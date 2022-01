Keskustelupalstojen selailu on nykyään tervanjuontia, mutta onneksi on Jyrki Lehtola: hän rusikoi muka-suvaitsevaisen keskiluokan

Viikon suosituksissa myös Berliini-aiheiset sarjat sekä Joy Divisionin ja New Orderin kiehtova tarina.

Sosiaalisessa mediassa oli riittävän tiukkapipoista jo ennen koronaa, mutta pandemian aikana ihmiset ovat polarisoituneet entistä tiukemmin ideologisiin leireihin. Se on tehnyt keskustelupalstojen selailusta tervanjuontia.

Onneksi Jyrki Lehtola tuo lohtua. Hänen uusi esseekokoelmansa Tunteista (2021) sanallistaa sen, miksi hengailu entisillä mukavuusalueillani on tuntunut pitkään nihkeältä.

Kirja on jatkoa trilogian ensimmäiselle osalle Tesla metsässä (2019) ja se rusikoi edeltäjänsä tapaan keskiluokkaisen kulttuuriluokan omahyväisyyttä. Kyytiä saavat startup-yritykset, kirjaposeeraajat, journalismi, autofiktio, HS Visio ja ennen kaikkea muka-suvaitsevainen keskiluokka.

Vaikka mustavalkoisimman identiteettipolitiikan huippuhetki on mahdollisesti jo ohitettu, Tunteista on ohittamaton satiiri 2010-luvun minä-ja-mun-tunteet-aikakaudesta.

Kirja hykerryttää onelinereillaan, joiden absurdismi kohottaa lukijan hetkeksi maanpinnan yläpuolelle: ”Mitä vittu muuta Oltermanni on kuin patriarkaatti juustoksi naamioituneena”.

Jyrki Lehtola: Tunteista. Siltala.

DDR-vakoilija Martin Rauchilla (Jonas Nay) ei ole helppoa, kun useampi tiedustelupalvelu on kiinnostunut hänestä.

Tehtäviä Berliinissä

Historiafriikin on helppo hurahtaa Berliiniin, kun eri vuosisatojen historiaa on tarjolla joka kulman takana. Valtaväylä Unter den Linden muistuttaa Preussin suuruudenajoista, junaraideverkosto teollistumisesta ja Berliinin olympiastadion natsihallinnosta.

Kaupungin värikästä historiaa on paketoitu vetävästi kahteen televisiosarjaan.

Babylon Berlin sijoittuu Weimarin tasavallan viimeisiin vuosiin. Siinä sekoittuvat rikosdraama, sotatraumat, poliittinen historia ja aikalaismusiikki poikkeuksellinen hedelmällisesti. Sarjan neljäs tuotantokausi oli pitkään jäissä koronan vuoksi, mutta Hollywood Reporterin mukaan kuvaukset saatiin valmiiksi viime syksynä.

Toisenlaista Berliini-jännitystä edustaa Ylellä paraikaa pyörivä Deutschland 89. Sen päähenkilö on DDR:n vakoilija Martin Rauchin (Jonas Nay), jolta katoaa kotimaa alta kun Berliinin muuri murtuu. Yksinhuoltajan arki käy mahdottomaksi, kun Martinin kyvyistä ja tiedoista kiinnostuvat eri tiedustelupalvelut.

Deutschland 89:ä kannattelevat tiukka käsikirjoitus, DDR-ajan Berliinin mallintaminen ja Nayn roolisuoritus taitavana, mutta vähän pihalla olevana agenttina. Tosin kolmannen kauden tapahtumat eivät aukene katsojalle, joka ei ole nähnyt aiempia kausia Deutschland 83 ja Deutschland 86.

Babylon Berlin, Viaplay (K15). Deutschland 89, TV1 tiistaisin klo 22, Yle Areena ja C More. (K12)

Syvistä vesistä podcastiksi

Rock-musiikissa nousee aika ajoin esiin artisteja, joiden vaikutus osoittautuu jälkikäteen kauaskantoiseksi. Malliesimerkki näistä on manchesterilainen Joy Division, jonka melankolinen post-punk poiki oman musiikkigenrensä.

Joy Divisionin tarina loppui solisti Ian Curtisin itsemurhaan vuonna 1980. Muut jäsenet jatkoivat nimellä New Order, josta tuli tanssittavan indie-konemusiikin tiennäyttäjä.

Kuinka kaikki tapahtui? Siitä kertoo podcast Transmissions: The Definitive Story of Joy Division & New Order. Ensimmäinen kausi ulottuu Blue Monday -jättihittiin.

Tekijöiden perinpohjaisuus on vakuuttavaa. Mikrofonin ääreen on saatu muun muassa kaikki elossa olevat bändijäsenet, Bono, Damon Albarn, Pet Shop Boys ja Factory Recordsin perustajan Tony Wilsonin leski Lindsay Reade.

Transmissions: The Definitive Story of Joy Division & New Order Spotifyssa.

Eniten uusia varauksia 19.–26.1. saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa:

Kaunokirjallisuus

1) Maria Mustranta: Äidin tehtävä

2) Abdulrazak Gurnah: Loppuelämät

3) Rachel Cusk: Toinen paikka

4) Joel Haahtela: Jaakobin portaat

5) Meri Valkama: Sinun, Margot

6) Richard Osman: Mies joka kuoli kahdesti

Tietokirjat

1) Geoffrey Cain: Totaalinen poliisivaltio

2) Björn Natthiko Lindeblad: Saatan olla väärässä ja muita oivalluksia elämästä

3) Marjut Hjelt, Maarit Leskelä-Kärki, Hilkka Oksama-Valtonen: Helmi Krohnin ihmeellinen elämä

4) Merete Mazzarella: Kun kesä kääntyy

5) Roman Sandgruber: Alois Hitler, diktaattorin isä

6) Craig Whitlock: Afganistanin sota