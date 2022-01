Peter Dinklagen mukaan elokuva olisi menetellyt, jos vanhaan satuun olisi lisätty jokin ”viileä, edistyksellinen käänne”.

Supersuositusta Game of Thrones -sarjasta tunnettu näyttelijä Peter Dinklage tyrmää kovin sanoin Disneyn tulevan version Lumikki ja seitsemän kääpiötä -elokuvaklassikosta. Hän pitää aikomusta tarttua vanhaan Disney-klassikkoon taantumuksellisena ja syyttää Hollywoodia tekopyhyydestä. Näyttelijän mukaan vanha tarina on Disneylle vain rahantekokone, ”lypsylehmä”.

Näyttelijä puhui aiheesta maanantaina Marc Maronin WTF With Marc Maron -nimisessä podcastissa, jonka aiheena oli tiedostavuus ja woke-kulttuuri komedia-alalla. Asiasta kirjoittavat muun muassa Hollywood Reporter ja The Los Angeles Times.

Itsekin lyhytkasvuinen Dinklage syytti Disneytä kaksoisstandardeista: studio oli tuonut ilmi vastikään suurieleisesti, kuinka se edistää uudessa Lumikki-elokuvassaan monimuotoisuutta palkkaamalla pääosaan latinonäyttelijän.

Samaan aikaan studio vahvistaa Dinklagen mukaan kuitenkin toisia haitallisia stereotypioita.

”Olin hieman hämmästynyt siitä tosiasiasta, että he olivat oikein ylpeitä palkatessaan Lumikiksi latinonäyttelijän”, Dinklage kertoi podcastissa. ”Mutta siitä huolimatta te olette kertomassa tarinaa Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä.”

Dinklage korosti, ettei hänellä ole mitään elokuvan näyttelijöitä vastaan.

Lumikin uuden näytellyn version pääosaan on palkattu äskeisestä West Side Story -roolistaan runsaasti kiitosta kerännyt näyttelijä Rachel Zegler. Zegler on kolumbialais-puolalainen. Kun hänen roolinsa julkistettiin viime kesänä, näyttelijä sai kimppuunsa vihaisia kommentoijia, joiden mielestä Lumikkia ei voisi näytellä kukaan hänen kaltaisensa. Lumikki tunnetaan perinteisesti hahmona, jonka ”iho on vaalea kuin lumi”.

Pahan kuningattaren roolin tekee elokuvassa israelilaisnäyttelijä Gal Gadot.

Marc Webbin ohjaaman elokuvan on sanottu olevan sovitus Disneyn vuoden 1937 animaatioklassikosta. Alkuperäinen elokuva perustui löyhästi Grimmin veljesten satuun Lumikki.

Dinklagen mielestä Disneyn olisi pitänyt harkita projektin toteutustapaa uudemman kerran. Dinklagen mielestä elokuva olisi menetellyt, jos vanhaan satuun olisi lisätty jokin ”viileä, edistyksellinen käänne”. Hänen käsityksensä mukaan mitään sellaista ei ole kuitenkaan luvassa.

”Ollaan olevinaan edistyksellisiä – ja silti tehdään se v-n taantumuksellinen tarina seitsemästä luolassa elävästä kääpiöstä. Mitä h-ttiä te teette? Enkö minä ole tehnyt mitään näiden asioiden edistämiseksi? En ilmeisesti ole tarpeeksi äänekäs”, Dinklage pahoitteli.

”Voimme voittaa esiintymällä edistyksellisinä ja ansaitsemme rahaa kertomalla taas kerran tämän saman tarinan. En usko että kukaan muu on sanonut tätä: meidän lyhytkasvuisten yhteisö on väsynyt tällaiseen.”

Dinklage on itse maailman ehkä kuuluisin lyhytkasvuinen näyttelijä. Hän näytteli television menestyssarja Game of Thronesin suosittua hahmoa Tyrion Lannisteria, joka nousi sarjassa pilkatusta luonnonoikusta valtakunnan johtotehtäviin älynsä ja sinnikkyytensä avulla. Dinklage palkittiin roolistaan Emmy-palkinnolla.

