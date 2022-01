Hoitajat ympäri maan lähettivät kirjeitä, joissa kertoivat työnsä epäkohdista ja uupumuksesta. Niiden pohjalta ohjaaja Susanna Helke ohjasi dokumentin Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja, joka nähdään tänään Docpoint-festivaalin avajaiselokuvana.

Ai, näinkö pitkällä ollaan jo vanhusten hoivassa säästämisessä, dokumenttiohjaaja Susanna Helke muistaa ajatelleensa, kun hän vieraili Helsingin kaupungin etähoivakeskuksessa.

Maisemakonttoria muistuttava huone oli jaettu sermein pieniin koppeihin, joissa kussakin hoitaja puhui videopuhelua kotona asuvan vanhuksen kanssa. Yksi kyseli oliko hoivattava muistanut ottaa lääkkeensä, toinen veti videon välityksellä jumppaa ja kolmas kyseli, mitä ikäihminen yhteyden päässä oli tänään nauttinut lounaaksi.

”En ollut osannut kuvitella, että sellainen paikka on olemassa. Se näytti puhelinmyyjien työpaikalta. Tosin hoitajista näkyi, että he olivat joka lihas pingottuneina hoivaamiseen”, Helke sanoo.

Etähoivakeskuksessa kuvattu kohtaus päätyi myös Helken tänään Docpoint-festivaalin avajaiselokuvana nähtävään dokumenttiin Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja. ”Satiirinen lauluelokuva” kuvaa vanhustenhoidon kriisiä ja hoitajien karua arkista puurtamista, jossa aika ei koskaan riitä, mutta jossa on mukaa myös paljon inhimillistä lämpöä. Välillä se itkettää, välillä tilanteiden absurdius naurattaa.

Helken yhdessä Markku Heikkisen kanssa käsikirjoittama dokumentti ei syntynyt helposti, vaikka hyvinvointivaltion eetoksen murtaminen on mietityttänyt Helkeä pitkään.

Hän asui vuosia Yhdysvalloissa, josta käsin pohjoismaiden yhteiskuntamalli näytti ihailtavalta. Mutta kun hän vuonna 2010 palasi Suomeen, hän yllättyi siitä, miten siihen täällä suhtauduttiin.

”Hyvinvointivaltio oli kuin vanha nurkkaan heitetty sohva, josta haluttiin eroon.”

Aihe oli valtava ja erityisen hankalaa oli keksiä, miten yhteiskunnallisia kehityksiä ja ajattelutavan muutoksia voisi tehdä näkyväksi dokumentaarisessa elokuvassa, sillä kyse on hyvin abstrakteista, vaikeista ja näkymättömistä asioista.

”Eihän kukaan tervejärkinen ihminen tee dokumenttielokuvia. En kehtaa edes kertoa ääneen elokuvien tekemiseen liittyvää turhan työn määrää. Vain pieni osa kerätystä materiaalista päätyy lopulliseen elokuvaan”, ohjaaja Susanna Helke kertoo ammatistaan.

Helke ja Heikkinen tekivät valtavan määrän taustatyötä ja muun muassa seurasivat pitkään ”sote-sirkusta”, kunnes tajusivat, ettei kerätty materiaali toimi. Mutta kun vanhustenhoito ajautui kriisiin vuonna 2019, Helke tiesi, että siinä oli aihe, johon oli tartuttava.

”Halusin käsitellä tilanteen järjettömyyttä. Puhuttiin kestävyysvajeesta ja vanhusvuorista. Se oli sellaista tylsää, byrokraattista muminaa, joka ei tarkoita mitään, mutta on samalla äärimmäisen väkivaltaista. On ihan karmeaa kuunnella, miten suuret ikäpolvet puhuvat nyt hirtehisesti itsestään, että heitä on liikaa”, Helke sanoo.

Hän muistuttaa, että säästöt ovat koskeneet ennen kaikkea hauraimmissa asemissa oleviin ja puolustuskyvyttömiin ihmisryhmiin, kuten vanhustenhoitoon ja lastensuojeluun.

