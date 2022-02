Elokuvadynastian kolmannen polven moguli Jukka Mäkelä pyöritti Finnkinoa suurimman osan 1980-lukua, kunnes sai potkut.

Jukka Mäkelä ei nähnyt lapsena Disneyn animaatioelokuvia, vaikka niiden julisteet viekoittelivat häntä koulumatkalla Helsingin Töölössä. Hän oli syntynyt elokuvasukuun, joka pyöritti Kinostoa. Disneyt toi maahan kilpailija Suomi-Filmi, joten niihin ei ollut asiaa.

”Vaari oli haaveillut elokuvien tuottamisesta, mutta vuonna 1945 Risto Orko kiilasi hänen ohitseen Suomi-Filmin omistajaksi. Sitä kaunaa isä opetti ja sanoi Orkoa roistoksi. Paljon myöhemmin tutustuin häneen, onneksi. Hieno tyyppi”, Mäkelä muistelee.

Myöhemmin Mäkelä kyllä näki Disneyn piirretyt, viimeistään silloin kun ne päätyivät Kinoston jaeltaviksi 1970-luvun alussa. Klassikot kiersivät vuosikymmeniä uusintaensi-illoissa. Mäkelä mainitsee suosikikseen Bambin (1942).

Mäkelällä riittää tarinoita elokuvabisneksen maailmasta. Lapsuuden Disney-kokemus – tai kokemattomuus – kerrotaan alkajaisiksi Kalle Kinnusen kirjassa Valkokankaan valtakunta – elokuvamoguli Jukka Mäkelän tunnustukset, joka ilmestyi viime syksynä.

Se syntyi kolmen tunnin tapaamisissa, joita oli 30. Mäkelä puhui siis 90 tuntia materiaalia, josta Kinnunen rakensi kirjan. Mäkelä sanoo, että pajatso ei edes tyhjennyt. Hän teki pitkän ja ison uran elokuvadynastian kolmannen polven mogulina.

Mutta oli Mäkelällä Disneyn ohella toinen haave, joka ei toteutunut. Tai on toteutumassa vasta nyt, tavallaan. Jukka Mäkelä halusi arkkitehdiksi. Hänen poikansa opiskelee parhaillaan arkkitehtuuria Tampereen yliopistossa.

”Kun Mikko oli pieni, vein häntä kirkkoihin, konserttisaleihin ja uimahalleihin ja puhuin niistä rakennuksista. Mökilläkin hän halusi usein kuulla taloista. Siitä se kiinnostus lähti. Ja hän on lahjakas”, Mäkelä sanoo ylpeänä.

Mäkelä sanoo, että kolmeulotteinen suunnittelu on hänenkin sielussaan. Hän pääsi toteuttamaan sitä elokuvasalien suunnittelussa, muun muassa Kinopalatsin.

Suvun perintö vei Mäkelän elokuva-alalle. Hän aloitti isänsä Ilmo Mäkelän ja setiensä johtamassa Kinostossa 1970-luvulla, kun Hollywood oli muuttanut suuntaa ja tyyliä. Edellinen sukupolvi ei ymmärtänyt amerikkalaista uutta aaltoa.

”Oli skandaali, ettei Martin Scorsesen Sudenpesää tuotu Suomeen. Faija ei ymmärtänyt, mitä pienellä Maxim 2:lla piti tehdä. Sain tapeltua sinne Woody Allenia ja Kramer vastaan Kramerin, joka sitten pyörikin puoli vuotta. Isä oli tarkka ja osasi hommat muuten, muttei pientä indieleffaa.”

Ilmo Mäkelä jäi syrjään vuonna 1982. Jukka Mäkelä tuli huonosti toimeen setiensä Tuukan ja Maunon kanssa ja junaili heidät ulos Kinostosta. Hän alkoi rakentaa Finnkinoa, jolla on nykyään 70 prosentin markkinaosuus Suomen elokuvateattereista.

Suurimman osan 1980-lukua Mäkelä pyöritti Finnkinoa, mutta vuosikymmenen lopussa alkoi kerääntyä pilviä, kun Talvisota-elokuvan (1989) tappiot rasittivat yhtiötä. Mäkelä sai potkut 1995 – lähinnä ryyppäämisen takia, kuten itse suoraan sanoo.

”Tapaninpäivänä 1994 olin Kaivohuoneella Geena Davisin ja Renny Harlinin hyväntekeväisyysgaalassa, joka lähetettiin suorana tv:ssä. Minut vinkattiin lavalle, mikä oli vihoviimeinen tikki. Olin niin myrkyissä, että hädin tuskin pysyin pystyssä.”

Finnkino päätyi Rautakirjan omistukseen. Nykyisin sen omistaa amerikkalainen AMC, joka on maailman suurin elokuvateatteriyhtiö. Siitä taas omistaa suurimman osan kiinalainen viihdejätti Wanda Group.

Vuonna 1999 Mäkelä palasi sairaseläkkeeltä Markus Selinin kutsusta kolmeksi kesäksi Savonlinnan elokuvajuhlien ohjelmanjohtajaksi. Hän työskenteli yhdeksän vuotta SF Filmillä.

Viimeinen alan työ oli Pekka Pirttiniemen tuottamassa animaatiohankkeessa Kuningas Nalin tarina, josta piti tulla Suomen kallein elokuva 14 miljoonan budjetilla. Vuonna 2011 Mäkelä hyppäsi kelkasta.

”Pirttiniemi väitti, että intialaiselle tarinalle on potentiaalia Intiassa eikä elokuvaa tarvitse myydä Suomessa ollenkaan. Siitä kai tehtiin noin kolmannes, mutta kaikki oli ihan höpöhöpöjuttuja. On näitä nähty, perkele.”

Eläkkeellä Mäkelä katsoo lähinnä uusia kotimaisia elokuvia ja joskus Oscar-ehdokkaita. Televisiosta katsomista hän ei laske elokuvien näkemiseksi. Viimeksi Mäkelä näki Juho Kuosmasen Cannesissa palkitun Hytti nro 6:n ja sitä ennen Zaida Bergrothin Toven.

”Ne ovat helvetin hyviä elokuvia. Kuosmanen ja Bergroth ja muut uudet tekijät osaavat työskennellä kansainvälisellä rahoituksella. Se meno on kaukana Edvin Laineesta ja Aleksi Mäkelästä.”

Jukka Mäkelä on ollut jo kauan kuivilla. Hän sanoo, että voimat eivät ole entisellään, mutta aivot pelaavat hyvin. Valkokankaan valtakunta -kirjasta Mäkelä kertoo saaneensa paljon hyvää palautetta myös elokuvapiirien ulkopuolelta. Kirja ilahduttaa häntä muutenkin.

”Me alkoholistit joudumme tekemään itsetutkiskelua. Jos sen tekee hyvin, voi selvitä, miksi joi. Kirja on auttanut siinä. Kalle Holmberg oli tukihenkilöni ja sanoi, että jos on juonut 20 vuotta, vie 20 vuotta, että voi kertoa, mitä on tapahtunut. Nyt olen alkanut muistaa kaikenlaista lapsuudestanikin.”