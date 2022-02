Kuusisaaressa Länsi-Helsingissä sijaitseva Villa Gyllenberg on tullut monelle tutuksi poikkeuksellisen taidekokoelmansa ansiosta. Taide- ja kotimuseossa on voinut parhaimmillaan ihailla yhtä aikaa kymmeniä Helene Schjerfbeckin (1862–1946) teoksia. Kaikkiaan taidekokoelmassa on runsaat 400 teosta 1750-luvulta 1970-luvulle ja esinekokoelmassa noin tuhat esinettä.

Keskiviikkona 2. helmikuuta Villa Gyllenberg avautuu yleisölle mittavan peruskorjauksen jälkeen, laajennusosan kera. Laajennusosassa on muun muassa uusi sisäänkäynti ja vaatenaulakot sekä museokauppa. Väljemmät tilat tulevat tarpeeseen, sillä vuodesta 2010 vuoteen 2020 Villa Gyllenberg kymmenkertaisti kävijämääränsä noin kolmesta tuhannesta 30 000:een kävijään, kertoi museon intendentti Lotta Nylund tiistaina Villa Gyllenbergissä.

”Ja meillä kävi hyvä tuuri, kun remontti voitiin toteuttaa pandemia-aikana, jolloin museo olisi muutenkin ollut suljettuna”, yleisöpalveluvastaava ja vt. intendenttinä remontin aikana toiminut Siiri Oinonen totesi. Villa Gyllenbergin peruskorjaus ja laajennus maksoivat yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Avajaisnäyttelyn nimi on Ajan hengessä. Kokoelma Ane Gyllenberg.

Signe ja Ane Gyllenberg ajoittamattomassa kuvassa. Pariskuntaa yhdisti kiinnostus henkisiin asioihin, muun muassa antroposofiaan.

Alun perin kauppaneuvos, pankkiiri Ane Gyllenberg (1891–1977) kaavaili aarteilleen galleriatilaa Helsingin keskustaan. Alvar Aalto ehti piirtää suunnitelmia 1950-luvun puolivälissä ns. Granholmin kivipalatsin ullakkotilaan. Jyhkeä palatsi sijaitsee aivan kaupungin ytimessä, Yrjönkadun ja Lönnrotinkadun kulmassa.

Ane Gyllenberg tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin tajutessaan, että galleriaan muuton myötä rakkaat teokset ja esineet todella pitäisi siirtää pois kotoa. Gyllenberg oli erittäin kiintynyt hankkimiinsa taideteoksiin, joita oli kodissa joka puolella. Aamulla herätessä silmiin osui esimerkiksi yksi kokoelman suurimmista aarteista, Akseli Gallen-Kallelan Ad astra (vuoden 1907 versio) kirkkaine aurinkoineen.

Galleriasuunnitelma jäädytettiin sillä erää, selviää Villa Gyllenbergin vaiheista kertovasta teoksesta Villa Gyllenberg, koti Kuusisaaressa. Raaseporin museon johtajan, tutkija Lassi Patokorven kirjoittamassa kirjassa on paitsi tietoa kokoelmien vaiheista, myös runsaasti kulttuurihistoriaa. Kirjan tavoitteena on myös kuvata elämää, jota Kuusisaaressa elettiin, kutsujen ruokalistoja myöten. Valokuvat ovat Katja Hagelstamin ottamia.

Villa Gyllenbergin laajennusosa noudattelee viereisen, vuonna 1980 valmistuneen galleriaosan muotoja ja materiaaleja. Tilassa on käytetty tontilta kaadettua douglaskuusta.

Keräilykärpänen oli puraissut Ane Gyllenbergiä aika vakavasti. Autonkuljettaja Eino Lindholm on muistellut, miten hän kuljetti aarteita metsästävää pankkiiria koko päivän ympäri kaupunkia eri antiikkiliikkeissä, joita kutsuttiin tuttavallisesti “romukaupoiksi”. Kaikki löydöt eivät ulkomaillakaan olleet elämää suurempia, ja puoliso Signe Gyllenberg koetti toppuutella ostoja.

