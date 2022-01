Ranskan kuuluisimpiin sarjakuva­taiteilijoihin kuulunut Jean-Claude Mézières on kuollut – vaikutti paljon Tähtien sota -elokuvasaagaan

Jean-Claude Mézières oli scifin suuri nimi.

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja ja lavastaja Jean-Claude Mézières on kuollut. Hän kuoli sunnuntaina 23. tammikuuta, kertoo ranskalainen sarjakuvakustantamo Les Éditions Dargaud. Mézières oli syntynyt Pariisissa vuonna 1938 ja oli kuollessaan 83-vuotias.

Mézières oli Ranskan kuuluisimpia sarjakuvataiteilijoita ja scifin suuri nimi. Hän loi yhdessä ystävänsä Pierre Christinin kanssa Valérian-avaruusseikkailusarjan vuonna 1967. Suomessa sarja tunnetaan nykyisin nimellä Valerian ja Laureline. Sarjassa ilmestyi vuosien 1970–2010 välillä 25 albumia.

Valerianin ja Laurelinen seikkailut olivat ja ovat yhä hitti ranskankielisessä maailmassa ja tekivät scifistä kaikkien kansanosien hupia. Vuonna 1967 lähes kuollut genre heräsi taas eloon, kirjoittaa Le Monde. Valerian ja Laureline on eurooppalaisen sarjakuvataiteen merkkipaaluja. Se pani arvoa sarjakuvissa sitä ennen pimentoon jääneille teemoille, kuten pasifismille, feminismille ja ympäristönsuojelulle.

Lisäksi sarjakuva ja erityisesti sen tyyli muovasi muiden tekijöiden käsityksiä scifistä ympäri maailmaa. George Lucasin vuonna 1977 aloittama Tähtien sota -avaruusoopperaelokuvasaaga on täynnä vaikutteita Valerian ja Laureline -sarjasta. Ja kun Tähtien sodasta tuli koko maailman rakastama trilogia, myös sen Valerian ja Laureline -vaikutteet levisivät ympäri maailmaa, toivat uusia lukijoita sarjakuvalle ja inspiroivat uusia tekijöitä.

Myös ohjaaja Luc Bessonin vuonna 1997 julkaistu elokuva The Fifth Element – puuttuva tekijä on pitkälti Valerianin ja Laurelinen tyylin siirtämistä valkokankaalle. Mézières osallistui elokuvan visuaalisen suunnitteluun ja oli vastuussa muun muassa elokuvan lentävistä takseista.

Vuonna 2017 julkaistiin Bessonin ohjaama Valérian et la Cité des mille planètes -elokuvan, joka perustuu suoraan Valerian ja Laureline -sarjakuvaan. Se on Ranskan kallein koskaan tehty elokuva, budjetti oli 197 miljoonaa euroa.

Valérian et Laureline -sarjakuvan strippi.