Maapalloa uhkaavasta vesipulasta varoittava dokumentti hätkähdyttää, mutta lopulta tärkeä asia on hukkua korostettuun dramaattisuuteen

Asioiden perusteellisempi avaaminen auttaisi ymmärtämään vesikriisiä paremmin.

Vuonna 2018 Etelä-Afrikan Kapkaupunkia koetteli vakava vesipula. Historiallisen pitkän kuivuusjakson vuoksi veden pelättiin loppuvan 3,5 miljoonan ihmisen kaupungista. Niinpä vedenkulutusta ryhdyttiin vähentämään tiukoilla rajoituksilla. Sateiden ja säännöstelyn myötä kapkaupunkilaiset saivat kuin saivatkin selätettyä vesikriisin, sillä erää.

Kapkaupunki ei suinkaan ole ainoa maapallon kolkka, jossa nollapäivä häämöttää.

Nollapäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin vedenjakelujärjestelmä suljetaan eikä vettä enää tule hanasta. Tuohon hetkeen viittaa myös Virginia Quinnin ja Kevin Simin Kun vesi loppuu -dokumentin (2021) alkuperäinen nimi Day Zero.

Dokumentti tekee pistoja eri puolille maapalloa, mutta enimmäkseen katse on valtameren toisella puolella. Se nostaa vesikriisin merkittävimmiksi aiheuttajiksi pohjavesivarantojen ehtymisen sekä sademetsien hakkuut. Ne ovat puolestaan pitkälti tehomaatalouden seurausta, dokumentti esittää. Vettä kuluu, kun yhdeksälle miljardille ihmiselle tuotetaan ruokaa ja yltäkylläisyyttä.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen Suurten tasankojen alla lepäävät laajat Ogallalan akviferin pohjavesivarannot ovat mahdollistaneet valtavien viljelysten ja karjatilojen kukoistuksen. Samalla maatalous on pumpannut pohjavesivarantoja nopeammin ne ovat uusiutuneet.

Dokumentti pyrkii pitämään katsojan hereillä vyöryttämällä eteen lukuja. Koska mittakaava on valtava, hahmottamisen avuksi on kaivettu erilaiset vertaukset. Opimme muun muassa sen, että koko maailman karja käyttää viisi kertaa enemmän vettä kuin ihmiset. Yhden naudan kasvattamiseen kuluu puolestaan saman verran vettä kuin mitä kuluisi, jos ottaisi kymmenen minuutin suihkun päivittäin 130 yli vuoden ajan.

Quinnin ja Simin käyttämä dramaattinen tuomionpäivänuotti on ympäristödokumenteista tuttu. Sen tarkoitus on ensisijaisesti hätkähdyttää katsojaa. Kokonaisuus on kuitenkin poukkoileva, vähän kuin surffailisi netissä katastrofiuutisten perässä. Asioiden perusteellisempi avaaminen auttaisi ymmärtämään vesikriisiä paremmin.

Tiedemaailma on jo pitkään varoitellut veden loppumisen olevan ilmastonmuutoksen kaltainen ja siihen sidoksissa oleva uhka ihmiskunnalle. Miksi viesti ei sitten tunnu menevän perille? Sitä dokumentti ei valitettavasti osaa sanoa.

Yksi syy lienee siinä, ettei vesikriisi vielä kosketa riittävän monia: on seutuja, joissa vesipula on jo todellisuutta, ja seutuja, joissa vettä vielä riittää. Tehotuotanto houkuttelee edelleen voitoilla, jotka voi lunastaa ennen maailmanloppua.

Lyhytnäköisyys ei kuitenkaan ole suurten ongelmien ja kriisien edessä koskaan auttanut.

