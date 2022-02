Vahva pulssi, rikas kerroksellinen harmonia ja tarina, joka tulee iholle. Silta kuulostaa Ilmiliekki Quartetin uusin, neljäs levy. Sanalla sanoen: se kuulostaa Ilmiliekiltä.

Antti Lötjönen (vas.), Verneri Pohjola, Tuomo Prättälä ja Olavi Louhivuori ovat 20-vuotias Ilmiliekki, joka on julkaissut uuden levyn.

Ilmiliekin soundista voi toivottavasti pian nauttia myös elävänä musiikkina. Levyn julkistusta on määrä juhlistaa huhtikuussa Tavastialla, ja syksyllä yhtye keikkailee Suomessa. Seuraava levykin on jo suunnitteilla.

Ilmiliekki syntyi aikoinaan parikymppisten opiskelijoiden kilpailuprojektina. Nyt soittajat ovat nelikymppisiä Suomi-jazzin supertähtiä, jotka soittavat monissa yhtyeissä ja projekteissa. Taianomainen, tunnistettava soundi on kuitenkin yhä tallella. Miten se on mahdollista?

Sitä pohdiskelemme talvisena tammikuun aamuna trumpetisti Verneri Pohjolan, basisti Antti Lötjösen ja rumpali Olavi Louhivuoren kanssa We Jazz Recordsin levykaupassa Vallilassa. Kosketinsoittaja Tuomo Prättälä tulee paikalle hiukan myöhässä: Kun korona on tyhjentänyt kalenterin, sitä ei tule katsottua kovin usein.

Verneri Pohjola kokosi kvartetin alun perin pohjoismaista yhtyekilpailua varten.

”Nyt tai ei koskaan”, ajatteli 23-vuotias Verneri Pohjola joulukuussa 2001.

Hän opiskeli toista vuotta Sibelius-Akatemiassa ja halusi perustaa yhtyeen, joka osallistuisi seuraavana kesänä pohjoismaiseen Young Nordic Jazz Comet-kilpailuun. Taustalla oli vahvempikin motiivi: Halu päästä soittamaan omilla ehdoilla ilman koulun asettamia vaatimuksia ja paineita.

Pohjola pyysi mukaan soittokaverinsa Tuomo Prättälän. Basistiksi suostui Antti Lötjönen, Pohjolan kurssikaveri Sibelius-Akatemiasta. Rumpuihin pyydettiin Joonas Riippaa, mutta tämä oli jo lupautunut osallistumaan kilpailuun toisen yhtyeen kanssa. Mutta ei hätää. Jyväskylästä oli muuttamassa Helsinkiin lupaava rumpali Olavi Louhivuori. Hän tulisi aloittamaan opinnot Sibelius-Akatemiassa seuraavana syksynä.

Yhteisymmärrys löytyi jo ensimmäisissä harjoituksissa. ”Tuntui siltä, että nyt loksahti”, Louhivuori kuvaa.

Olavi Louhivuori tuli Ilmiliekkiin, koska ensiksi pyydetty rumpali oli lupautunut muualle.

Loksahti tosiaan.

Yhtye voitti Nordic Jazz Comets -kilpailun kertalaakista. Palkintoja ja tunnustuksia satoi. Yhtyettä kuvattiin sanoilla kuumin, kiitetyin ja kansainvälisin.

Ilmiliekki kiersi maailmaa. Se konsertoi Australiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa Seelannissa ja eri puolilla Eurooppaa. Toinen levy ilmestyi vuonna 2006.

Sitten seurasi pitkä tauko, jonka aikana yhtye teki kuitenkin kaksi levyä laulaja Emma Salokosken kanssa.

Ilmiliekin kolmas albumi, Land Of Real Men ilmestyi vuonna 2019.

Koronakeväänä 2021 Ilmiliekki kokoontui jälleen studioon. Jokainen toi mukanaan yhden sävellyksen, Prättälä peräti kaksi.

Ilmiliekin perinteeseen kuuluu, että levyllä on mukana on myös lainakappaleita. Yhtye on versioinut Björkiä, Ornette Colemania, Radioheadiä, Tom Waitsia, Red Hot Chili Peppersiä ja Suzanne Vegaa. Tällä levyllä on ensimmäistä kertaa mukana suomalainen lainakappale, Karina-yhtyeen Aila.

Verneri Pohjola kertoo tykästyneensä kappaleeseen ollessaan keikalla Karinan kanssa.

Ilmiliekin uudella levyllä on ensimmäistä kertaa myös basisti Antti Lötjösen säveltämä kappale.

Ensimmäistä kertaa levyllä on myös Antti Lötjösen sävellys, bassoriffiin perustuva vauhdikas ja jazzillinen Three Queens. ”Säveltäessäni ajattelin juuri tätä bändiä”, Lötjönen sanoo.

