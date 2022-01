Neil Young sai tarpeekseen Joe Roganin levittämistä valheellisista tiedoista koronavirukseen ja rokotteisiin liittyen.

Laulaja–lauluntekijä, rocksuuruus Neil Young vaatii Spotifyta joko poistamaan hänen musiikkinsa palvelustaan tai poistamaan maailmankuulun podcastaajan Joe Roganin show’n palvelustaan koronavirukseen ja rokotteisiin liittyvän vääristelyn takia.

”He voivat pitää joko Roganin tai Youngin. Eivät kumpaakin”, Young kirjoitti managerilleen ja levy-yhtiölleen verkkosivuillaan julkaistussa avoimessa kirjeessä. Kirje oli julki jonkin aikaa maanantaina, mutta on sittemmin poistettu sivuilta. Avoin kirje on kuitenkin löydettävissä muualta verkosta, ja muun muassa The Guardian, Rolling Stone ja Variety lainaavat sitä pitkälti.

”Kertokaa Spotifylle välittömästi, että poistan kaiken musiikkini Spotifysta niin nopeasti kuin mahdollista. Teen näin, koska Spotify levittää valheellista tietoa rokotteista ja aiheuttaa mahdollisesti kuolemia niille, jotka uskovat heidän levittämää epätietoa. Toimikaa välittömästi, kiitos, ja pitäkää minut ajan tasalla aikataulusta”, Young kirjoitti.

Young jatkoi: ”JRE [Joe Rogan Experience] on yksinoikeudella Spotifylla, sillä on arvioiden mukaan 11 miljoonaa kuuntelijaa per jakso ja se on maailman suurin podcast valtavalla vaikutusvallalla. Spotifylla on vastuu vähentää väärien tietojen leviämistä alustallaan, vaikka yhtiöllä ei tällä hetkellä ole linjaa asian suhteen.”

”Haluan teidän välittävän Spotifylle tiedon välittömästi TÄNÄÄN, että haluan kaiken musiikkini pois heidän alustaltaan.”

Tiistai-iltapäivänä Suomen aikaa Neil Youngin musiikki oli yhä kuunneltavissa Spotifyssa.

Youngin manageri Frank Gironda vahvisti The Daily Beastille, että kirje on aito. Girondan mukaan asia on Youngille todella tärkeä.

Rogan teki Spotifyn kanssa monivuotisen yksinoikeusjulkaisusopimuksen podcastistaan vuonna 2020. Sopimuksen arvo on eri arvioiden mukaan noin 100 miljoonaa dollaria eli nykykurssilla vajaa 90 miljoonaa euroa. JRE oli Spotifyn vuoden 2021 maailmanlaajuisesti kuunnelluin podcast. Suomessa se on tällä hetkellä neljänneksi kuunnelluin.

Aiemmin tammikuussa 270 lääkäriä, tieteentekijää ja terveysalan ammattilaista julkaisi avoimen kirjeen Spotifylle, jossa yhtiötä vaadittiin laatimaan toimintaperiaate väärien tietojen levittämistä vastaan. Siinäkin kyse oli Roganin podcastista.

”Läpi koronaviruspandemian Joe Rogan on kerta toisensa jälkeen levittänyt harhaanjohtavia ja valheellisia väitteitä podcastissaan ja yllyttänyt olemaan luottamatta tieteeseen ja lääketieteeseen”, tuossa kirjeessä kirjoitettiin.

”Tämä ei ole vain tieteellinen tai sairaanhoidollinen huoli, vaan valtavan kokoluokan sosiologinen ongelma, ja Spotify on vastuussa salliessaan tällaisen toiminnan kukoistaa alustallaan.”