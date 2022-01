Ainakin Neil Young ja Joni Mitchell ovat vaatineet musiikkinsa poistamista yhtiön palvelusta.

Verkossa toimiva musiikkipalvelu Spotify aikoo lisätä sisältövaroituksen kaikkiin koronavirusta käsitteleviin podcasteihin. Muutos tulee voimaan muutaman päivän sisällä, Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek kertoi sunnuntaina.

Spotify joutui myrskynsilmään, kun muun muassa muusikko Neil Young vaati joko musiikkinsa tai yhdysvaltalaisen juontaja Joe Roganin podcast-ohjelman poistamista yhtiön palvelusta.

Rogan on ohjelmassaan levittänyt koronarokotevastaisia puheita. Hän on esimerkiksi kehottanut nuoria välttämään koronarokotusta ja suositellut loislääke ivermektiinin käyttämistä koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitamisessa.

Spotify päätti jatkaa yhteistyötä Roganin kanssa ja alkoi poistaa Youngin musiikkia palvelusta.

54-vuotiaalla Roganilla on Spotifyn kanssa monivuotinen 90 miljoonan euron arvoinen sopimus. Yhtiö sanoi olevansa pahoillaan Youngin vaatimuksesta mutta kertoi tasapainottelevan ”kuuntelijoiden turvallisuuden ja sisällöntuottajien vapauden välillä”.

Spotifyn ratkaisu on saanut kiitosta esimerkiksi videostriimausalusta Rumblelta, joka kehui Spotifyn ”puolustavan sisällöntuottajia ja sananvapautta”. Sen sijaan Maailman terveysjärjestö WHO kiitti Youngia tämän vaatimuksesta.

76-vuotias Young on kehottanut kollegoitaan vaatimaan musiikkinsa poistamista palvelusta. Sosiaalisessa mediassa on kerrottu lisäksi Spotifyn boikotoinnista ja tilausten lopettamisista. Youngin lisäksi ainakin Joni Mitchell on vaatinut musiikkinsa poistamista Spotifysta.

Toimitusjohtaja Ek sanoi myös, että Spotify aikoisi julkaista palveluun säännöt, jotka sisältävät tekijöille ohjeet siitä, mitä se luokittelee ”vaaralliseksi” ja ”harhaanjohtavaksi” sisällöksi.

Britannian prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat kertoneet Spotifylle huolensa koronaviruksesta levitettävästä disinformaatiosta. He aikovat kuitenkin jatkaa yhteistyötä yhtiön kanssa.

Pariskunnalla on yhtiön kanssa sopimus, jonka on arvioitu olevan BBC:n mukaan 25 miljoonan dollarin eli reilun 22 miljoonan euron arvoinen.

Pariskunnan perustaman Archewell-säätiön tiedotteen mukaan Harry ja Meghan odottavat Spotifyn tekevän muutoksia palveluunsa terveyskriisin ratkaisemiseksi.