Sarjan menestyksen myötä Dinklage on puhunut paljon julkisuudessa lyhytkasvuisten arvostuksesta ja hälventänyt ennakkoluuloja lyhytkasvuisia ihmisiä kohtaan.

Dinklage nähdään seuraavaksi pääosassa Joe Wrightin romanttisessa musikaalidraamassa Cyrano.

Podcastissa Dinklage kertoi, ettei lyhytkasvuisilla ole mitään varsinaista, aktiivista yhteisöä tai liikettä, joka voisi tarttua joukkovoiman turvin tämänkaltaisiin ongelmakohtiin. ”Kyseessä on niin pieni vähemmistö, että se aiheuttaa ihmisissä todellisen ketä kiinnostaa -efektin. Ja sitä paitsi kyse on viihteestä.”

Disney vastasi Dinklagen kritiikkiin Hollywood Reporterille lähettämällään tiedotteella. Yhtiön mukaan se on konsultoinut lyhytkasvuisten yhteisöä, jotta sadun seitsemään lyhytkasvoiseen hahmoon saadaan toisenlainen, vanhasta elokuvaversiosta poikkeava näkemys. Näin yhtiö yrittää välttää alkuperäisen animaatioelokuvan stereotypioita.

”Kerromme asiasta lisää, kunhan elokuva etenee tuotantoon asti pitkän kehittelyvaiheen jälkeen”, yhtiö tiedotti.

The Hollywood Reporter -lehden mukaan elokuvaa on työstetty nyt kolme vuotta, ja julkaisuun on aikaa vielä vuosia. Studio on esimerkiksi suunnitellut lyhytkasvuisten eli vanhan version ”kääpiöiden” hahmoja uusiksi alusta asti.

Uudella Lumikki-elokuvalla on myös useita ”kulttuurikonsultteja”, jotka huolehtivat, että elokuva on kiinni tässä ajassa eikä loukkaa ketään. Vastaavaa työtä on Disneyssä tehty aiemmin muun muassa Aladdinin ja Mulanin näyteltyjen versioiden parissa, kun on haluttu huolehtia siitä, että ne esittävät kulttuurit mahdollisimman autenttisina.

Lumikki ja seitsemän kääpiötä -elokuvasta on tehty uusintaversio aiemminkin. Vuonna 2012 sai ensi-iltansa fantasiaelokuva Lumikki ja metsästäjä, jonka pääosaa esitti Kristen Stewart.

Elokuva aiheutti tuolloin pienimuotoisen kohun, sillä elokuvan ”kääpiöiksi” oli palkattu lyhytkasvuisten sijaan normaalipituisia näyttelijöitä – muun muassa Bob Hoskins – jotka muutettiin kuitenkin digitaalisesti lyhytkasvuisiksi.

Tekniikkaa verrattiin tuolloin ”blackface”-perinteeseen. Losangelesilainen lyhytkasvuisten teatteriryhmä taas uhkasi toteuttaa ”sadan kääpiön marssi” -nimisen mielenosoituksen elokuvayhtiö Universalin toimistolle protestina epäoikeudenmukaisuudelle ja ennakkoluuloille.

Alkuperäinen Lumikki ja seitsemän kääpiötä on Disneyn ensimmäinen pitkä värillinen animaatioelokuvia. Suomessa elokuva sai ensi-iltansa lokakuussa 1938 ja se on edelleen yksi katsotummista animaatioelokuvista maassamme.

Lumikki ja seitsemän kääpiötä valittiin vuonna 1989 Yhdysvaltojen kongressin kirjaston rekisteriin, johon kootaan esteettisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti merkittäviä amerikkalaiselokuvia. Vuonna 1998 American Film Institute listasi sen sijalle 49 sadan parhaan amerikkalaiselokuvan luettelossaan.