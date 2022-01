Judas and the Black Messiah -elokuvassa ei vähätellä väkivaltakoneistoa, joka yritti tukahduttaa tasaveroisia oikeuksia vaatineet kansalaiset.

Judas and the Black Messiah ★★★★

Autoja varasteleva kaksikymppinen William O’Neal (Lakeith Stanfield) kuvittelee olevansa kekseliäs, sillä hän uhkailee käsiaseen sijasta liittovaltion keskusrikospoliisin virkamerkillä. Aseen voi hankkia vuoden 1968 Yhdysvalloissa ihan kuka tahansa, mutta pelätyn FBI:n virkamerkin takana on ”armeija”, kuten O’Neal itse sanoo. Merkin vilauttaminen vetää hiljaiseksi.

Ovelan pikkurikollisen röyhkeällä roolileikillä on kuitenkin kova hinta, kuten elokuvan Judas and the Black Messiah raamatullinen nimi vihjaa.

FBI-agentti Roy Campbell (Jesse Plemons) tekee kiinni jääneelle O’Nealille tarjouksen, josta on hankala kieltäytyä: mene vuosiksi vankilaan tai soluttaudu myyräksi ja ryhdy vakoilemaan Mustien panttereiden Chicagon johtohahmoa.

Tositapahtumiin perustuva, Shaka Kingin ohjaama Judas and the Black Messiah kuvittaa, kuinka O’Nealin soluttautuminen vallankumoukselliseen afroamerikkalaiseen kansalaisjärjestöön eteni ja mihin se lopulta johti. Vakoilun keskeinen kohde, sosiaalisia uudistuksia vaatinut karismaattinen kansalaisaktivisti Fred Hampton (Daniel Kaluuya), ammuttiin vuoteeseen kotonaan Chicagossa joulukuussa 1969, vain 21-vuotiaana.

Surmatyön tekivät poliisit, sekä suunnitelmallisesti että kylmäverisesti, huumatun Hamptonin nukkuessa. FBI:n johtajan J. Edgar Hooverin (Martin Sheen) pelkäämä uusi ”Musta Messias” piti pysäyttää hinnalla millä hyvänsä.

Useasti palkittu Judas and the Black Messiah oli Oscar-ehdokkaana viidessä sarjassa, joista se voitti kaksi. Englantilainen Kaluuya sai Oscarin parhaasta sivuosasta, amerikkalaisen H.E.R:n puoliksi säveltämä ja sanoittama, lopussa esittämä Fight For You parhaasta laulusta.

Elokuvan kiehtovin ja monisyisin, näyttelijälleen vaativin hahmo on kuitenkin William O’Neal, joka joutuu esittämään kahta eri roolia: olemaan luotettava sekä Fred Hamptonille ja Chicagon Mustien panttereiden ydinryhmälle että työnantajalleen, suostuttelun osaavalle FBI-agentti Campbellille.

Ja onhan Hamptonin turvapäälliköksi korotetulla O’Nealilla on vielä kolmaskin rooli: syvenevä epäilys omien toimien oikeellisuudesta ja mieltä kalvava syyllisyys. Vai oliko hänen motiivinsa sittenkin vain oma etu ja valheellinen tunne tärkeydestä?

Shaka Kingin ja Will Bersonin kirjoittamassa elokuvassa otetaan hienosti haltuun myös 1960-luvun lopun yhteiskunnallinen kuohunta eikä vähätellä väkivaltakoneistoa, joka yritti tukahduttaa tasaveroisia oikeuksia vaatineet kansalaiset.

Historian tunteminen lisää nykyisyyden ymmärtämistä.