Prättälä kertoo inspiroituneensa 1800-1900-lukujen vaihteen avantgardesta, Alban Bergistä ja Oliver Messiaenista säveltäessään kappaletta Sgr A*, joka viittaa Linnunradalla sijaitsevaan supermassiiviseen mustaan aukkoon. Kaleidoscopesque on puolestaan Prättälän mukaan ”vähän kuin japanilaista elokuvamusiikkia”.

Pohjolan Follow the Damn Bredcrumbs kertoo turhautumisesta: ”Siitä tunteesta, joka syntyy, kun seuraa koronapöhinää ja some-impulsseja ja päätyy loputtomaan ahdistukseen. Silloin on kuin sadun Hannu ja Kerttu, jotka seuraavat leivänmurusia ja mihin he päätyvätkään: noidan uuniin!”

Olavi Louhivuoren kaunis, hiukan surumielinen Night Song vie täysin toisenlaiseen tunnelmaan. ”Meille syntyi viime kesänä vauva. Ehkä sen vuoksi tässä kappaleessa on tuutulaulun tuntua”, Louhivuori kertoo.

Ilmiliekin omintakeinen soundi tuntuu ihmeeltä, koska nämä samat muusikot soittavat ristiin rastiin toistensa yhtyeissä. Prättälä ja Louhivuori soittavat niin ikään saksofonisti Linda Fredrikssonin uudella Juniper-levyllä, jonka ainutlaatuista soundia on kiitetty kansainvälisiä lehtiä myöden.

Miten on mahdollista, että jokainen kokoonpano kuulostaa erilaiselta?

Olisiko levyn tuottajalla osuutta asiaan?

Ilmiliekin ensimmäiset kaksi levyä tuotti TUM Records. Ensimmäinen tuottaja oli Henrik Otto Donner. ”Ei hän paljoa puuttunut. Kävi isällisesti tukemassa”, Lötjönen muistelee.

Kaksi tuoreinta levyä on puolestaan tuottanut We Jazz ja Matti Nives, joka on tehnyt myös uusimman levyn kannet.

Bändi kuvailee yhtyeen ja Niveksen toimintatapaa luottamussuhteeksi. ”Hän kuuntelee ja antaa vapaat kädet.”

Louhivuori arvioi, että Suomessa jazzbändit tekevät liian harvoin levyjä tuottajan kanssa. ”Oletusarvo on se, että tuottajaa ei ole”, Louhivuori toteaa.

”Levyä tehdessä on aina vaara tuijottaa vain omaan napaan. Ulkopuoliset korvat voivat olla avuksi”, Pohjola lisää.

Lötjönen arvioi, että tuottajan käyttäminen jazzissa aaltoilee samaan tapaan kuin erilaiset tyylit. Tuottaja on hänen mielestään tarpeen lähinnä silloin, jos tavoitellaan jotain tiettyä tyyliä. Hän muistuttaa, että esimerkiksi 2000-luvun ”tanssilattiabändeissä” tuottajilla, Tuomas Kalliolla ja Antti Eerikäisellä oli keskeinen rooli.

Jos soundin salaisuus ei ole tuottajassa, niin missä se on?

Soundi ei ole mystiikkaa, yhtye vakuuttaa. ”Se vain tapahtuu.”

Prättälän mukaan kyse on ammattitaidosta. ”Yhtyeestä on muodostunut niin vahva konsepti, että jokainen muusikko alkaa automaattisesti toteuttaa juuri sille ominaisen tyylin mukaista musiikkia.”

Tuomo Prättälän sävellys muistuttaa japanilaista elokuvamusiikkia.

Lötjösen mukaan jokaisella muusikolla on oma äänensä ja oma tapansa tehdä musiikkia. ”Se ei kuitenkaan saa mennä musiikillisen kokonaisajatuksen edelle. Se on aina se suurempi juttu”, hän sanoo.

”Yhtyeessä keskitytään siihen, mitä juuri tämä kappale minulta kaipaa. Eikä sitä yleensä tarvitse edes miettiä, se tulee selkäytimestä.”, Pohjola sanoo.

Oma merkityksensä on myös kokemuksella, arvioi Louhivuori.

”Nuorena meillä oli koko ajan paineita, henkilökohtaisia ja yhteisiä. Nyt kun kaikilla on takanaan uraa ja monia projektja ja Ilmiliekki on pitänyt taukoakin, päällimmäisin tunne on se, että on hauskaa hengata ja soittaa tällä porukalla. Semmoinen rento kotiinpaluun fiilis. Että hei jees, soitetaan!

Ilmiliekki keikkailee huhtikuussa:

13.4. Teatteri Provinssi, Salo

14.4. Schaumansali, Pietarsaari, mukana Emma Salokoski

19.4. Tavastia-klubi, Helsinki

21.4. Louhisali, Espoo.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.