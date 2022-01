Tuore väitöskirja osoittaa, että nykytanssissa yleisöllä on erityisen aktiivinen rooli.

Kun väitöskirjatutkija Saara Moisio kysyi ihmisiltä, miten he kuvailisivat kokemustaan nykytanssin katsomisesta, hän yllättyi kokemusten ruumiillisuudesta.

”Eräs katsoja kuvaili teosta ruuvimeisseliksi, joka tunkeutuu hänen sisäänsä ja kääntelee siellä ruuveja. Kun alkaa ajattelemaan niitä sanoja, joilla itselle merkityksellistä taidekokemusta kuvataan, niin ne ovat lähes poikkeuksessa hyvin kehollisia. Esimerkiksi ”koskettaa”-metafora.”

Moisiolle havainto vastaanoton kehollisuudesta oli suorastaan käänteentekevä.

Taidekokemus ei Moision mukaan vain tapahdu meille, vaan yleisö on aktiivisesti mukana muodostamassa teoksen merkityksiä ruumiillisessa vuorovaikutuksessa esityksen ja ympäristön kanssa.

Nykytanssin yleisöä ei ole Suomessa aiemmin juuri tutkittu. Mitä katsojat oikein haluavat nykytanssilta?

”Nykytanssin yleisö haluaa ennen kaikkea yllättyä teoksesta ja kehittää itseään”, Moisio vastaa.

Siinä missä Pähkinänsärkijän tai Joutsenlammen halutaan usein olevan tuttu ja turvallinen, ovat nykytanssille esitetyt vaatimukset aivan päinvastaiset.

Moisio on päätynyt tähän tulokseen perjantaina tarkastettavassa väitöskirjassaan, jossa tutkii sitä, miten kolmen eri nykytanssiteoksen katsojat muodostivat niistä merkityksiä. Teokset ovat Maija Hirvasen Epic Failing (Zodiak – Uuden tanssin keskus 2015), Tero Saarisen Breath (Tero Saarinen Company 2018) ja Sari Palmgrenin Licking Things (Täydenkuun tanssit -festivaali 2018). Mukana haastatteluissa oli 21 näiden esitysten katsojaa.

Saara Moisio

Nykytanssin antama tulkinnanvapaus on Moision mukaan katsojille sekä helppoa että vaativaa.

”Eräs kokeneempi katsoja mainitsi, että puheteatteriin verrattuna hän on kokenut nykytanssin tarjoavan enemmän vapautta omille ajatuksille.”

Nykytanssi vaatii katsojan laittamaan rehellisesti koko oman kapasiteettinsa käyttöön, koska valmiita tulkintamalleja ei ole olemassa. Toisaalta jokainen katsoja on demokraattisesti samalla viivalla, koska mikään taustatieto ei anna takuuvarmaa turvallista selkänojaa, josta voisi ammentaa.

”Toinen osallistuja sanoi, että nykytanssiesitykseen meneminen vaatii häneltä irtautumista oopperan ja elokuvan katsomiskokemusten luomista kahleista, jotta hän voisi ymmärtää sitä.”

Yllättymisen ja kehittymisen odotukset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö nykytanssia pitäisi ymmärtää.

”Kyllä katsojan täytyy ymmärtää jotain, jotta hän pääsee siihen sisään eikä jää ulkopuolelle.”

Mutta se, mitä ymmärtäminen sitten tarkoittaa, onkin monimutkaisempi kysymys.

Moisio rakensi haastattelujen pohjalta mallin, joka tuo näkyviin prosessin, jonka katsoja käy läpi. Hän halusi tämän avulla ymmärtää, miten esityksen arvo muodostuu katsojalle. Keskeisiä asioita olivat odotus vaikuttumisesta, tarve itsensä kehittämiseen, tuttuus ja tunnistettavuus sekä suhteen muodostaminen.

”Nämä neljä keskeistä ulottuvuutta kietoutuvat toisiinsa, kun katsoja arvioi minkälaiseen esitykseen haluaa mennä ja mitä siitä esityksen jälkeen piti.”

Moision väitöskirja on tervetullut lisä yleisön tutkimukseen, sillä edellinen suurempi teos aiheesta on Irmeli Niemen Pääosassa katsoja: Teatteriesityksen vastaanotosta vuodelta 1983.

”Teatterin ja tanssin tutkimuksessa on kyllä oltu kiinnostuneita katsojien taustoista ja mitä esityksiä ja miten paljon käydään katsomassa. Harvemmin on kiinnostuttu siitä, mikä merkitys yleisön kokemuksella on teoksen merkityksen muodostamisessa”, Moisio sanoo.

Usein on ajateltu, että teoksen merkitys määräytyy ulkoapäin asiantuntijavoimin. Kun katse kääntyy yleisöön, muuttuvat jotkut tämän ajan taiteeseen liittyvät kiistat turhiksi. Moisio pitää oman tutkimuksensa valossa pandemian lietsomaa väittelyä siitä, onko taiteella välinearvo vai itseisarvo, oikeastaan aika merkityksettömänä keskusteluna.

”Kun puhutaan siitä, mikä on asioiden arvo, niin huomio on aina jonkinnäköisessä lopullisessa arvossa. Tuon kuitenkin väitöskirjallani esiin, että esityksellä ei ole mitään lopullista, mitattavaa arvoa vaan katsojan näkökulmasta se on jatkuvassa muutoksessa, kokemuksellinen ja tunnepohjainen.”

Arvon muodostumisen prosessin tutkiminen onkin Moisiosta tärkeämpää kuin arvon mittaaminen.

Koska katsojalla on Moision mukaan erityisen aktiivinen rooli nykytanssin merkityksen luojana, hän pitää taiteen tutkimuksen asemaa nykyisessä Helsingin yliopistossa erityisen surullisena. Yhdeksi vaihtoehdoksi kun on kaavailtu sitä, että taiteellinen tutkimus korvaisi taiteen tutkimuksen. Taiteellinen tutkimus on taiteilijan itse omasta työstään tekemää tutkimusta, kun taas taiteen tutkimus tutkii sitä ulkoapäin.

”Taiteen pitää kuulua kaikille. Jos taidetta saavat tutkia vain taiteilijat, niin se väistämättä kaventaa niitä näkökulmia, joista taidetta tarkastellaan, ja samalla yksi demokraattisista perusoikeuksistamme ei toteudu.”

Saara Moision Teatteritieteen väitös Balancing Acts in Spectatorship – Dynamics of Value Creation in Audience Experiences of Contemporary Dance tarkastetaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 28.1.2022 klo 12.