Kulttuurinystäville tarjoaa huojennusta elokuva-ala: ainakin Finnkino avaa ovensa 4. helmikuuta. Teatteriin pääsee Vallilassa, konsertteihin RSO:n kamarimusiikkifestivaalilla.

Kulttuuriala alkaa varovasti avautua, mutta ehkä varovaisemmin kuin moni ehätti jo toivoa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti perjantaina lieventävänsä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia koskevaa kokoontumisrajoitusta 1. helmikuuta alkaen. Virallisesti maanantaina tehtävä päätös on Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän suositusten mukainen.

Suurin sallittu osallistujamäärä on edelleen silti vain 50 henkeä. Lisäksi yleisöllä tai osallistujilla pitää olla määritellyt istumapaikat.

Uusi ohjeistus koskee muun muassa teatteri- ja elokuvateatterinäytöksiä, konsertteja, urheiluotteluja, jos niissä on yleisöä, ja muita vastaavia sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia. Päätös on voimassa 1.–15. helmikuuta.

Tilojen käytöstä vastaavat toimijat tai tilaisuuksien järjestäjät voivat yhä edellyttää asiakkailta tai osallistujilta koronapassia samoilla periaatteilla kuin tähän asti, mutta passia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille.

Samaan aikaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kokoontumisrajoitukset kevenevät huomattavasti enemmän. Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiedotti perjantaina, että yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi osallistua 50 prosenttia tilan sallitusta osallistujamäärästä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksien henkilömääriä ei jatkossa rajoiteta lainkaan.

Hannele Wolf-Mannila

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Finnkino aikoo avata teatterinsa perjantaina 4. helmikuuta.

”Aiemmin se ei onnistu”, Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolff-Mannila sanoo. ”Ohjelmistoa ryhdytään nyt rakentamaan niiden parinkymmenen elokuvan pohjalta, joita esitetään teattereissa muualla Suomessa.”

Suomen kansallisoopperalle ja Helsingin kaupunginteatterille aluehallintoviraston päätös tulee liian myöhään, jotta helmikuun toimintaa voisi enää käynnistää. Molemmat laitokset ovat ilmoittaneet pitävänsä ovet kiinni koko helmikuun.

”Maaliskuussa aloitetaan”, Kansallisoopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki vahvistaa. ”Kevätohjelmisto on nyt saatu kokoon niin, että kaikki kuusi ensi-iltaa voidaan sen jälkeen toteuttaa.”

Kansallisooppera pidetään kiinni vielä koko helmikuun.

Myös Helsingin kaupunginteatterissa on toiminta sopeutettu siihen, että helmikuu ollaan kiinni, ja esimerkiksi henkilökunnan vapaapäiviä siirretty silloin pidettäviksi.

”Rehellisesti sanottuna tällainen rajoitusten purkaminen ei juuri hetkauta”, teatterinjohtaja Kari Arffman sanoo.

”Niin kauan kuin koronapassi on hyllyllä ja kävijämäärä rajoitettu viiteenkymmeneen, siitä ei ole meille apua lainkaan.”

”Olen toki iloinen siitä, että voimme antaa asiakkaille signaalia tulevasta, ruveta myymään ensi syksyn ohjelmistoa ja ehkä tätä kevättäkin. Mutta riemuitsemaan en rupea ennen kuin saan varmaa tietoa siitä, että meille on tulossa taloudellista tukea.”

Helsingin kaupunginteatteri ilmoitti joulukuussa aloittavansa koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut koronaviruspandemian aiheuttamien tulonmenetysten vuoksi.

Maanantaina 31. tammikuuta alkava dokumenttielokuvafestivaali Docpoint ei liioin enää kykene näin nopeasti siirtämään esityksiään verkosta teattereihin, ja siksi se pidetään edelleen virtuaalisena.

