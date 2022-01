Hävitys-romaani perkaa lapsiin kohdistuvaa rakenteellista sortoa ja väkivaltaa historian ja taiteen keinoin.

Romaani

Iida Rauma: Hävitys. Tapauskertomus. Siltala. 400 s.

”Ja sit sitä alkaa tietty miettii et mitä muutakaan se mun romaaniviritelmä on ku joku ylimittane vihakirje, et pitäiskö seki ehkä polttaa ja voiskoha olla et just siks mun kustantamoo ei nii hirveesti kiinnosta.”

Näin pohtii Hävityksen toinen keskushenkilö, kirjailija Ira, uraansa. Hänellä on jo kaksi romaania takana, nyt suunnitteilla kolmas.

Sen on tarkoitus kertoa totuus.

Kustantamo Siltalaa Iida Rauman samanlainen projekti onneksi kiinnosti. Syntyi Hävitys, joka on poikkeuksellinen romaani. Paikoin se todella tuntuu välillä ”ylimittaiselta vihakirjeeltä”, väliin puuduttavaltakin.

Lukiessa ei kuitenkaan lamauta vaan raivostuttaa. Adrenaliinitaso pysyy korkealla, hengästyttää ja huimaa – niin vakuuttavasti Rauma kertoo arjesta, jota Ira ja A., kaksi tyttöä, ovat eläneet.

Hävitys on kuin pitkitetty vankila- tai keskitysleirikuvaus tai pikemminkin sotarikosoikeudenkäynnin todisteluettelo: pikkutarkka selostus vuosien päivittäisestä sorrosta, henkisestä mitätöinnistä ja myös silkasta väkivallasta.

Kyse ei kuitenkaan ole vankilasta tai keskitysleiristä vaan tavallisesta suomalaisesta peruskoulusta.

Rauman totuusprojektilla on siis yhteiskunnallinen lähtökohta. Se tuo mieleen jopa kirjailija Émile Zolan kuuluisan kirjeen, jossa hän 1898 syytti Ranskan viranomaisia totuuden peittelystä ja antisemitistisestä syrjinnästä.

Hävityksen syytöksenä on se, että lasten asema on hirveä ja kasvatus, jota heihin sovelletaan, automaattisen alistavaa.

Koulu on vain esimerkki laitoksesta, joka ei voi muuta tehdäkään kuin alistaa: hauras hierarkia pakottaa ”yhteishenkeen”, joka edellyttää sekä autoritaarista johtamista että yleisen pahan olon suuntaamista syntipukkeihin.

Näitä – aina jollain lailla erilaisia – yksilöitä kiusataan yhteisvoimin, ja se taas voimaannuttaa yhteisöä entisestään, saa sen pitämään käytöstään luonnollisena ja legitiiminä.

Hävityksen todistusaineistona ovat kertomukset musiikkiluokan nokkimisjärjestyksestä ja toistuvista nöyryytyksistä luokkaretkillä, koetilanteissa ja koulukuraattorin vastaanotoilla, joilla aikuiset yhtäkkiä asettuvatkin yhteisrintamassa lasta vastaan.

On vaikea sanoa, kumpi on lapsesta hirvittävämpää: sekö, että joutuu ikätoverien sylkemisen ja lyöntien kohteeksi, vai se, että aikuiset, joiden sanaan pitäisi voida luottaa, osoittautuvatkin valehteleviksi pettureiksi.

Romaanin lopussa on mittava lähdeluettelo teesien perustaksi ja vielä valokuvia ja päiväkirjan sivujakin.

Lisätaustana Rauma muistuttaa niin varhaisten hysteriapotilaiden hoidosta kuin 1990-luvun laman vaikutuksista: koulutusleikkauksista ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymisestä.

Pamfletista ei silti ole kyse. Hävitys on ensi sijassa taiteellinen hanke, kielensä suvereenisti hallitseva romaani, ja sellaisena se on huikea taidonnäyte.

Päähenkilöinä vuorottelevat A. ja Ira, joita pidän saman persoonan kahtena puoliskona.

A. taistelee lapsuuden traumoja vastaan rationaalisesti, tiedon voimin. Siksi hän, joka koulussa turhaan yritti vastustaa opettajan harjoittamaa tiedon pimitystä ja vääristelyä, on aikuisena valinnut alakseen tutkimuksen.

Hän uskoo, että historiasta voi löytää totuuden maailmasta – ja sitä kautta myös muuttaa sitä.

Se ei kuitenkaan onnistu ilman taidetta. Eli Iraa, joka voi A:n tarkkojen muistojen pohjalta rakentaa niin vahvan elämyksen, että se varmasti jättää kokijaan jäljen.

Siksi Hävitys pohjaa vuorotteluun eri kerrontatapojen ja kielirekisterien välillä, koko ajan intensiteetin säilyttäen, ja täydentää fiktiota faktoilla, faktoja elämyksellisyydellä.

Se on mukana paitsi murteena, myös ruumiin kokemuksina, lähinnä kipuna.

Tämän ajan romaania ei tietenkään ole ilman viittauksia koko maailman hävitykseen, ekologiseen kriisiin. Lisäksi Hävitys on vielä paneutuva, rakastava kuvaus Turusta. Sitä voisi jopa käyttää oppaana kaupunkikävelyllä.

Siinä Rauma tosin uppoutuu nimenomaan kaupungin hävittämiseen, jota on tehty pitkään, systemaattisesti ja ahneesti. Se tarina on täynnä kiinnostavia hahmoja ja hiuksia nostattavaa uudistus- eli tuhovimmaa.

Turku-tasolta löytyy toisaalta romaanin inhimillisin ja viisain henkilöhahmo, vanha historianopettaja Nordin.

Tältä löytyy tuskaiselle A:lle aina ymmärrystä, lepopaikka ja kaurapuuroa, ja tämän suuhun kirjailija on laittanut myös lauseen, joka tavallaan tiivistää koko romaanin, sen kaikki kolme surullista, upeaa tasoa:

”Ei mikkä ol nii vaarallinen ku tyhmä ja päättäväine ihminen ketä viha tiatto.”