Jussi Halla-aholla oli Blashemia-niminen yhtye 1990-luvun alussa.

Jussi Halla-aho soitti 1990-luvun alussa metallia. Tammikuussa 2022 hän julkaisi uuden soittovideon vanhasta kappaleesta My Second Coming.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja nykyinen kansanedustaja Jussi Halla-aho on tehnyt eräänlaisen paluun metallimusiikin pariin.

Halla-aho julkaisi keskiviikkona Youtubessa vanhan Blashemia-yhtyeensä kappaleen My Second Coming uuden soittovideon. Vaikuttaa siltä, että videolla kuullaan aiemmin äänitetty versio kappaleesta, ja Halla-aho soittaa ja laulaa sen päälle.

Kappale ehti olla Youtubessa esillä julkisesti kuitenkin vain muutamia tunteja. Torstai-aamuna video muutettiin yksityiseksi. Moni ehti kuitenkin kopioida sen ennen yksityiseksi muuttamista, ja pienellä etsimisellä sen löytää julkisesta internetistä.

Videon julkaisusta kertoi ensimmäisenä Rumba-lehti.

Halla-aho aloittaa videon sanalla ”kansalaiset”, musta pikkutakki avoinna ja valkoisen kauluspaidan pari ylintä nappia auki, taustalla mustanharmaa seinä. Leikkaus, ja Halla-ahon käsissä on sininen sähkökitara. Thrash-riffi alkaa, ja puolentoista minuutin kohdalla laulu, jonka ensimmäinen säkeistö menee seuraavasti:

Hell with you, I’m broken free, a salivating nightmare

In my time of hibernating all your sins I had to bear

Through dreams of a bitch of Amsterdam I’ve arrived to spread my terror

A virus in your IBM, forever-lasting syntax error

My Second Coming -kappale on alun perin vuodelta 1991 ja se on Halla-ahon säveltämä ja sanoittama. Halla-aho kertoi Scripta-blogissaan vuonna 2006, että Blashemia-bändi oli olemassa noin vuosina 1989–1994.

”Kaikilla oli tuohon aikaan hevibändi, eikä omaperäisyyttä pidetty erityisenä hyveenä sen enempää musiikin kuin nomenklatuurankaan alueella. Bändin nimeksi piti oikeastaan tulla Blasphemia. Rumpalimme Honkasen Janne suunnitteli meille logon (logot olivat tärkeitä), mutta unohti p-kirjaimen. Logo oli kuitenkin sen verran äreä, ettei siitä pienen mokan takia raaskittu luopua”, Halla-aho muisteli vuonna 2006 ja jatkoi:

”Säästän teidät asiaankuuluvilta vuodatuksilta siitä, miten huonoja biisit ovat. Pystytte kyllä itsekin toteamaan asian.”

Halla-aho ei halunnut kommentoida videon julkaisua Helsingin Sanomille.