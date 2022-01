Korona-aika on nostanut kuvataiteen kysyntää – Moni verkkokauppaan tottunut on nyt hankkinut teoksia

Taidelainaamot ja galleriat kertovat korona-ajan tuoneen piikin teosmyyntiin.

Kun korona-aika ajoi ihmiset koteihin, yhä useammat ovat halunneet sinne taidetta ilokseen. Tämä on tuonut lisää asiakkaita myös Helsingin Taiteilijaseuran taidelainaamoon, Eeva Muona kertoo.

Keväästä 2020 näihin päiviin asti kestänyt korona-aika on merkinnyt monelle etätyötä, eristäytymistä, ehkä sairastumista.

Vielä useammalle kyse on ollut monien suunnitelmien muuttumisesta: ulkomaanmatkat on pantu jäihin, lomailu rajoitettu kotimaahan, kulttuuritapahtumat ja ravintolakäynnit ovat vähentyneet ja loppuneet välillä kokonaan.

Säästynyttä rahaa on käytetty esimerkiksi kuvataiteeseen, sanovat galleristit ja muut tahot, jotka välittävät taidetta koteihin.

”Kysyntä on kasvanut koko ajan”, vahvistavat Eeva Muona Helsingin Taiteilijaseuran taidelainaamosta ja Seela Petra Espoon taidelainaamosta, jota ylläpitää Espoon kuvataiteilijat ry.

Molemmista saa sekä suoraan ostaa että kuukausimaksulla lainata seurojen jäsenten taideteoksia. Valtaosa lainatuista teoksista myös lunastetaan.

Teoksiin tutustuminen tapahtuu nykyään etupäässä verkossa.

”Nettisivujemme kävijämäärä on vuoden 2021 aikana kolminkertaistunut verrattuna vuoteen 2020”, kertoo Espoon taidelainaamokoordinaattori Vera Koura. ”Kävijöitä on kuukausittain jopa yli 3 000.”

”Myös lainausmäärät ovat kasvaneet verrattuna edellisvuosiin. Meiltä menee lainaan muutama työ viikossa.”

Helsingin taidelainaamossa lainausvolyymi kasvoi 2021 noin viisitoista prosenttia, eikä edellisen, ensimmäisen koronavuoden muutaman kuukauden kiinniolokaan vähentänyt lainoja.

”Kun kesällä 2020 taas avasimme, huomasi selvästi, miten pitkään pakkautunut mielenkiinto taidetta kohtaan alkoi purkautua”, Eeva Muona muistelee.

Korona aktivoi etenkin nuorempaa, nettikauppaan tottunutta väkeä.

”Hehän ovat olleet nyt päivät kotona. Asiakkaina on ollut paljon 30–40-vuotiaita, ja perheet valitsevat teoksia myös yhdessä”, Muona kertoo.

”Eniten on mennyt maalauksia, isojakin, ja myös veistosten kysyntä on lisääntynyt. Hankintoja on helpottanut se, että teokset voi lainata kotiin ennen lopullista ostamista.”

Muonan mukaan ihmiset kertoivat haluavansa kotiin taiteesta iloa ja energiaa. ”Lisäksi monet sanoivat haluavansa tukea taiteilijoita korona-aikana.”

Myös suomalaisen taiteen verkkokauppa Taikon mukaan taiteen verkkokauppa on kasvanut pandemian aikana. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Taikon verkkomyynti lähes kaksinkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Helsingin Taiteilijaseuran taidelainaamon teoksia.

Taidegallerioissakin on oltu tyytyväisiä.

”Ihmiset ovat käyneet, visuaaliset kokemukset kiinnostavat”, galleristi Kaj Forsblom kertoo. ”Nyt auki olevasta näyttelystä sekä Leena Luostarisen että Lars-Gunnar Nordströmin teoksia on myyty toiveittemme mukaan.”

Toisen helsinkiläisgallerian Galerie Anhavan toimitusjohtaja Hanna Huitu puhuu hitaasti kasvaneesta piikistä, joka on koskenut juuri taidetta hankkivia yksityishenkilöitä. Yritysten taidehankinnoissa ei ole näkynyt yhtä selkeää muutosta.

Vielä keväällä 2020 myyntirintamalla oli melko hiljaista. Ensimmäinen koronashokki oli iskenyt ja ihmisillä oli paljon muutakin ajateltavaa. Syksyllä alkoi kuitenkin vilkastua:

”Näyttelyissä kävi rajoitusten takia vaihtelevasti väkeä, mutta useammastakin taiteilijasta ja heidän töidensä saatavuudesta kyseltiin myös muuten. Vaikutti siltä, että taide oli alkanut tuntua ihmisistä uudella tavalla merkitykselliseltä”, Huitu kuvailee.

Ostajista osa oli ensimmäistä taideteostaan hankkimassa, jotkut ensi kertaa taidegalleriassa ylipäätään: ”Eräskin ostaja valitsi teoksen nimenomaan muistoksi tästä oudosta ajasta.”

Nyt liki kahden vuoden korona-ajassa on kuitenkin jo siirrytty uuteen vaiheeseen.

Gallery Halmetojan Veikko Halmetojakin vahvistaa, että ensin kauppa vilkastui, kun rahat peruutetuista lentolipuista alkoivat palautua ihmisten tileille.

”Ja mitä enemmän etätöitä alettiin tehdä, sitä paremmin keskiluokkaisiin suomalaiskoteihin sopiva taide kävi kaupaksi.”

Se tarkoittaa hänen mukaansa seinälle sopivia maalauksia tai pienehköjä veistoksia, jotka kestävät myös lapsiperheiden arjessa.

”Esimerkiksi syksyllä 2020 näyttelyn pitäneen Emmi Kallion teoksia kysellään yhä koko ajan. Ja Kim Somervuoren näyttelystä, joka oli keväällä 2020, myytiin kaikki maalaukset, vaikka galleria oli auki pelkästään sopimuksen mukaan.”

Silloin esiin polkaistiin virtuaaligalleria, jossa saattoi vierailla milloin ja missä tahansa, ja myös virtuaalitapahtumiin osallistui satoja kävijöitä.

Nyt on taas hiljaisempaa, Halmetoja on huomannut.

”Piensijoittajat ostavat taidetta usein osinkotuloilla. Ehkä niitä ei ole nyt tullut, tai sitten pandemian pitkittyminen on taas alkanut huolettaa ihmisiä ja rahat onkin pantu säästöön”, hän pohtii.