Suomalaiselokuva Tytöt tytöt tytöt sai kansainvälisen ensi-iltansa maanantain ja tiistain välisenä yönä Sundancen elokuvafestivaalilla Utahissa. Kansainvälisen yleisön vastaanotto on ensi kommenttien perusteella ollut innostunut ja riemastunut.

Elokuva kertoo kolmesta lukioikäisestä tytöstä. Heitä yhdistää smoothiebaari, halu löytää seksiä ja iloita siitä sekä taittaa kuoppaista taivalta lapsuudesta aikuisuuteen. Yhdellä on hankala suhde äitiin, toisen pitää selvittää ajatuksensa suhteessa kilpaurheiluun ja kolmannella on korostuneena haasteena löytää luonteva tapa tavata vastakkaista sukupuolta.

Tytöt tytöt tytöt tapahtuu muutaman viikon tai oikeastaan muutaman perjantain aikana: on bileitä, on harrastuksia, on jumppatunteja.

Suomalaiselokuvan ensi-ilta ulkomailla ei ole enää kovin poikkeuksellista. Tällä kertaa poikkeuksellista olivat ensi-illan järjestelyt. Arvostettua Sundancen tapahtumaa järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti, joten elokuvan tekijät juhlivat kaukana Amerikasta, Suomessa.

”Olen viettänyt festivaalia omassa virtuaali-Utahissa”, elokuvan ohjannut Alli Haapasalo kertoo oudosta ensi-iltakokemuksestaan Helsingin Sanomille.

Haapasalo (s. 1977) oli buukannut itselleen huoneen helsinkiläisestä hotellista. Sieltä hän kirjautui festivaalille virtuaalisesti.

Eniten ”hotelliensi-illassa” Haapasaloa harmitti, ettei yleisön kanssa päässyt kosketuksiin, mutta elokuvaohjaajalle virtuaalifestivaali on myös toisella tavalla kammotus.

Elokuvantekijä nimittäin aina toivoo, että teos katsottaisiin keskittyneesti alusta loppuun. Sundancen kaltaisessa virtuaalitapahtumassa yleisö voi katsoa teosta missä itse tahtoo ja millaisessa tilanteessa itse haluaa. Joku saattaa painaa välillä pausea.

Virtuaaliset elokuvafestivaalit ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen, Haapasalo uskoo. ”Muutos on satavarmasti pysyvää”, ohjaaja sanoo ja korostaa, että festivaaliin osallistuminen oli silti mukavampaa kuin etukäteen saattoi odottaa.

”Tuntui, että minulle aukesi oikeasti ikkuna festivaalille. Olen esimerkiksi pystynyt katsomaan festivaalin muita elokuvia ja tapaamaan muita tekijöitä. Kahden koronavuoden jälkeen eri puolilta maailmaa tulevien kollegoiden tapaaminen on ollut inspiroivaa.”

Selvää on, että Tytöt tytöt tytöt kiinnosti pohjoisamerikkalaisia festivaalijärjestäjiä sisältönsä vuoksi. Elokuva kuvaa tyttöjen elämää tavalla, jota ei ole juuri nähty. Tuoreesti, kevyesti, autenttisen oloisesti.

Ohjaaja uskoo, että Tytöt tytöt tytöt myös tuulettaa luutuneita käsityksiä. Haapasalo nostaa esiin kysymyksen, joka yleisöstä esitettiin ensi-illan jälkeen Sundancessa.

”Eilisessä keskustelutilaisuudessa meiltä kysyttiin, miltä tuntui tehdä elokuvaa nuorista naisista, kun identiteettitarinaa ei kerrottu trauman kautta tai siten että tyttö olisi uhri.”

Kysyjä osui aika lailla Tytöt tytöt tytöt -elokuvan ytimeen. Tekijät ovat paljon pohtineet tapaa, jolla tyttöjä elokuvassa esitetään ja on esitetty.

Idea lukioikäisistä tytöistä kertovasta elokuvasta tuli ohjaajalle käsikirjoittajilta Daniela Hakuliselta ja Ilona Ahdilta. ”Aloitimme kehittelyn kauan sitten”, Haapasalo kertoo.

”Halusimme tehdä elokuvan, jossa tytöt toimivat omaehtoisemmin kuin mitä olemme aiemmin elokuvissa nähneet. Halusimme tehdä elokuvan, joka näyttäisi mistä teiniydessä on todella kysymys. Halusimme tehdä elokuvan, jollaisen olisimme itse halunneet nähdä nuorina tyttöinä.”

Ohjaajalla oli tehdessään mielessään kaukaisina esikuvina elokuvia kuten Booksmart, Lady Bird sekä Call Me by Your Name sekä ennen kaikkea yhdysvaltalainen dokumentti All this Panic.

”Se kertoo brooklyniläisistä lukioikäisistä tytöistä. Elokuvassa on hienosti tavoitettu painajaismainen ikä, jossa ollaan samaan aikaan lapsia ja aikuisia. Silloin tuntuu, että kaikki pitäisi ratkaista heti kun mitään pidempää perspektiiviä ei vielä ole kehittynyt.”

Painajaismainen ikä on toki kaikkea muutakin kuin painajaista, senkin Haapasalo tietää.

Elokuvan tytöt Rönkkö (Eleonoora Kauhanen) ja Mimmi (Aamu Milonoff) suunnittelevat bileisiin menoa.

Tyttöyden kuvaamisessa suomalaiset elokuvantekijät halusivat olla todella tarkkoja. Haapasalo kertoo, että hän mietti koko taiteellisen työryhmänsä kanssa tarkkaan sitä, miten tyttöyttä heidän omassa elokuvassaan esitettäisiin.

”Meilläkin oli alun alkaen käsikirjoituksessa kohtaus, jossa tytöt joutuivat vaaraan. Tajusimme, että tämähän on naurettavaa. Että aina jos tyttö on omaehtoinen ja tekee rohkeita ratkaisuja, hän joutuu vaaraan.”

Valmiissa elokuvassa tytöt toimivat täysin vapaina vaaroista.

Pohdinnat veivät tekijät myös pohtimaan yksityiskohtaisiakin asioita kuten vaikkapa vaaleanpunaisen värin esittämistä osana tyttöjen elämää. Haapasalon mukaan tekijät halusivat myös pois maailmankuvasta, jossa vähätellään ja sheimataan eli henkilöä häpäistään. Tärkeä kolmas seikka oli käsitellä seksuaalisuutta normaalina osana elämää.

Haapasalo ei halua, että elokuva nähtäisiin minkäänlaisena paasauselokuvana, sillä sellainen Tytöt tytöt tytöt ei ole. Päärooleja elokuvassa näyttelevät Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen sekä Linnea Leino.

Suomalaista tyttöelokuvaa esitetään seuraavan kerran helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla. Suomen ensi-ilta on näillä näkymin huhtikuussa.