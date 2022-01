Pikku Kakkonen julkaisee uusia hyviä lastenpodcasteja viikoittain, mutta Yle Areenasta niitä on vaikea löytää

Pikku Kakkosen podcasteissa näkyy kiihkoton pyrkimys erilaisten asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen.

Lastenohjelmat poistuivat Ylen radioaalloilta kymmenen vuotta sitten, vuoden 2012 alussa. Jo silloin Pasilassa oli päätetty, että lastensisältöjen pääfoorumi on Yle Areena. Sinne ei kuitenkaan syntynyt vakavasti otettavaa korvaajaa lasten radio-ohjelmille. Lyhyet Pikku Kakkosen radio -podcastit olivat pakkopullaa, joka ei löytänyt yleisöään, ja jonka tuotannossa oli pitkiä taukoja.

Viime vuosina tilanne on parantunut. Nyt Areenasta löytyy lasten äänituotantoja musiikkiohjelmista satuihin ja kekseliäistä opetussisällöistä kuunnelmiin.

”Nykyään julkaisemme jotain uutta viikoittain", Pikku Kakkosen toimittaja Petra Stolt kertoo.

Äänisisältöjen merkitys on viime vuosina ymmärretty tv-tuotantojen rinnalla. ”Audiolla pystymme monipuolistamaan tarjontaamme. Voimme käsitellä aiheita, joita olisi vaikea sijoittaa tv-ohjelmaan”, Stolt selittää.

Hyvä esimerkki on dramatisoitu opetussarja Luutarhan tarinoita, joka käsittelee kuolemaa pienen lapsen näkökulmasta. Tarinallisuuden lomassa selvitetään hyvin neutraalisti esimerkiksi eri uskontojen suhdetta kuolemanjälkeiseen elämään.

Muutenkin kiihkoton pyrkimys erilaisten asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen näkyy Pikku Kakkosen podcasteissa. Esimerkiksi Satuaarteet-sarjan tekemisessä yhtenä yhteistyökumppanina on ollut Seta.

Sekaan mahtuu aika villejäkin ideoita, kuten pikkulapsille suunnattu rentoutusharjoitusten sarja Rentoudu nallen kanssa.

Pikku Kakkosen äänituotantoihin mahtuu myös hyvin paljon kuunnelmaa muistuttavia sisältöjä, kuten uutuussarjat Päistikka ja metsän olennot sekä Amin ystävä sairastaa.

Lastenkuunnelmia on vuosikymmenien ajan tuottanut Radioteatteri, joka menetti radiolähetyspaikkansa vuosi sitten Ylen viimeisenä lastensisältönä. Nykyään Radioteatterinkin lastentuotannot ilmestyvät pelkästään Yle Areenassa.

Petra Stolt kiistää, että Ylen sisällä olisi kilpailuasetelma tuotantoyksiköiden kesken. ”Olemme yhteydessä toisiimme. Sisältömme eivät mene päällekkäin.”

Löydettävyydessä on joka tapauksessa paljon parantamisen varaa. Periaatteessa niin Radioteatterin uudet kuunnelmat kuin arkistoista kaivetut uusinnatkin löytyvät nykyään Lasten Areenasta, mutta käytännössä ne usein hukkuvat muun sisällön joukkoon.

Areenassa käytetään ikäpohjaista jakoa, jossa alle kouluikäisten lasten tarjonta on Pikku Kakkosen ja alakouluikäisten tarjonta Galaxin sivuilla. Jakolinjana on tv-sisältöjen K7-ikämääritelmä. Audiosisällöissä pyrkimys vastaavaan jakoon on hyvin keinotekoinen, sillä monet kuunnelmat toimivat molemmille kohderyhmille.

Lisäksi Galaxin etusivulla ei ole ollenkaan linkkiä audiosisältöihin. Monet lastenkuunnelmat jäänevät kuuntelematta vain siksi, ettei yleisö tiedä niiden olemassaolosta.