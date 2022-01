Näyttelijänä, ohjaajana ja näytelmäkirjailijana toiminut Lyytikäinen on opiskellut myös esittävien taiteiden johtamista.

Näyttelijä, ohjaaja ja näytelmäkirjailija Anna-Elina Lyytikäinen on valittu Hämeenlinnan teatterin johtajaksi.

Hän aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta.

Teatteriin on etsitty johtajaa sen jälkeen, kun taiteellisena johtajana kaksi vuotta työskennellyt ohjaaja ja näyttelijä Kari-Pekka Toivonen ilmoitti viime syksynä, ettei jatka tehtävässään.

Lyytikäinen (s. 1971) on ensimmäinen teatteritaiteen tuplamaisteri Suomessa. Hän valmistui näyttelijäksi vuonna 1993 ja ohjaajaksi 2000.

Näyttelijänä hän on työskennellyt Lahden kaupunginteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterissa. Ohjaajaksi valmistumisen jälkeen Lyytikäinen oli freelancerina vuoteen 2015 asti. Lyytikäinen on ohjannut ympäri Suomen niin laitosteattereille kuin pienille ryhmillekin, lajityypit ulottuvat musikaalista ihmissuhdedraamaan.

Vuosina 2016–2021 hän toimi Tampereen Teatterin pääohjaajana.

Myös käsikirjoittaminen on kulkenut koko ajan ohjaamisen ja näyttelemisen rinnalla, Lyytikäinen on kirjoittanut neljä näytelmää. Lisäksi hän on opiskellut oppisopimuskoulutuksessa esittävien taiteiden johtamista.

Hämeenlinnan teatteri muuttui vuodenvaihteessa Verkatehdas Oy:n tytäryhtiöksi, jota johtamaan palkattiin nyt teatterinjohtaja, eli Anna-Elina Lyytikäinen. Aiemmin teatterilla oli sekä taiteellisen johtajan että toimitusjohtajan tehtävät.

Alun perin teatterinjohtajan paikkaan kysyttiin kiinnostusta Kari-Pekka Toivoselta, mutta tämä päätti harkinnan jälkeen kieltäytyä. Hän katsoi, että kaikki taiteellisen johtajuuden päälle tuleva työ olisi pois taiteellisesta panoksesta.

Verkatehdas on Hämeenlinnan kaupungin omistama, vuonna 2007 toimintansa vanhassa tehdasmiljöössä aloittanut kulttuuri- ja kongressikeskus, jossa myös Hämeenlinnan teatteri toimii. Uusi teatterinjohtaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä Verkatehtaan toimitusjohtajan ja yhtiön talousjohtajan kanssa.

Anna-Elina Lyytikäisen työt Tampereen Teatterissa päättyivät viime heinäkuussa. 50-vuotishaastattelussaan viime keväänä hän oli huolissaan tulevaisuudestaan, varsinkin näin korona-aikana.

”Tämä on mahdollisimman huono aika päätyä freelanceriksi. Viisikymppisenä naisena työllistyminen on muutenkin hankalaa”, hän harmitteli tuolloin ja kertoi, että on joutunut naisena todistelemaan paljon osaamistaan.

”Valtarakenteissa tasa-arvo ei vielä täysin toteudu. Esimerkiksi kaikkia Etelä-Suomen isoja teattereita johtaa mies”, hän harmitteli tuolloin.

Nyt tilanne muuttuu ainakin yhden teatterinjohtajan osalta.