”Kaikki teatterivaraukset ehdittiin perua ja vapaaehtoiset vapauttaa töistään”, festivaalin taiteellinen johtaja Kati Juurus kertoo.

”Avi:n päätös vaikuttaa kuitenkin niin, että ehdimme toteuttaa katsojillemme jonkin yllätyksen helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna ennen festivaalin päättymistä.”

Myös Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin konsertit Musiikkitalossa pidetään edelleen tyhjille saleille.

”Tuntuu tyrmistyttävältä, että rajoitukset jatkuvat, vaikka maan hallituksen tahtotila tuntuu olevan aivan päinvastainen”, RSO:n intendentti Tuula Sarotie sanoo.

”Meillä on ensi viikonloppuna kuitenkin kamarimusiikkifestivaali MIND!, jonka konsertit pienessä Paavo-salissa voidaan esittää yleisörajoitukset huomioiden.”

HKO:n viestintäpäällikkö Marja Istala Kumpunen yhtyy valitukseen, kun yleisö ei edelleenkään pääse konsertteihin.

”Näin ollen ensi viikon konsertti, jossa Susanna Mälkki johtaa ja solistina on alttoviulisti Tabea Zimmermann, striimataan, ja sen voi nähdä ja kuulla Yle Areenassa.”

Mika Myllyaho

Suomen kansallisteatteri ehätti jo juhlavuotensa avajaisissa kertomaan, että se aikoo aloittaa esitykset jo helmikuussa. Ensi-iltaan oli tulossa 14. helmikuuta Hamlet.

Nyt tilanne on Hamletin suhteen kuitenkin toinen. Pääjohtaja Mika Myllyaho kertoo, että teatterin pienen puolen remontin kanssa on tullut eteen ongelmia, jotka siirtävät Hamletin ensi-iltaa joka tapauksessa.

Sitä paitsi nyt annetut, 15. helmikuuta asti voimassa olevat päätökset sallivat vain 50 hengen yleisön. Sillä määrällä ei päänäyttämön ohjelmistoa ole taloudellisesti järkeä pyörittää. ”Eli Hamlet jää vielä odottamaan”, Myllyaho pahoittelee. Hänen mukaansa päänäyttämön näytökset alkavat ”heti kun mahdollista”.

”Mutta jotain positiivista sentään: Vallilan näyttämön me saamme avattua”, hän lisää.

Vallilan näyttämön näytelmiä Saituri, Sokea piste ja Kampaamo aletaan lämmitellä jo ensi viikolla. Yleisö pääsee näytöksiin perjantaina 5. helmikuuta, tosin ovet avautuvat vain viranomaisten sallimalle 50 katsojalle.

Rockklubi Tavastian ei näillä rajoitusten höllennyksillä kannata oviaan avata, sanoo ohjelmavastaava Mikko Merimaa.

”50 hengen rajaus on sen verran ujo, ettei kannattavaa liiketoimintaa ole mitenkään mahdollista järjestää.”

Suurin osa Tavastian helmikuuksi suunnitelluista keikoista on ehditty jo siirtää myöhemmäksi, ja vielä helmikuun kohdalla olevat keikat ovat Merimaan mukaan myyneet selvästi enemmän kuin 50 lippua.

”Meidän osalta tämä uusi päätös ei tarkoita mitään”, Merimaa sanoo.

Viime vuoden rajoitusten aikaan Tavastia pääsi jotakuinkin plusmiinusnollatulokseen tai hieman Ja plussalle, kun katsomoa oli lohkottu naruaidoilla ja 700 hengen kapasiteetista sai olla käytössä kolmasosa. Ja loppusyksystä tilat saivat olla koronapassin voimin auki täydellä kapasiteetilla, onneksi, Merimaa sanoo.

