Menneisyys on yhtä paljon tahallista unohtamista kuin muistamista, kirjoittaa toimittaja Pekka Torvinen.

Historia ei ole koskaan totta. Se on aina tulkintaa, toiset tulkinnat vakuuttavampia kuin toiset.

Brittihistorioitsija Eric Hobsbawm (1917–2012) tiesi tämän, kun kirjoitti äärimmäisyyksien ajasta eli niin sanotusta lyhyestä 1900-luvusta.

Lyhyt 1900-luku viittaa vuosiin 1914–1991, ensimmäisen maailmansodan alusta Neuvostoliiton loppuun.

Vuonna 1994 julkaistu Äärimmäisyyksien aika (1999, suom. Pasi Junila) on sekä akateemista historiankirjoitusta että muistelma tai omaelämäkerta, sillä Hobsbawm eli ajan itse.

”Puhumme omista muistoistamme. Me elävöitämme (ja korjaamme) niitä ja puhumme tiettynä aikana tietyssä paikassa eläneinä miehinä ja naisina, jotka ovat eri tavoin olleet osallisina historiassa. Puhumme henkilöinä, jotka ovat näytelleet sen draamoissa, olipa roolimme kuinka vähäpätöinen tahansa, ja panneet merkille maailman muuttumisen. – – Me olemme osa tätä vuosisataa. Se on osa meitä.”

Toinen brittihistorioitsija Tony Judt (1948–2010) kirjoitti Postwarissa (2005) oman tulkintansa Euroopan historiasta toisen maailmansodan jälkeen. Yksi sen isoista argumenteista on, että Eurooppa pystyi rakentamaan tulevaisuuden vain pysymällä enimmäkseen hiljaa lähimenneisyyden tapahtumista.

Menneisyys on yhtä paljon tahallista unohtamista kuin muistamista. Vasta kun kipu on poissa, voi unohtamisella ja muistamisella (toinen tuhoaa, toinen muuntelee) vääristeltyä menneisyyttä yrittää alkaa kuroa monipuoliseksi historiaksi, jossa erilaiset narratiivit kilpailevat keskenään. Vahingossa tapahtunut Euroopan jako ideologisesti länteen ja itään ei ollutkaan ikuiseksi muuttunut väistämättömyys, vaan Euroopan sisällissodan 1914–1945 epilogi. Kylmän sodan suurimmat narratiivit olivat illuusioita.

Äärimmäisyyksien aika on noin 800-sivuinen järkäle, Postwar samanlainen. Kumpikin on mestariteos, perinpohjaisia teoksia, joita kannattaa lukea rinnakkain muutaman muun perinpohjaisen teoksen kanssa. Harvalla on tähän aikaa tai viitseliäisyyttä, vaikka tahtoa olisi.

Ajan ja viitseliäisyyden kannalta kummankin teoksen ongelma on nimenomaan perinpohjaisuudesta syntyvä pituus. Kummankin kohdalla tulee mieleen tšekkiläisen kirjailijan Milan Kunderan (1929–) kuvaus romaaneista Esirippu-esseessä (2005, suomennettu 2013): utopioita maailmasta, jossa ei tunneta unohdusta. Eri muodoissa toistuvat ajatukset kaikuvat, moninkertaistuvat, ohjaavat lukijaa soittamaan kirjailijan laatimaa sinfoniaa.

Mutta lukija pitää taukoja, ja on seuraavana päivänä jo enimmäkseen unohtanut edellisenä päivänä lukemansa. Kirjailija haluaisi lukijan muistavan lyhyesti mainitun tapauksen kirjan alusta, sillä siihen palataan kirjan lopussa. Ei muista, vain jonkinlainen tiivistelmä on tallella, ja jokaisella lukijalla omanlaisensa tiivistelmä. Vaikka lukisimme yhtä aikaa, luemme aina eri kirjan. Romaanikirjailija ei tästä välitä, vaan ”rakentaa romaaninsa kuin tuhoamattoman unohtumattomuuden linnan”.

Onko olemassa romaanin kirjoittamista suurempaa optimismia? Tai onko röyhkeämpää hullutusta kuin väittää, että on kirjoittanut historian, minkä tahansa historian, kun emme edes muista, mitä söimme lounaaksi viime perjantaina?

Tätä mietin, kun luin tammikuussa suomeksi ilmestyneen teoksen Europeana – 20. vuosisadan lyhyt historia (Siltala, suom. Eero Balk). Se on tšekkiläisen kirjailijan Patrik Ouředníkin (1957–) alun perin vuonna 2001 kirjoittama kirja, joka lupaa kattaa koko Euroopan 1900-luvun alle 150 sivussa.