”Jo 65 prosenttia vanhustenhoivasta on siirretty yksityisille palveluntuottajille, lastensuojelussa luku on vielä rajumpi.”

Armotonta menoa -dokumenttia varten Helke pyysi kentällä työskenteleviä vanhustyön hoitajia kertomaan työstään. Hän sai valtavan määrän kirjeitä, joista paistoi läpi uupumus ja paha olo.

Joku kertoi, miten työssä lasketaan hoitajien optimointijärjestelmään siirtymäaika paikasta toiseen eikä hän pysty liikkumaan tarpeeksi nopeasti. Hoivattavia jätettiin päiväksi istumaan pyörätuoliin ja jos hoitaja valitti vajaamiehityksestä, hän ei ollut pätevä. Elokuvassa näytetään, miten vanhusten etälounastunnilla ääntä ei saada toimimaan ja miten hoivakoteihin tuodaan uusia älysovelluksia kuten hoivarobotteja.

”Olen seurannut monta kertaa vierestä, kun lääkevirheitä tapahtuu. Oli kiellettyä omaisille sanoa, että tehdään vajaamiehityksellä”, laulaa väsyneiden hoitajien kuoro dokumentissa, joka sekoittaa riemastuttavasti eri lajityyppejä. Hoitajien kirjeiden pohjalta tehdyt laulut ja koko elokuvan musiikin on säveltänyt Anna-Mari Kähärä.

Susanna Helken dokumentissa hoiva-alan naiset laulavat arkisista, absurdeista ja raadollisistakin kokemuksistaan.

Suurin osa hoitajista ei uskaltanut kertoa kokemuksistaan omalla nimellään tai kasvoillaan. Siksi Helke halusikin elokuvaan yksittäistapauksen sijaan kollektiivisen kuoron, jonka todistusvoima on suurempi.

”Hoitajien pelko kertoo systemaattisesta korroosiosta; siitä, miten syvällä kaikessa ajattelussa se on. Ja koska eettiset ja ihmisläheiset henkilöt hakeutuvat alalle, he uupuvat, kun joutuvat jatkuvasti ylittämään oman etiikkansa rajat. He itkevät työpäivän jälkeen, koska joutuivat jättämään hätääntyneen vanhuksen yksin sänkyyn odottamaan tai keskustelu jäi aivan kesken.”

Mutta on elokuvassa myös lämpöä. Siinä tavataan muistisairaiden vanhusten parissa pitkään työskennellyt Tiina, joka nosti ensimmäisenä esiin hoivatyön epäkohtia eikä pelännyt seurauksia.

”Tiinan kautta katsoja pääsee näkemään, mistä hoivassa on kysymys. Ei siinä tarvita innovaatioita ja härpäkkeitä, vaan läsnäoloa. Hän on työssään kuin taiteilija ja lähestyy vanhuksia huumorin kautta. Kun hän heittää läppää muistisairaan vanhuksen kanssa, hän kohtelee heitä vertaisinaan. Huumori on tasavertaisuuden kieli”, Helke sanoo.

Toisena ”etiikan ja integriteetin sankarina” Helke halusi esitellä sosiaalityön emeritusprofessori Marja Vaaraman Itä-Suomen yliopistosta. Vaarama on seurannut vuosikymmenien ajan vanhustenhoidon armotonta säästölinjaa ja yksityistämistoimia sekä ollut mukana tekemässä hoivatyön suosituksia ja lakivalmisteluja. Hän toivoo, että maamme päättäjät kuuntelisivat enemmän feministisiä taloustieteilijöitä ja että naisvaltaisten alojen ay-liike olisi yhtä vahva kuin miesvaltaisten alojen.

”Vaarama edustaa tutkimustiedon ja tutkijoiden kohtaloa. Tietoa tässä maailmassa kyllä on, mutta tutkijoita ei kuunnella”, Helke sanoo.

