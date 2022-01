Geenimanipulaatio uhkaa ihmiskuntaa – Uusi kotimainen scifisarja Jälkeläiset on laatutyötä, joka on saatu aikaan tanskalaisten avulla

Käsikirjoituksessa on tarkka tasapaino, ja sarjan jokaisella hahmolla on lopulta merkitystä kokonaisuuden kannalta. Lähitulevaisuuden tunnelma toteutuu miljöissä hienosti.

Nika Savolainen esittää sarjan päähenkilöä, nuorta Liv Lainetta, joka kärsii mystisistä kivuista. Elmer Bäck on tietoturvallisuusagentti Markus Volf.

Näinä aikoina kaikenlainen tieteen demonisointi voi maistua tympeältä, ja juuri siitä on kyse uudessa, lähitulevaisuuteen sijoittuvassa sarjassa Jälkeläiset. Sarja on syntynyt suomalaisten ja tanskalaisten yhteistyönä. Aiheena ei sentään onneksi ole pandemia vaan geenimanipulaatio.

Miten käy ihmiskunnalle, jos virheettömiä vauvoja aletaan tuottaa koeputkissa kysynnän lakien mukaan?

Pidetään mielessä, että kaikki, siis ihan kaikki, sarjassa on fantasiaa ja jännitysviihdettä – ja sellaisena onnistunutta.

Sarjan idea tulee Tanskasta, Valeria Richteriltä, joka on myös tehnyt käsikirjoituksen yhdessä Minna Panjasen kanssa. Päähenkilö on nuori Liv Laine (Nika Savolainen), joka kärsii mystisistä kivuista. Samaan aikaan tietoturvallisuusagentti Markus Volf (Elmer Bäck) tutkii biopankista ryöstettyjen dna-näytteiden tapausta, ja ennen pitkää hän päätyy tekemisiin Livin kanssa.

Sisarukset Yoana (Matleena Kuusniemi) ja Sasha (Antti Virmavirta) johtavat biotiedeyhtiö Risea, joka herättää heti epäilyjä, mutta hyvien ja pahojen tunnistaminen ei ole sarjassa lainkaan niin yksinkertaista kuin voisi ensin olettaa. Hyvistä aikomuksista voi kehittyä paljon pahaa.

Käsikirjoituksessa on tarkka tasapaino: sivujuonteita ja uusia sivuhenkilöitä esitellään tasaiseen tahtiin mutta ei liikaa. Kullakin hahmolla on merkitystä kokonaisuuden kannalta, ja heistä kasvaa persoonia. Toisin sanoen juonta ei ole rakennettu itsetarkoituksellisen sekavaksi.

Toinen asia on sitten se, tuntuuko juoni pelkästään lapselliselta, kuten scifissä usein käy. Koukuttavaa kerrontaa on kuitenkin vaikea vastustaa.

Jälkeläisissä on muutenkin laatua, erityisesti lavastuksessa (Heather Loeffler) ja yleisesti production designissa, jota ei suomalaisilta välttämättä yksin syntyisi, mutta merkittävä osa työryhmästä tulee silti Suomesta. Ohjaaja on Akseli Tuomivaara ja kuvaaja Max Smeds.

Erikseen on syytä mainita kuvauspaikkavastaava Lotta Lanamäki, joka kaikesta päätellen on todella ahkeroinut korona-ajan paineissa. Kuvauspaikkoja on runsaasti, ja suurin osa näyttää löytyneen pääkaupunkiseudulta. Lähitulevaisuuden tunnelma toteutuu hienosti sekä nykyisillä uusilla alueilla että esimerkiksi 1970-luvun kerrostaloalueilla, ja aikakerrostumista syntyy kontrasteja.

Näyttelijöistä nostan esiin Antti Virmavirran, joka tekee erikoisesta roolihahmostaan aidon ja mahdollisen henkilön.

Mukana on myös tanskalaisia, muun muassa Sillasta tuttu Sarah Boberg sekä Perillisissä nähty Sonny Lindberg.

Jälkeläiset, Elisa Viihde Viaplay.