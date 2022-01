Valitsemalla Neil Youngin ja musiikin sijaan Joe Roganin ja podcastin Spotify vaaransi suhteensa muusikoihin, vaikka musiikki on ollut aina palvelun kivijalka, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen.

Keskiviikkona suoratoistopalvelu Spotify teki Neil Youngin kanssa juuri niin kuin kaikki odottivat ja sanoi hyvästi.

Young oli aiemmin viikolla antanut Spotifylle ukaasin: joko koronavirus- ja -rokotehuuhaalle toistuvasti megafonin antava podcastaaja Joe Rogan lähtee tai hän lähtee.

Maailman selvästi suosituimman musiikin suoratoistopalvelun päätös oli helppo, Roganin Joe Rogan Experience on sen podcast-strategian lippulaiva. Rogan on Spotifyn kuunnelluin podcast maailmanlaajuisesti, kuuntelijoita on eri arvioiden mukaan keskimäärin noin 11 miljoonaa per jakso.

Spotify osti valtavan suositun podcastin yksinoikeusjulkaisuoikeudet itselleen vuonna 2020 arvioiden mukaan noin 100 miljoonalla dollarilla eli noin 90 miljoonalla eurolla.

Kallis ostos, mutta suositut podcastit ovat Spotifylle tapa tehdä rahaa. The Verge -julkaisun mukaan Spotify nosti mainoshintoja sen yksinoikeudella julkaisemissa podcasteissa jopa kolminkertaisiksi tänä vuonna. Podcastit ovat hyvä paikka mainostaa, sillä useimmiten mainokset lukee podcastaaja itse kesken lähetyksen. Tämän on yleisesti ajateltu olevan erikseen tuotettuja mainosinserttejä tehokkaampaa kuuntelijoiden saavuttamista.

The Vergen lähteiden mukaan tällainen podcastaajan itse lukema mainos maksaa Roganin show’ssa vuonna 2022 vähintään miljoona euroa. Niin sanottu CPM eli cost per mille eli mainoksen hinta tuhatta kuuntelijaa kohti on The Vergen mukaan yli 60 dollaria eli noin 54 euroa.

Jälleen The Vergen mukaan Spotify vaatii mainostajia ostamaan mainostilaa myös muualta Spotifysta, jos he haluavat mainostaa Roganin show’ssa. Spotify käyttää Roganin suosiota hyväkseen niin paljon kuin voi.

Tämä on ymmärrettävää. Vuosikausia tappiota tehneen Spotifyn talous näytti viime vuonna terveemmältä, kun sen käyttökate oli positiivinen kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kolmannella neljänneksellä tuli jopa nettovoittoa, hyvin vähän, mutta kuitenkin. Kolmannella neljänneksellä Spotify teki 2,5 miljardin euron liikevaihdolla kaksi miljoonaa euroa voittoa. Erityisen kovassa nousussa olivat tulot mainoksista: 75 prosentin nousu vuoden takaiseen verrattuna.

Syy podcastien vahvaan puskemiseen kuuntelijoille ja erilaisten yksinoikeussopimusten solminen on tässä. Eri artistien musiikkikatalogeilla Spotifyn on lähes mahdotonta tehdä voittoa, sillä rahat menevät levy-yhtiöille tai muille katalogien omistajille. Esimerkiksi Neil Youngin musiikin kuunteleminen Spotifysta tarkoitti yhtiölle todennäköisesti rahan menettämistä.

Kuukausimaksua maksavat tilaajat tuovat Spotifylle kuitenkin valtaosan sen tuloista, lähemmäs 2,2 miljardia euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Yhden menneiden vuosikymmenten yhä suositun lauluntekijälegendan katalogin menettäminen tuskin aiheuttaa merkillepantavaa tilaajien siirtymistä muiden musiikin suoratoistopalveluiden käyttäjiksi, mutta jos useampi artisti seuraa Youngin esimerkkiä, Spotify on nopeasti ongelmissa.

Miksi maksaa 11 euroa kuussa palvelusta, jossa ei ole sitä määrää kuuluisaa musiikkia kuin muissa vastaavissa palveluissa? Laaja musiikkikirjasto on elinehto Spotifyn suuruudelle, vaikka voittoa tehtäisiin podcasteilla.

