Leena Luostarisen näyttelyssä maalausten valtava koko ja vivahteikkuus pysäyttävät, mutta ripustus on suorastaan älytön – ja hinnat päätähuimaavia

Leena Luostarinen: Nefertiti tuoksujen puutarhassa, öljy kankaalle. Teos on kolme metriä korkea, 4,5 metriä leveä.

Maalaustaide

Leena Luostarinen 6.2. saakka Galerie Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Avoinna ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Leena Luostarisen (1949–2013) näyttely on tapaus, vaikka esillä olevat maalaukset eivät ole hänen tuotantonsa helmiä ja galleriatila on valtaville teoksille auttamatta liian pieni.

Luostarinen on yksi Suomen merkittävimpiä nykytaiteilijoita – ja tämän näyttelyn myötä myös kalleimpia. Kookkaimpien teosten hinnat liikkuvat 90 000 eurossa.

Galerie Forsblomiin koottu kattaus ulottuu 1980-luvulta 2000-luvun alkuun, joskin osa maalauksista on ajoittamattomia. Ikonisten ja monien rakastamien kissaeläinten sijaan näyttelyn teoksissa toistuvat Nefertitit, kasviaiheet ja matelijat.

Maalausten valtava koko ja vivahteikkuus pysäyttävät. Osaa teoksista tila ohjaa väkisinkin katsomaan lähietäisyydeltä, mutta silloinkin sävyihin ja siveltimenjälkiin tekee mieli upota.

Leena Luostarinen: Nefertiti ja kiinalainen nukke, öljy kankaalle. Koko: 300 x 260 cm.

Ahtaimmaksi tila käy päädyssä, johon on ripustettu kolme todella suurta ja värikylläistä maalausta, Nefertiti tuoksujen puutarhassa, Blue Elegy (1990-luku) sekä Nefertiti ja kiinalainen nukke. Pienessä tilassa kirkas keltainen, sininen ja punainen suorastaan kaatuvat alas seiniltä, hyökyvät väri kerrallaan katsojan päälle ja lävitse. Vaikka ripustus on oikeastaan älytön, värien vyöry on huima ja nautinnollinen. Kun siitä toipuu, yksityiskohdat piirtyvät esiin.

Teoksessa Nefertiti ja kiinalainen nukke leimuavan punaisten sävyjen keskellä erottuvat kyljellään makoilevan nuken ja seisoskelevan muinaisen Egyptin kuningattaren, Nefertitin, ääriviivat. Nefertitin tunnistettava hahmo hajoaa ja toistuu maalauksessa leijuvina, varjon kaltaisina rintakuvina ja jalkaterinä.

Luostarinen ammensi teoksiinsa Välimeren ja Aasian kulttuureista. Viittaukset eivät välttämättä välity tähän päivään kovin tuoreina, mutta Luostarisen kiistaton taidokkuus ja rekisterin laajuus puskee läpi teoksesta toiseen.

Päivän kirkkaus I (1990-luvun alku) on eteerisen ilmavaa, puuterista ja pyörteistä utua. Pienehkö Rock Bound (1987) pursuaa paksuja, kolmiulotteisia maalikerroksia. Vimmaisin vedoin maalatut matelijat hehkuvat jalokivenhohtoisissa sävyissään. Winter Garden (1993) huokuu yön täyteläistä tummuutta, jossa maali on paikoin kuin itsekseen satanut lumivalkoisina pisteinä ja valuvina muotoina kankaalle.