Päähenkilöiden lisäksi dokumentissa seurataan Kaavin kunnan vanhushoivan yksityistämistä, sillä Helke halusi mukaan tarinasäikeen, joka näyttäisi, mitä seurauksia sillä on taloudellisesti huonossa jamassa olevissa syrjäseudun kunnissa.

”Täytyy sanoa, että emme päässeet helpolla, sillä kunnanjohtaja ei olisi halunnut meidän kuvausryhmää lainkaan sinne”, Helke kertoo.

Kaavilaisten eläkeläisten kuoro laulaa siitä, miten he ovat osa kestävyysvajetta. Laulut Susanna Helken dokumenttiin on säveltänyt Anna-Mari Kähärä.

Mutta kuten dokumenttien tekemisessä usein, jokainen este teki elokuvaa paremmaksi. Kun Helke ryhmineen ei päässyt seuraaman kunnanvaltuuston kokouksia, he joutuivat etsimään aiheen äärelle toisen näkökulman. Löytyivät Väinöt, kaksi ikämiestä ja ystävystä, joiden vaimot asuvat hoivakodissa. Väinöt käyvät laulamassa vaimojensa luona, ja heidän kauttaan aihe tulee katsojia lähelle.

”Jokainen vanhus hoivakodissa on jonkun elämän tärkein ihminen, vanhempi tai puoliso.”

Helken mielestä yksityistämisessä on kyse käsitteellisestä hämäyksestä, sillä ei Suomessa oikeasti ole yksityistä vanhustenhoivaa.

”Suomessa on vain kourallinen ihmisiä, jotka ovat niin rikkaita, että pystyvät maksamaan hoitonsa oikeasti itse. Kaikki muu yksityinen hoiva on todellisuudessa meidän maksamilla verorahoilla tehtyä. Eikä tarvitse ajatella pitkälle, kun tajuaa, että ainoa tapa tehdä rahaa hoiva-alalla on säästäminen ja se menee nopeasti raadolliseksi ja julmaksi.”

Raskaiden aiheiden äärellä Helke joutui pohtimaan myös omaa ja omien vanhempiensa tulevaisuutta.

”En halua vanhana olla missään tekemisissä laitteiden kanssa. Enkä haluaisi itseäni tai vanhempiani lusimaan jonnekin varastoon, jossa ei tiedä, mitä sinulle seuraavaksi tehdään”, hän sanoo.

Toisaalta kaavilaisten virkeiden eläkeläisten tapaaminen antoi myös uskoa siihen, että elämä voi olla myös yhteisöllistä ja aktiivista.

Hän toivoo, että hänen elokuvansa herättäisi keskustelua siitä, millaisten arvojen varaan yhteiskuntaamme rakennetaan.

”On muitakin kansanlauluja kuin kestävyysvaje. Ihmettelen usein, että miten voi olla tällainen kansa, joka itse itseään ruoskii ja joka puhuu valtionvelasta kuin henkilökohtaisesta surustaan.”

Pienenä henkilökohtaisena mielenilmauksenaan Helke aikookin seistä tänään Kansalaistorilla, missä hänen dokumenttinsa esitetään Docpoint-festivaalin avajaiselokuvana.

”Myös meitä taidealan ihmisiä on koronan takia kyykytetty tarpeeksi. Kansakuntaa ei ole ilman kulttuuria, joten haastan kaikki mukaan Kansalaistorille Eduskuntatalon eteen katsomaan ja laulamaan Hoivatyön lauluja.”

”Suomalainen jaksaa seistä metsän reunassa hiihtokilpailua katsomassa, niin miksei puolitoista tuntia elokuvaa ulkoilmassa katsomassa. Pilkkihaalarit päälle vaan”, Helke vinkkaa.

Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja nähdään Docpoint-festivaalin avajaiselokuvana Kansalaistorin ulkoilmanäytöksessä la 29.1. klo 17. Tapahtuma on ilmainen.

Elokuva on katsottavissa koko festivaalin ajan verkossa: docpointfestival.fi