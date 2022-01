Mies Spice Girlsin takana etsii menestystä nyt uusin konstein: The Future X -yhtye koottiin Tiktokissa, jäsenillä jo valmiiksi miljoonia seuraajia

Simon Fuller yrittää toistaa aiemmat menestyksensä The Future X -yhtyeellä.

The Future X -yhtyeeseen kuuluu sekä laulajia että tanssijoita. Jäsenet vasemmalta oikealle: Luke Brown, Drew Venegas, Tray Taylor, Angie Green, Sasha Marie, Maci Wood and Jayna Hughes

Popbändi Spice Girlsin ja laulaja Annie Lennoxin ex-manageri Simon Fuller on perustanut uuden popyhtyeen, jonka avulla hän yrittää valloittaa maailman jälleen kerran. Erikoisen uudesta projektista tekee se, että yhtye on kasattu ”ensimmäistä kertaa koskaan” kokonaan videopalvelu Tiktokissa.

Uuden yhtyeen nimi on The Future X. Fuller järjesti koe-esiintymiset viime vuoden aikana Tiktokissa, josta löysi yhtyeelle seitsemän jäsentä, tiedotteessa kerrotaan.

Vaikka Tiktok on suosittu ympäri maailmaa, kaikki yhtyeen jäsenet tulevat Yhdysvalloista ja Kanadasta, Britannian yleisradio BBC huomauttaa.

Yhtyeessä on kolme laulajaa ja neljä tanssijaa. Laulajat ovat Angie Green, Luke Brown ja Maci Wood, ja tanssijat Jayna Hughes, Sasha Marie, Tray Taylor ja Drew Venegas.

Yhteensä jäsenillä on Tiktokissa noin 4,5 miljoonaa seuraajaa, joista 3,8 miljoonaa seuraa Tray Tayloria.

Yhtyeen debyyttisingle julkaistaan ensi kuussa. Pieni ennakkomaistiainen kappaleesta julkaistiin tällä viikolla Tiktokissa. Tiedotteen mukaan fanit voivat seurata yhtyeen jäsenten ”luovan ja henkilökohtaisen matkan” jokaista vaihetta Tiktokissa, kun bändi äänittää uutta musiikkia ja valmistautuu kiertueelle Fullerin toisen yhtyeen Now Unitedin kanssa. Kiertue alkaa maaliskuussa.

Fullerin aiempiin menestysresepteihin kuuluvat Spice Girlsin lisäksi S Club 7 -yhtye ja kykyjenetsintäohjelmat Pop Idol ja American Idol, joista on tehty spinoffeja ympäri maailmaa, myös Suomessa.

Sen sijaan vuonna 2017 perustettu popbändi Now United ei ole lähtenyt samanlaiseen lentoon kuin monet muut Fullerin projektit. Yhtyeessä on 18 jäsentä, kaikki eri maista, ja myös sitä Fuller mainosti hieman The Future X:n tapaan, kertoo BBC: ”ensimmäinen yhtye, joka tarjoaa pääsyn musiikkiinsa ja jäsentensä elämiin reaaliajassa”.

The Future X:n perustamisesta ilmoittaneessa tiedotteessa Fuller sanoi, että yhtyeessä ”yhdistyy kaikki, mikä nykyaikaisissa nuorissa taiteilijoissa on jännittävää: aitous, itseluottamus, voimaantuminen ja ainutlaatuinen tasapaino poikkeuksellisten tanssijoiden ja ikonisten laulajien kesken”.

Tuottaja Simon Fullerin aiempiin menestyksiin kuuluvat muun muassa Spice Girls ja S Club 7 -yhtye sekä kykyjenetsintäohjelmat Pop Idol ja American Idol.

Missä määrin yhtye on ”aito”, jos heti yhtyeen toinen Tiktok-julkaisu on yhteistyö Elf-kosmetiikkayrityksen kanssa? Julkaisussa yhtye etsii itselleen maskeeraajia kilpailun avulla. Samoihin aikoihin joukko kauneusbloggareita ilmoitti myös maskeerauskilpailusta.

Nähtäväksi jää myös, kuinka hyvin Tiktokin käyttäjät ottavat vastaan yhtyeen, jonka viihdeteollisuus on luomalla luonut vetoamaan Tiktokin käyttäjiin. Ainakaan kovin ”aitoa” se ei ole.

Tiktokin merkitys musiikkibisneksessä on kasvanut nopeasti sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisen Lil Nas X:n Old Town Road -kappaleesta tuli sovelluksessa sensaatio ja se kipusi Tiktok-suosion kautta Billboard-listan ykköseksi.