Merimaa ihmettelee, miten THL:n riskipistetaulukon perusteella voidaan asettaa rajoituksia ja kuinka se voi olla käytössä, kun sillä ei ole minkäänlaista juridista pitävyyttä. Ja jos Helsingissä ohjeistetaan oireettomia koronapositiivisia menemään töihin, jos etätöitä ei ole mahdollista tehdä, miksi mitään rajoitustoimia edes on, kysyy Merimaa.

Tavastian henkilökunta on ollut kohta kaksi vuotta enimmäkseen lomautettuna. Klubi on ollut auki vain lyhyitä aikoja, kun tilanne on sen sallinut. Monet työntekijät ovat lähteneet muihin hommiin.

”Henkilökuntapula alkaa olla kynnyskysymys monilla tapahtuma- ja ravintola-alan toimijoilla. Tilanne on kestämätön ja kaikki paikat pitäisi saada auki mahdollisimman nopeasti.”

Helsingin kaupunginteatteri on aloittanut koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut. Ovet pysyvät kiinni vielä helmikuun.

Tampereen Työväen Teatteri perui viikko sitten omaehtoisesti kaiken esitystoimintansa helmikuun 20. päivään asti. Se tarkoittaa, että ennen sitä esitykset eivät ala pyöriä, vaikka Pirkanmaan aluehallintovirasto näyttäisikin niille vihreää valoa jo aikaisemmin. Tätä päätöstä ei ollut vielä tehty perjantaina iltapäivällä.

”Siitä eteenpäin ollaan valmiita esittämään joko puolille saleille, täysille saleille tai vaikka 50 hengelle, mikäli tiedetään, että siihen saadaan ylimääräinen tuki ikään kuin tappiollista esittämistä kattamaan”, teatterinjohtaja Otso Kautto sanoo.

50 hengen katsomo olisi kaikkein pahin ratkaisu teatterille.

”Jotta voimme esittää suurella näyttämöllä ilman tappioita, se vaatii liki puolta salia katsojia.”

Hallituksen tempoileva päätöksenteko tuottaa Kautollekin harmaita hiuksia.

”Ehkä piinallisinta on se, että tämän päätöksenteon poukkoilevuus on tehnyt suunnitelmallisuuden mahdottomaksi, ja sehän tulee aina kalliiksi. Tähän saakka olemme pystyneet ennakoimaan aika onnistuneesti, mutta tammi–helmikuun jaksolla tähän edestakaisin sahaamiseen on ollut vaikea sopeutua.”

Moni muu teatteri päätti suosiolla perua kaikki esitykset helmikuun loppuun saakka.

”Me päätimme olla luottavaisia ja uskoa siihen, kun hallitus sanoi, että helmikuun puoleen väliin saakka pitäisi helpottaa. Katsotaan nyt, uskotaan näin. Nythän tässä on vähän ilmassa sellaista, että olisiko pitänyt mennä vain se kaksi viikkoa kerrallaan, mutta esimerkiksi työaikojen suunnittelu kahden viikon sykleissä on täysin mahdotonta. Tulee hirveän kalliiksi perua kahden viikon välein”, Kautto sanoo.

”Suurin huoli on meidän freeporukasta, jonka tulonmenetykset ovat olleet aivan massiivisia. Peruutukset ovat osuneet pahiten heihin. Toivon, että näitä tulonmenetyksiä voisi jotenkin talojen puolesta hyvittää. Se olisi oikeudenmukaista.”

Tampereen Työväen Teatteri on joutunut siirtämään useita ensi-iltojaan ensi syksyyn muun muassa suuren musikaalisatsauksensa Come From Away. Kuvassa etualalla Nina Tapio, Pihla Pohjolainen (oik.), Matti Leino, Petra Karjalainen, Kaija Kärkinen, Jari Leppänen, Hiski Grönstrand, Jonna Järnefelt, Mika Honkanen, Heidi Kiviharju, Saska Pulkkinen, Jerry Wahlforss.

HS-työryhmä: Suvi Ahola, Riita Koivuranta, Mari Koppinen, Pekka Torvinen