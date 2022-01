Kiinalaiskatsojat näkevät David Fincherin ohjaaman Fight Club -elokuvan päättyvän uudella tavalla.

Kiinan tiukka elokuvasensuuri on löytänyt tuoreimman kohteensa pari vuosikymmentä vanhasta toimintaelokuvasta Fight Club. Tyrmistyneet kiinalaiset elokuvanystävät huomasivat menneenä viikonloppuna elokuvan lopun muuttuneen, kun David Fincherin ohjaus tuli paikallisen Tencent Videon ohjelmistoon. Asiasta raportoivat useat uutislähteet, muun muassa uutistoimisto AFP.

Historiallisesti elokuvia on sensuroitu eri maissa, Suomi mukaan lukien, lyhentämällä eli leikkaamalla osia teoksesta, mutta nyt Kiinassa Fight Clubin on myös lisätty uutta sisältöä.

Elokuvan alkuperäisessä loppukohtauksessa vallitsee anarkia, kun räjähteet murskaavat rakennuksia ja järjestäytynyt yhteiskunta tuntuu häviävän. Samalla elokuvan päähenkilö, Edward Nortonin esittämä mieshahmo ottaa hengiltä oman alter egonsa, jota esittää Brad Pitt.

Tätä kohtausta ei Kiinassa esitetä. Tapauksesta raportoineen uutiskanava CNN:n mukaan poistetun kohtauksen tilalla on tekstiplanssi, jossa kerrotaan viranomaisten ehtineen paikalle ajoissa, estäneen pommin räjähtämisen ja pidättäneen pahantekijät. Lisäksi kiinalaisyleisölle kerrotaan, että Brad Pittin esittämä Tyler olisi lähetetty saamaan psyykkistä hoitoa ja että hän olisi päässyt ulos kuntoutuksesta vuonna 2012.

Tällainen tekstiplanssi elokuvan poistetun kohtauksen tilalle on lisätty:

Verkkosivusto The Guardianin haastattelema kiinalaisen elokuvan asiantuntija How Wee Ng kertoo, että Fight Clubin tapauksen kaltainen sensurointi on Kiinassa tavallista ja että sensurointi lähtee yhteiskunnallisen epävakauden pelosta.

”Rikoksia ja väkivaltaa kuvaavissa televisiosarjoissa ja elokuvissa tällainen muokkaaminen on tavallista”, asiantuntija sanoo.

Fight Clubia pidetään yleisesti ohjaaja David Fincherin tuotannon keskeisenä teoksena ja yhtenä 1990-luvun merkittävistä elokuvista. Medioiden mukaan elokuvaa ei ole aiemmin esitetty virallisesti Kiinassa muuta kuin Shanghain elokuvafestivaalin näytöksissä. Elokuva perustuu Chuck Palahniukin samannimiseen kirjaan.

Vice-sivuston mukaan on epäselvää, ovatko muutokset viranomaislähtöisiä vai onko elokuvaa muutettu elokuvaa esittävän Tencent Videon ideasta. Lehden haastatteleman nimettömän lähteen muutokset olisi tehty tekijänoikeudet omistavassa kiinalaisyhtiössä ja hyväksytty myöhemmin sensuuriviranomaisilla.

Vice-sivuston mukaan vuonna 2005 valmistunut Lord of War -elokuva on kokenut samanlaisen kohtalon Kiinassa, jossa siitä on esitetty alkuperäistä huomattavasti lyhyempää versiota. Lord of War -elokuvaan on myös lisätty tekstiplanssi, jossa viranomaiset hoitavat tapauksen kuntoon, rikollinen tunnustaa ja päätyy vankilaan.