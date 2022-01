Tavallisuuden aave -näytelmän saksalainen versio on nostettu tärkeän kritiikkijulkaisun parhaiden teosten listalle.

Kirjailija ja ohjaaja Saara Turusen teos Das Gespenst der Normalität (Tavallisuuden aave) kerää kehuja Saksassa.

Turusen kirjoittama ja ohjaama ja Schauspielhaus Bochumin tuottama näytelmä on nostettu Saksan seuratuimman kritiikkijulkaisun Nachtkritikin parhaiden teosten listalle. Listalla on mukana 36 teatteriesitystä, joista yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan.

Das Gespenst der Normalität -näytelmän ensi-ilta oli syyskuussa ja se on jatkanut Schauspielhaus Bochumin ohjelmistossa myös tämän vuoden puolella. Sitä on esitetty teatterisalissa, johon on rajoitusten aikana saanut myydä 160 paikkaa, ja täyttä on ollut.

Esityksestä kirjoitetuissa kritiikeissä kiitetään muun muassa teoksen kielellistä pelkistämistä ja panoraamakohtauksia, joiden näennäisen kepeyden takaa kuuluu vakavia yhteiskunnallisia äänenpainoja naisen asemasta.

Esitys on uudelleentuotanto, mikä tarkoittaa sitä, että se on suurelta osin saman taiteellisen suunnitteluryhmän kädenjälkeä kuin Tavallisuuden aaveen kantaesitys Q-teatterissa Helsingissä vuonna 2016.

Teoksen on saksantanut Stefan Moster. Turusen neljää näytelmää, Puputyttö, Broken Heart Story, Tavallisuuden aave ja Medusan huone, on käännetty yhteensä 15 kielelle ja niitä on esitetty laajasti eri puolilla maailmaa. Schauspielhaus Bochumin esitystuotanto on ensimmäinen Saksassa.

Saara Turusen tekstien oikeuksia saksankielisessä maailmassa valvoo S. Fischer Verlag.