Nina Tapio eteni Taikapeili-duosta monipuoliseksi äänen ammattilaiseksi.

Laulaja Nina Tapio tuli parikymppisenä tunnetuksi Taikapeili-duosta, mutta sen jälkeen hän on tehnyt lähes kaikkea mitä omalla äänellä voi tehdä. Takana on solistikeikkoja, musikaalirooleja, kuoro- ja taustalaulua, ääninäyttelemistä sekä paljon muuta.

”Monipuolisuus on mahdollistanut sen, että minulla on riittänyt töitä silloinkin, kun en ole ollut julkisuudessa. Silloin työ on vain ollut näkymättömämpää. Tuntuisi myös tylsältä, jos tekisi vain yhtä ja samaa, koska olen spontaani ihminen ja tykkään improvisoida elämässä”, Tapio sanoo.

Monipuolisuudesta on ollut hyötyä myös koronapandemian aikana. Vaikka Tapiolta peruuntui keikkoja valtavasti, hän on voinut esiintyä musikaaleissa, jos niiden esittäminen puolille saleille on ollut sallittua.

”Ostin omakotitalon juuri viikkoa ennen kuin koko maailma meni kiinni. Kalenterista lähti ensimmäisen vuoden aikana 150 keikkaa ja taloudellinen menetys oli iso. Mietin myös muita ammatteja, mutta koen kuitenkin, että tämä on kutsumusammattini.”

Musiikkiala alkoi tulla Tapiolle tutuksi jo pienenä, sillä hänen Irma-äitinsä lauloi levytaustoja ja kuorokeikkoja. Tyttären ääntä kuultiin jo 5-vuotiaana Irwin Goodmanin Inkkareita ja länkkäreitä -lastenlevyllä. Tapio lauloi myös lapsen osuudet Einin Kapteeni aika -kappaleeseen.

”On minulla niistä äänityksistä mielikuvia. Ensimmäiset olivat siinä mielessä vaikeita, että luurit pelottivat minua ja oli pelottavaa laittaa ne korviin.”

Piano-, huilu- ja lauluopintojen jälkeen Tapio pääsi kesällä 1993 Savonlinnan oopperajuhlien kuoroon. Siihen kuului myös Hanna-Riikka Siitonen, jonka Tapio tunsi opiskelujen kautta.

Samana kesänä Siitonen ja Tapio lauloivat juhlissa, joissa heitä kuullut tuttava tiesi tuottaja Kristian Maukosen etsivän kahta naislaulajaa. He menivät Maukosen studioon äänittämään Jos sulla on toinen -kappaleen.

Nuorista naisista tuli Taikapeili ja biisistä hitti. Esikoisalbumi myi lähes sata tuhatta kappaletta.

”Kuulin bussissa biisimme radiosta ensimmäistä kertaa. Mietin, että laulan radiossa ja kukaan ei tiedä, että se olen minä”, Tapio kertoo.

Taikapeili eli Nina Tapio ja Hanna-Riikka Siitonen vuonna 1995.

”Unelma toteutui, kun pääsin toteuttamaan tätä uraa, mutta oli myös tilanteita, kun turva-aidat kaatuivat ja meininki oli vähän pelottavaakin. Silloin ei ollut sosiaalista mediaa, mutta meitä näkyi lehdissä ja telkkarissa sen verran, että käveleminen nuorisojoukkojen ohi oli ahdistavaa. Laitoin pipon silmille ja vaihdoin kadun puolta. Kyllä sitä oppi kävelemään huomaamattomasti.”

Tapio esitti tanssipoppia mielellään, mutta kuunteli itse mieluummin Tori Amosin ja Joni Mitchellin kaltaisia laulaja-lauluntekijöitä. Tähtäimessä oli laaja-alainen musiikin ammattilaisuus.

Vuonna 1997 Tapio pyydettiin mukaan Helsingin juhlaviikkojen Adiemus-konsertin kuoroon. Adiemuksen säveltäjä Karl Jenkins piti kuulemastaan ja pyysi kuoroa laulamaan konsertteihin vakituisesti. Adiemus Singersin mukana Tapio pääsi Keski-Eurooppaan ja Japaniin.

”Tokion Bunkamura Hallissa odotimme verhojen takana ja ihmettelimme, kun oli hiirenhiljaista. Saliin mahtui 5 000 henkeä ja mietimme, onko siellä ketään. Kun kävelimme lavalle, sali oli aivan täynnä, mutta japanilaisten tapa kunnioittaa esiintyjää on olla täysin hiljaa. Se oli erikoinen kokemus.”

Samoihin aikoihin Tapio teki ensimmäisen musikaaliroolinsa Les Miserables -produktiossa. Lapsena hän oli katsonut televisiosta Sound Of Musicin lukemattomia kertoja ja seurannut Helsingin kaupunginteatterin katsomossa, kun äiti harjoitteli esitysten kuoro-osuuksia.

Musikaaleja Tapiolla on ollut 2000-luvulla lähes joka vuosi. Kevään ohjelmassa ovat Aleksanterin teatterin Menopaussi sekä Tampereen työväen teatterin Come From Away.

Laulaja julkaisee syntymäpäivänsä yhteydessä myös singlen ja työstää albumia. Taikapeili on Hanna-Riikka Siitosen kuoleman myötä jäänyt historiaan.

”Olen esittänyt konserteissani muutamia biisejämme, mutta ei se tietenkään ole sama asia, kun Hanna-Riikka ei ole siinä. Taikapeili perustui vahvasti meidän kahden yhteissoundiin. Mutta jäähän se musiikki kuitenkin elämään ja muisto siitä, mikä se oli.”