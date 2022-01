Laajasti ihastellulle Hytti nro 6:lle tyrmäävä kritiikki The New Yorker -lehdessä – Toisen suuren lehden kriitikolta vastaavasti kehut

Suomalaiselokuva Hytti nro 6 saa ristiriitaista huomiota Yhdysvalloissa, kun Oscar-valintoihin on aikaa enää pari viikkoa. The New York Times kehuu, kun taas The New Yorker tyrmää.

Suomessa korkealle arvostettu elokuva Hytti nro 6 on saanut Yhdysvalloissa ristiriitaisen vastaanoton. Osa kriitikoista kehuu ja ylistää Juho Kuosmasen ohjaamaa elokuvaa, mutta joukossa on myös lyttääjiä.

Tiukimmin elokuvaan suhtautuu maailman tunnetuimpiin kuuluvan viikkolehden The New Yorkerin elokuvakriitikko Richard Brody. Pitkään lehden arvostelijana toiminut Brody moittii suomalaiselokuvaa, joka vielä kesällä sai maailmanlaajuista suitsutusta Cannes-palkinnon jälkeen, monelta kantilta.

The New Yorkerin kriitikon mielestä Hytti nro 6 uppoaa muun muassa yksityiskohtien paljouteen, mahdollisuuksiensa hukkaamiseen sekä henkilöhahmojen yksinkertaisuuteen. Brody pitää elokuvaa lisäksi laskelmoituna.

Hän suhtautuu penseästi jopa tapaan, jolla elokuvassa käytetään kameraa: hänen mielestään kameratyö on paikoin turhan käytännöllistä ja jopa mielikuvituksetonta. Ohjaaja Juho Kuosmasen otetta Brody äityy moittimaan innottomaksi.

Brodyllä itsellään on jutussaan asiavirhe: pitkin artikkeliaan hän väittää Seidi Haarlan näyttelemää naista nimettömäksi vaikka hahmo on nimeltään Laura.

Niinikään erittäin laajasti seurattu toinen newyorkilaislehti, The New York Times, on arvostelussaan paljon myönteisempi.

Lehden arvostelija Manohla Dagris kiinnittää huomiota Richard Brodyn tapaan siihen, miten venäläismies Hytti nro 6 -elokuvassa ensin ahdistelee suomalaisnaista ja miten seuraavassa käänteessä nainen kuitenkin ahtautuu miehen mukana autoon.

Dagrisin mukaan Hytti nro 6 on kuitenkin elokuva, joka on tunnepuolella rikas ja joka useaan otteeseen kääntyy suuntaan, jota ei odottaisi. The New York Timesin kriitikon mukaan elokuva on vetävä ja mukaansatempaava, koska ohjaaja Kuosmanen tuntee sävyerot. Elokuva on lehden kriitikon mukaan samastuttava kohtauksissa junan makuuvaunun ahtaudessa sekä alun tilanteessa, jossa suomalainen Laura on moskovalaisissa yliopistoväen yksityisjuhlissa.

KUN The New Yorkerin kriitikko piti elokuvassa nähtävää venäläismiestä ystävällisyydessään ja avuliaisuudessaan ristiriitaisena koko Venäjän vertauskuvana maailmanpoliittiseen tilanteeseen nähden, niin New York Times kiittelee, miten Kuosmanen pitää elokuvan ilmeisestä politiikasta erossa ja keskittyy päähenkilöihinsä.

Viime vuoden syksyllä Hytti nro 6 sai ylistävää kritiikkiä lisäksi muun muassa The Los Angeles Timesissä, jossa Lauran ja Ljohan elokuvallista tarinaa pidettiin raikkaana ja rehellisenä love storyna.

Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin löyhästi pohjaava elokuva saa huomiota ja näytöksiä Yhdysvalloissa kreivin aikaan.

Arvosteluita luetaan tarkalla silmällä erityisesti alan sisällä ja erityisesti näin tammikuun lopussa, sillä helmikuun alussa julkistetaan Oscar-valinnat, ja suomalaiselokuva kärkkyy paikkaa viiden parhaan ei-englanninkielisen elokuvan joukossa.

Hyvät arvostelut tietenkin ennakoivat parempia mahdollisuuksia. Samaan aikaan elokuvan taustavoimat ovat usean viikon ajan kampanjoineet Oscar-ehdokkuuden puolesta.

Ennakkokaavailuissa Hytti nro 6:n jatkomahdollisuudet ovat siinä ja siinä. Toisissa veikkauksissa elokuva lasketaan todennäköisiin läpimenijöihin, toisissa taas rannalle jääviin.

Näin on esimerkiksi elokuvasivusto Indiewire-lehden tuoreessa ennakoinnissa. Lehden toimittajat rankkaavat suomalaiselokuvan sijalle 8 eli näin ollen ehdokkuutta ei olisi tulossa.

Edelle menisivät ja Oscar-ehdokkuuden kansainvälisten elokuvien sarjassa saisivat sivuston toimittajien veikkauksissa Japania edustava Haruki Murakami -filmatisointi Drive My Car, tanskalaisanimaatio Flee, Italialaisen Paolo Sorrentinon ohjaus The Hand of God, iranilaisen Asghar Farhadin Sankari sekä Norjaa edustava The Worst Person in the World.

Yhdysvalloissa Hytti nro 6 on saanut ikärajamerkinnän R eli katsojien alaikäraja on 17 vuotta. Syinä ikärajaan ovat elokuvassa kuultava ja nähtävä kiroilu, juopottelu sekä tupakointi. Suomessa elokuvan ikärajana on ollut seitsemän vuotta.