Miten ihmeellinen kirja! Europeana ei yritä olla perinpohjainen, vaikka se haluaa kertoa kaiken. Se on juoneton tarina, joka käyttää polttoaineenaan yksinomaan faktoja. Kirja on kuin kulmakuppilan kulmapöydässä muutaman oluen kipanneen akateemisen kaikkitietäjän monologi, joka vauhtiin päästyään luo teesien ja antiteesien kautta mielettömän synteesin menneestä vuosisadasta vajoamatta kuitenkaan pitämään historiaa isolla alkukirjaimella kirjoitettuna tai moralistisena tarinana.

Ouředník on maanmiehensä Kunderan tapaan muuttanut asumaan Ranskaan ja kääntänyt tšekiksi muun muassa François Rabelais’ta ja Samuel Beckettiä. Se kuuluu Europeanassa.

Ouředník laatii eri asioista listoja, jotka jatkuisivat loputtomiin, ellei hän lopettaisi niitä aina ”jne.” tai ”yms.”, lainaa tilastoja ja panee sekaisin erilaisia yhteiskuntateorioita, hyppelee 1900-luvun paperilla hienojen teorioiden ristiriidoista toiseen, muttei vaivaudu edes selittämään, että tässä on ristiriita, se jää lukijan pääteltäväksi. Ihmisten pettymys menneeseen on kirjan tärkeimpiä teemoja, ja se, miten suurta oli usko ihmiskunnan parantamiseen optimoimalla, miten se olisi tae rauhasta ja harmonisesta tulevaisuudesta.

Optimointia tehtiin lähinnä murhaamalla tai vammauttamalla iso joukko vääränlaisia ihmisiä. Se on ristiriidoista suurin, menneen vuosisadan suurin tragedia, joka toistuu isommassa ja pienemmässä mittakaavassa.

”Ensimmäinen laki alempiarvoisten ja epäsosiaalisten elementtien steriloinnista säädettiin Yhdysvalloissa vuonna 1907. Laki salli steriloida paatuneet rikolliset ja mielisairaat, ja vuonna 1914 se laajennettiin psykiatrien aloitteesta koskemaan rikoksenuusijoita ja alkoholisteja, ja vuonna 1923 sitä laajennettiin Missourissa myös mustiin ja intiaaneihin, jotka varastelivat kanoja, sillä valkoisten kanavarkaiden uskottiin vielä löytävän paluutien ja liittyvän yhteiskunnan elämään uutteran ja tietoisen työn kautta.”

Lukiessa tekstin vyöryttämiä faktoja päähän muodostuu pyörryttävä ja paikoin pelottava narratiivi, jonka kiintopisteet ovat maailmansodat, kommunistien ja natsien rikokset, muut kansanmurhat, ja se, miten ”muuan nuori juutalaisnainen selvisi sodasta soittamalla Struthofin asemalaiturilla viululla aarioita Iloisesta leskestä”.

Menneisyys ja elävä elämä on absurdia.

Ouředník ehtii puhua myös muun muassa neurooseista, eugeniikasta, rintaliivien ja ehkäisypillerin keksimisestä, Barbiesta, skientologiasta, internetistä ja vuosituhannen vaihtumisesta, joka oli buddhalaisille ”yksi lysti, koska buddhalaisen kalenterin mukaan oli buddhashakarayalaisen kauden vuosi 2542, ja buddhalaisia kiinnosti lähinnä se, tuliko heistä seuraavassa elämässä sammakko, marakatti vai mikä”.

Teksti on paloiteltu sivun tai korkeintaan muutaman mittaisiin kappaleisiin, ja se kannattaa lukea osissa, silloin sen toisteinen ja rikkinäinen vaikutelma on suurin.

Europeana on muodoltaan vähän kuin Eurooppa itse, ja osallistuu myös Hobsbawmin ja Judtin perinpohjaisten historiateosten debattiin historiasta:

”Historiantutkijat sanoivat, että historiallinen muisti ei ollut historian osa ja muisti oli siirtynyt historiasta psykologian piiriin, mikä oli vakiinnuttanut uuden muistijärjestyksen, jossa ei ollut kyse tapahtuman muistamisesta vaan muistin muistamisesta. Ja muistin psykologisointi oli herättänyt ihmisissä tunteen, että heidän täytyi maksaa menneisyydelle jokin velka, mutta mikä ja kenelle, se ei ollut selvää.”