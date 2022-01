Alat vaativat sulkutilan lopettamista ja sitä, että lainsäädäntö uudistetaan tulevia epidemioita ennakoiden.

Mitta on täysi -mielenosoitus järjestettiin 2. kesäkuuta 2021.

Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-ala ovat järjestäytymässä epäreiluiksi ja kohtuuttomiksi kokemiensa koronatoimien ja sulkemispolitiikan takia.

Viimeinen sulku – ovet auki! -niminen mielenilmaus järjestetään 3. helmikuuta kello 12–14 Senaatintorilla ja Valtioneuvoston linnan edustalla.

Mukaan on kutsuttu kaikki tahot taiteen, kulttuurin, urheilun ja muiden tapahtumien joukosta, niin tekijät kuin yleisökin.

Alat vaativat, että nyt käynnissä oleva sulkutila loppuu heti niin, että tekijät pääsevät töihin ja yleisö tapahtumiin, ja että sulkutila on lajissaan viimeinen.

Mielenilmauksessa luetaan yli 200 000 ihmistä työllistävän kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumatoimialan vaatimukset.

Alat vaativat sulkutilan lopettamisen lisäksi sitä, että elinkeinonharjoittamisen oikeudet palautettaisiin ja että rajoituspolitiikan päätökset olisivat avoimia, ennakoitavia ja tietoon perustuvia. Vaatimuksena on myös, että kaikkia aloja kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja niitä kuunneltaisiin sekä se, että alat saisivat riittävää tukea akuutin koronatilanteen hoitamiseen ja pandemian jälkeiseen elvytysohjelmaan.

Alat myös vaativat että lainsäädäntö uudistetaan tulevia epidemioita ennakoiden, jotta samanlaiseen tilanteeseen ei enää koskaan päädyttäisi.

"Alan toimijoiden ahdinko on syvä, eikä epätoivoa ja vaatimuksia ole ymmärretty. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilta on viety oikeus työntekoon ja elinkeinoon, kansalaisilta oikeus kulttuuriin ja kokoontumiseen. Rajoitustoimet ovat kajonneet perustuslaillisiin oikeuksiin. Siksi kokoonnumme vaatimaan, että meneillään oleva sulku on viimeinen ja että kulttuuritilat ja -tapahtumat avataan alojen kanssa yhteistyössä: heti”, järjestäjät kirjoittavat tapahtuman tiedotteessa.

Tapahtumassa kuullaan puheita ja esityksiä eri alojen edustajilta. Lavalle nousevat muun muassa Helsingin yliopiston julkisoikeuden dosentti Pauli Rautiainen, muusikko-näyttelijä Reeta Vestman ja lauluyhtye Rajaton. Tapahtuman juontaa muusikko Paula Vesala.

Eri puolella Suomea järjestetään myös rinnakkaistapahtumia.

Mielenilmaisu on jatkoa kesäkuussa Kansalaistorilla ja Eduskuntatalon edessä järjestetylle Mitta on täysi -mielenosoitukselle. Se kokosi poliisin mukaan paikalle noin noin 1 500 osallistujaa. Tapahtumajärjestäjien mukaan paikalla oli osallistujia kaikkiaan noin 3 500.