Mikä on hyväuskoisuuden hinta, elokuva kysyy.

Draama

München – sodan uhka ★★★

Britannia/Saksa 2021

Netflix

Joe Wrightin ohjaama Synkin hetki (2017) kuvaa dramaattisia päiviä toisen maailmansodan alkuvaiheissa. Pääosassa on Britannian pääministeri Winston Churchill (Gary Oldman), ja elokuva tavoittaa upeasti hetken mielentilan, kun ihmiset eivät voineet vielä tietää, miten sodassa käy.

Tämä mielentila jää puuttumaan Netflix-elokuvasta München – sodan uhka, jossa keskitytään toiseen synkkään hetkeen juuri ennen sodan syttymistä.

Hitler on jo vallassa ja vaatii Tšekkoslovakian sudeettialueita Saksalle. Tätä varten pidetään kokous Münchenissä vuonna 1938. Paikalle saapuu Britanniasta silloinen pääministeri Neville Chamberlain.

Robert Harrisin romaaniin perustuvassa elokuvassa fiktiiviset kaverukset, saksalainen Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) ja britti Hugh Legat (George MacKay) kohtaavat Münchenin kokouksen yhteydessä. He ovat ystävystyneet opiskeluaikoina ennen sotaa.

Miesten ympärille on punottu jännitysjuoni, jossa lienee ripaus faktapohjaa. Molemmilla on sama päämäärä: saada muut johtajat heräämään siihen, miten hullu ja epäluotettava Hitler on. Näkökulma on nuorella sukupolvella. Kuunteleeko heitä kukaan?

Elokuvasta kehkeytyy sujuvaa mutta aika onttoa viihdedraamaa, ja voi myös kysyä, kuinka paljon Hitleriä sivuavia tarinoita enää kaivataan.

Saksalaisen Christian Schwochowin ohjaama elokuva saa painoarvoa näyttelijöistä. Chamberlainia esittävä Jeremy Irons tietää, miten tämä hyväuskoinen ja heikko johtaja vaikutti historian suuntaan.

Mukana on myös kaksi kiinnostavaa naisnäyttelijää. Opiskelijaporukkaan kuului nuori nainen Lena, jota näyttelee Babylon Berlinistä tuttu Liv Lisa Fries, ikään kuin hän olisi hypännyt sarjasta suoraan 1930-luvulle.

Paulin naisystävää Heleniä puolestaan näyttelee Sandra Hüller, joka muistetaan Isäni Toni Erdmann -elokuvan pääroolista.

Hitlerin pienehkössä roolissa nähdään Ulrich Matthes, joka esitti Goebbelsia Perikato-elokuvassa. Hitler ei ole rooleista helpoimpia, eikä Matthes saa häneen mitään eloa.