Sisilian-matkapäiväkirjassaan Ane Gyllenberg kirjoitti aiheesta näin: “Itse olisin mieluusti kantanut mukanani enemmänkin, mutta häpeän vuoksi tulin kohtuuden rajoissa kotiin, mukanani vain 9 pientä kupariesinettä, vanhoja ja kuluneita, ja ehkä hieman kauheitakin.”

Gyllenbergit matkustivat paljon aikana, jolloin matkustaminen oli mahdollista vain harvoille. Seurana matkoilla oli usein ystäväpariskunta Enbomit. Ane Gyllenbergiä kiinnostivat ulkomailla erityisesti paikalliset antiikkiliikkeet. Aili Enbom, Signe Gyllenberg ja Ane Gyllenberg Italian Taorminassa 1960-luvulla. – Kuva teoksesta Villa Gyllenberg - Koti Kuusisaaressa.

Ane Gyllenberg luotti kaikessa keräämisessä omaan silmäänsä. Metodi tuotti vaikuttavan taideteosten kokonaisuuden – ja johti antiikin osalta “varsin eklektiseen kokoelmaan”, kirjassa luonnehditaan. On aika arvottomiakin esineitä, ehkä niitä ”hieman kauheita”, ja on erittäin arvokasta antiikkia, posliinista itämaisiin mattoihin, hopeaan, kiinalaisiin keramiikkaruukkuihin.

Peruskorjauksen aikana monet antiikkiesineistä on konservoitu. Lotta Nylundin mukaan töitä oli tekemässä seitsemän konservaattoritahoa, joukossa myös Tukholman kuninkaanlinnalle työskennellyt Lassi Koivunen ja presidentinlinnan kattokruunuja konservoinut Timo Mustamäki.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö perustettiin vuonna 1949 tukemaan lääketieteellistä tutkimusta, jossa painotetaan psyyken vaikutusta kehoon, ja lisäksi säätiön tehtävänä on vaalia ja kartuttaa taidekokoelmaa ja ylläpitää taidemuseota.

Yksi sysäys museotoiminnalle tuli Ruotsista: vuonna 1944 kokoelma evakuoitiin sodan alta Tukholmaan, jossa se oli galleristi Gösta Stenmanin tiloissa Storgatanilla ja sai hyvän vastaanoton. Nyt peruskorjauksen aikana ”evakkoretki” Tukholmaan toistui, ja kymmeniä teoksia esiteltiin Thielska gallerietissa.

Näkymä Villa Gyllenbergin ruokailutilaan. Oikeanpuolimmaisella seinällä on Helene Schjerfbeckin maalaus Lehtimajajuhla (1883), ensimmäinen taiteilijalta Pariisin salongissa esillä ollut maalaus ja ensimmäinen Ane Gyllenbergin Schjerfbeck-hankinta.

Gyllenbergit muuttivat Kaivopuiston Puistotien asunnostaan Villa Gyllenbergiin sen valmistumisvuonna 1938 ja asuivat siellä vuoteen 1977 saakka, jolloin he molemmat kuolivat.

Gyllenbergien kuolema jälkeen aloitettiin galleriaosan rakennustyöt. Gallerian suunnitteli arkkitehtitoimisto Ålander-Packalén-Korsström. Galleriassa on nähtävissä Aallon vaikutusta; Per-Mauritz Ålander oli työskennellyt Alvar Aallolle. Villa Gyllenberg vihittiin virallisesti näyttelykäyttöön joulukuussa 1980.

Nyt avautunut laajennusosa on Nomad Arkkitehtien käsialaa. Pääsuunnittelijana on toiminut Anna-Mari Gramatikova-Lindberg. Laajennusosa on suunniteltu keskustelemaan galleriatilan kanssa, mikä näkyy aaltoilevissa muodoissa. Laajennusosasta on kulku sekä galleriatiloihin että kotimuseon puolelle. Myös kotimuseon puolella on tehty uudistuksia.

Villa Gyllenberg avautuu peruskorjauksen jälkeen 2.2.2022 klo 12. Avoinna toistaiseksi ke,la ja su 12-17.

Lassi Patokorpi: Villa Gyllenberg,koti Kuusisaaressa, Parvs, 127 s.