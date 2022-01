Pulitzer-palkittu Maus on Art Spiegelmanin merkkiteos.

Maus-sarjakuvaromaani on moneen kertaan palkittu angloamerikkalaisen sarjakuvataiteen kulmakivi.

Koululautakunta Yhdysvaltain Tennesseessä on kieltänyt holokaustista kertovan Maus-sarjakuvaromaanin käytön kahdeksasluokkalaisten opetuksessa.

Maus on Art Spiegelmanin, 73, merkkiteos, jossa juutalaiset kuvataan hiirinä ja natsit kissoina. Se kertoo Spiegelmanin vanhempien selviämisestä natsien keskitysleireiltä ja kuolemantehtaista. Maus on sekoitus eri genrejä ja erityisesti angloamerikkalaisen sarjakuvataiteen palkittu kulmakivi.

Tennesseeläiselle McMinnin piirikunnan koululautakunnalle sarjakuvaromaanin kahdeksan kirosanaa (esimerkiksi ”God damn” eli piru vieköön) ja piirros alastomasta naarashiirestä, joka kuvaa Spiegelmanin äitiä, olivat kuitenkin liikaa, kertovat muun muassa The Guardian, Newsweek ja CNBC.

”Kirjassa on jonkin verran karkeaa ja vastenmielistä kielenkäyttöä”, piirikunnan koulujen päällikkö Lee Parkison sanoi pöytäkirjan mukaan.

Lautakunnan jäsen Tony Allman puolestaan sanoi, ettei kiellä, että holokausti ”oli kamala, raakalaismainen ja julma”. Holokaustissa natsit ja heidän kätyrinsä murhasivat kuusi miljoonaa Euroopan juutalaista ja jopa 11 miljoonaa muuta ihmistä, kuten puolalaisia, serbejä, venäläisiä ja romaneja.

”[Sarjakuva] näyttää ihmisiä hirtettynä, se näyttää heitä tappamassa lapsia, miksi koulutusjärjestelmä tukee tällaista kamaa? Se ei ole viisasta eikä tervettä”, Allman sanoi pöytäkirjan mukaan.

Lautakunnan kokouksessa kuultiin myös pari asiantuntijapuheenvuoroa sen puolesta, että Maus toimii hyvänä opetusmateriaalina holokaustiin liittyen. Opetustarkastaja Julie Goodin sanoi, että ”olin historianopettaja ja holokaustissa ei ole mitään kaunista, minulle tämä [sarjakuva] oli loistava tapa esittää kauhistuttavaa historiaa”.

Sivu Maus-sarjakuvaromaanista.

Koululautakunta teki yksimielisen päätöksen pannasta jo 10. tammikuuta, mutta asia sai kunnolla huomiota vasta keskiviikkona 26. tammikuuta, kun Spiegelman sai tietää päätöksestä Twitterissä.

Spiegelman sanoi CNBC:lle, että hänen suunsa jäi auki ällistyksestä, kun hän kuuli päätöksestä. Spiegelmanin mukaan lautakunnan päätös on orwellilainen, ja hän epäili, että lautakunnan jäsenet eivät todellisuudessa olleet huolissaan lievistä kirosanoista, vaan pikemminkin kirjan aiheesta.

”Ymmärrän, että Tennessee on ilmiselvästi dementoitunut. Siellä on mennyt jotain hyvin, hyvin pahasti sekaisin”, Spiegelman sanoi.

Muun muassa The Sandman -sarjakuvan luojana tunnettu kirjailija Neil Gaiman kirjoitti Twitterissä, että ”on vain yhdenkaltaisia ihmisiä, jotka äänestävät Mausin kieltämisen puolesta, miksi ikinä he itseään nykyisin kutsuvatkaan”.

Torstaina 27. tammikuuta vietetään Kansainvälistä vainojen uhrien muistopäivää. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945.

Yhdysvaltojen tietyissä osavaltioissa on viime aikoina voimistunut trendi, jossa orjuudesta, rasismista ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertovaa kirjallisuutta on poistettu koulujen kirjastoista. Poistokampanjoiden taustalta paljastuu usein rikkaita konservatiivirahoittajia, kertoi muun muassa The Guardian aiemmin tällä viikolla.

Usein kirjojen poistossa myös vedotaan siihen, että niissä edistetään ”kriittistä rotuteoriaa” (engl. critical race theory). Käsitteestä on tullut uusin punainen vaate Yhdysvaltojen konservatiiveille.

Hysteria akateemisen teorian ympärillä on käytännössä yhden konservatiiviaktivistin alulle panema, kertoi The New Yorker -lehti viime vuonna.