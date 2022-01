Margareeta II kertoo ohjelmassa taiteellisesta puolestaan.

Margareeta II on hallinnut Tanskaa vuodesta 1972.

Jos mielii tavoittaa Tanskan kuningatar Margareeta II :n, torstaisin on turha yrittää. Silloin on hänen korkeutensa maalauspäivä.

SVT:n ohjelmassa Margareeta II – kuningatar ja taiteilija (2021) Margareeta (s. 1940) kertoo tuosta rutiinistaan ja hieman myös kiinnostuksestaan taidetta kohtaan.

Toisin kuin useimmilla arvovaltaisilla henkilöillä, Margareetan sisäinen palo ei rajoitu vain esimerkiksi taiteen keräämiseen ja mesenointiin. Kuningatar on myös itse arvostettu taiteilija, jonka teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä. Maalausten ohella hän on suunnitellut muun muassa pukuja teatteri- ja balettiesityksiin sekä kuvittanut Taru sormusten herrasta -teoksen tanskannoksen.

Margareeta osoitti taiteelliset kykynsä jo nuorena. Esimerkki tuli suvusta: äidillä, kuningatar Ingridillä (1910–2000), oli kuulemma pettämätön värisilmä, ja isoäiti kruununprinsessa Margareet (1882–1920) oli harjaantunut maisemamaalari. Etenkin mummossaan Margareeta näkee hengenheimolaisensa.

Kiinnostavan alun jälkeen keskustelu kääntyy kauemmas taiteesta. Haastattelija Ann-Marie Rauer saatellaan kysymyksineen tavanomaisemman kuninkaallishaastattelun suuntaan. Jossain välissä Margareetakin tyytyy kuittaamaan taiteilun olevan vain ”mukavaa vaihtelua” varsinaisen työn rinnalla.

Olisipa kamera päästetty edes hetkeksi seuraamaan taiteilijaa työssään!

Margareeta II – kuningatar ja taiteilija, Fem klo 19.00 ja Yle Areena.