Neil Young kirjoitti tällä viikolla toisen avoimen kirjeen verkkosivuilleen, jossa hän sanoi, että tarjoamalla musiikkiaan kuunneltavaksi Spotifyssa hän tukee suoraan Spotifyta. Sitä hän ei voinut Roganin takia enää tehdä. Young kiitti vuolaasti levy-yhtiötään Warneria, joka oli hänen kanssaan samaa mieltä, vaikka päätös tarkoittaa levy-yhtiölle rahanmenetystä. Yksin hän ei olisi päätöstä voinutkaan tehdä, sen hän myöntää kirjeessä suoraan.

”Toivon vilpittömästi, että muut artistit ja levy-yhtiöt lähtevät Spotifysta ja lopettavat Spotifyn koronavirukseen liittyvien tappavan väärien tietojen levittämisen tukemisen”, Young kirjoitti.

Ja kas näin Roganista on tullut mainehaitta Spotifylle. Toimittaja Linus Larsson kirjoitti torstaina Dagens Nyheterissä, että Spotify on sitonut itsensä niin tiukasti mastoon nimeltä Joe Rogan, että se poistaa mieluummin musiikkia kuin moderoi lippulaiva-podcastiaan.

Tämä on iso käänne Spotifyn tarinassa. Spotify on niin syvällä podcasteissa ja Joe Roganissa, että se joutuu vaarantamaan suhteensa muusikoihin, joiden teokset ovat koko palvelun sisällön kivijalka.

Kuin tilauksesta Rogan julkaisi tällä viikolla yli nelituntisen (kyllä, yli nelituntisen) jakson, jossa vieraana oli hummeriälykkö Jordan Peterson. Jaksossa kaksikko puhui noin puolen tunnin ajan ilmastonmuutoksesta tavalla, joka saattaa kuulostaa älykkäältä mutta oli klassista hevonpaskaa.

Ensin Rogan selittää, että hän on lukenut kirjaa ilmastonmuutoksesta ja yrittänyt tutkia ilmastotieteen kritiikkiä ”molemmilta puolilta”. Miltä molemmilta puolilta? Jos jostain asiasta on olemassa tieteellinen yksimielisyys niin siitä, että nykyinen ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttama.

”Ilmastonmuutosjuttu on outo”, Rogan sanoo ja Peterson vastaa:

”No, se johtuu siitä, ettei sellaista kuin ’ilmasto’ ole olemassa. ’Ilmasto’ ja ’kaikki’ ovat sama sana, ja se häiritsee minua näissä ilmastonmuutostyypeissä. Tämä häiritsee minua siinä, teknisesti. Eli ilmasto tarkoittaa kaikkea. Okei, mutta mallinne eivät pohjaa kaikkeen – –.”

”Mitä tarkoitat kaikella?” Rogan kysyy.

”Sitä ilmastoapokalypsista puhuvat väittävät, jossain mielessä. Meidän pitää muuttaa kaikki! Siis kaikki, oikeasti? Sama sanan ’ympäristö’ kanssa. Sana tarkoittaa niin paljon ettei se tarkoita mitään. – – Mikä ero on ympäristöllä ja kaikella? Ei ole eroa.”

Myöhemmin Petersonin mielestä köyhät ihmiset ovat todellinen syy ilmastonmuutokselle, aurinkovoima on vaarallisempaa kuin ydinvoima, koska asentajat putoilevat katoilta ja vesisärötys (engl. fracking) ei ole saastuttanut vesistöjä.

Aha, selvä, mitä!? Tämä on pelkkää parodiaa, mutta parodian tekijät eivät ilmeisesti itse tajua sitä.

Tuohon sananvaihtoon verrattuna Roganin joulukuun keskustelu virologi Robert Malonen kanssa koronavirusrokotteista ja Malonen väitteet massapsykoosista ja pandemiapolitiikan vertautumisesta natsi-Saksaan olivat melkein huipputieteellisiä. (Väitteet eivät siis todellisuudessa olleet huipputieteellisiä, ja esimerkiksi Youtube poisti keskustelusta tehtyjä klippejä. Halukkaat voivat lukea Malonesta lisää esimerkiksi The Atlanticin jutusta.)

Spotify ei voi monen muun internetjätin tavoin vedota edes hulluiksi menneisiin algoritmeihin, vaan Rogan on sen itse valitsema tähtituote. Onnea matkaan valitsemasi lippulaivan vanavedessä, Spotify.

