Dokumentti nimeltä Tinder-huijarin jäljillä kertoo sarjahuijarista nimeltä Shimon Hayut sekä huijatuista, jotka halusivat hyväksikäyttäjänsä kiinni.

Suoratoistopalvelu Netflix tuo tällä viikolla ensi-iltaan dokumentäärisen elokuvan, jossa on poikkeuksellisesti kytköksiä myös Suomeen ja suomalaisnaisiin. Dokumentissa seurataan israelilaista Shimon Hayut -nimistä sydäntenmurskaajaa, joka on hurmannut naisia Euroopan suurissa metropoleissa vuosia.

Mies tunnetaan myös lisänimellä Tinder-huijari, sillä tuttavuuden tiivistyessä hän alkoi pumpata ystävättäriltään rahaa. Summat ovat suuria.

Dokumentissa esitetyn arvion mukaan Shimon Hayut, joka on esiintynyt myös nimellä Simon Leviev, on onnistunut viimeisten vuosien aikana puljaamaan omaan käyttöönsä jopa 10 miljoonaa dollaria eli noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Uutuusdokumentti on kiehtovaa katsottavaa, vaikka israelilaisen sarjahuijarin tarina on toki entuudestaan tuttu mediasta.

HS on esimerkiksi kertonut hänestä vuonna 2019 tässä ja tässä artikkelissa sekä vuonna 2020 tässä artikkelissa.

Ensimmäisen kerran Shimon Hayut nousi huijarina otsikoihin alkuvuonna 2016, ja silloin juuri Suomessa.

Israelilainen nuorukainen oli 25-vuotias, kun hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kolmen vuoden rangaistukseen törkeistä petoksista. Hän oli saanut houkuteltua kolme suomalaisnaista maksamaan ylellistä elämäänsä. Uhreilleen hän oli esitellyt itsensä milloin hävittäjälentäjänä, milloin äveriäänä asekauppiaana. Vapauduttuaan Suomessa vankilasta hänestä kuultiin isosti seuraavan kerran helmikuussa 2019.

Tuolloin norjalainen uutissivusto VG kertoi, miten Hayut oli jatkanut lemmenhuijauksiaan. Suomi oli karkottanut hänet Israeliin, josta hän oli livahtanut ja päätynyt eurooppalaisiin metropoleihin. Parhaissa ravintoloissa hän oli esiintynyt timanttikaivospohatan poikana, ”timanttiprinssinä”. Uhreina oli naisia muun muassa Norjasta ja Ruotsista. Artikkeli on luettavissa tästä.

Norjalaisen VG:n artikkelin nimenä oli Tinder Swindler, mikä tarkoittaa Tinder-petkuttajaa. Samalla nimellä kulkee myös Netflix-dokumentti. Suomessa dokumentti on saanut nimekseen Tinder-huijarin jäljillä.

Dokumentissa haastateltu ruotsalainen Pernilla Sjöholm tuli monien muiden tapaan Simon Hayutin huijaamaksi.

Norjalaislehden artikkeli levisi internetissä laajalle englanninkielisenä. Samalla paljastui Hayutin tapa puijata. Huijari esitti uhreilleen toistuvasti vaurasta liikemiestä. Jossain vaiheessa hän alkoi kinuta rahaa vedoten hengenvaarallisiin vihollisiinsa, joita sumuttaakseen hän ei muka voinut käyttää omia luottokorttejaan. Näin hän sai pumpattua käyttöönsä rahaa ja pystyi esittämään luksuselämää, jonka varjolla hän sai houkuteltua uusia uhreja verkkoonsa.

Dokumentti alkaa esitellen nuorten naisten romanttisia unelmia ja deittimaailmaa, jossa haaveet yhdistyvät someposeerauksiin ja elokuvien prinssiunelmiin. On Tinder-swaippauksia, yksityislentokoneita ja samppanjaa. On kaviaaria, valtavia kukka-asetelmia ja romanttisia viestejä kaipauksesta.

Elokuvan rakenne toimii kaksisuuntaisesti. Tarinan päälinja on näyttää, miten huijaus alkaa, miten uhri kiedotaan verkkoon, miten häntä liehitellään ja milloin avioliittolupauksista ja muusta kaunopuheisuudesta siirrytään petoksen kautta painostukseen. Silloin tarinaan uivat myös kuvitellut viholliset, kuolemanpelko ja suoranainen uhkailu.

Netflix-dokumentissa käytetään runsaasti autenttista kuvamateriaalia, mutta mukana on myös dramatisoitua aineistoa, joissa kivannäköistä, viiksikästä ja hymyilevää Simon Hayutia esittää kuvan näyttelijä

Merkittävämmän tarinalinjan muodostavat kuitenkin uhrit. Dokumentissa on äänessä kolme naista: norjalainen Cecilie Fjellhøy, ruotsalainen Pernilla Sjöholm sekä hollantilainen Ayleen Charlotte.

Heidän tarinansa on dokumentin ydin, ja samalla he tuovat tarinaan kosto-teeman, jossa objekti nousee subjektiksi. Naiset asettavat itsensä alttiiksi häpeälle ja jopa vaaralle. He paljastavat kaikelle kansalle hyväuskoisuutensa ja romantiikan kaipuunsa, mutta he saavat myös asetettua kapuloita huijarin rattaisiin.

Yksi heistä kysyy dokumentissa, miten kukaan kehtaa syyllistää uhria tällaisessa tapauksessa.

Netflix-tuotanto esittelee paljon mediassa jo kerrottua, mutta Tinder-huijarin jäljillä paljastaa myös uusia yksityiskohtia. Paljastettua tulee esimerkiksi se, miten norjalaislehti VG:n halu valokuvata huijari uskaliaasti Saksan Münchenissä oli mennä kohtalokkaasti pieleen.

Huijari huomasi valokuvaajan loistoravintolan illallisen jälkeen ikkunassa, ja lähti pakoon uhrinsa Pernilla kyydissään.

Harvoin dokumentaarisissa elokuvissa kokee niin dramaattista hetkeä kuin tämä takaa-ajo. On toimittajien syöttinä käyttämä nainen sekä huijari Hayut ja tämän liikekumppani, jotka pelkäävät paljastumista kovaa liikkuvassa autossa.

Toisaalta on myös niin, että Felicity Morrisin ohjaama ja Lontoossa päämajaansa pitävän Raw-yhtiön tuottama dokumentti on vetävää tarinointia ja korostetun jännitteinen, mutta taustojen syventämiseen ja huijauksen ytimen yleisempään pohdiskeluun työryhmä ei osoita sen suurempaa kiinnostusta.

Tällaista puuttuvaa analyysia on esitetty aiemmin muun muassa Helsingin Sanomissa, kun oikeuspsykologi Julia Korkman analysoi Hayutin toimintaa ja huijauksen onnistumisen edellytyksiä. Korkman näki Hayutin käyttäneen hyväkseen rakastuneen hyväuskoisuutta.

”Onnistumista tämänkaltaisessa rikoksessa edesauttaa se, jos on hyvä näkemään ihmisten heikkouksia, tarpeita ja tunnetiloja ja hyödyntämään niitä maksimaalisesti tuntematta minkäänlaista syyllisyyttä. Samoin kyky esittää kysymyksiä, joilla saa ihmisiä avautumaan”, Korkman sanoi HS:ssä vuonna 2019.

Suomalaisittain on kiinnostavaa, että Tinder Swindler tuo esiin uudella tavalla meikäläisen rikosuutisoinnin roolin Hayutin paljastumisessa maailmanlaajuisesti. Kun norjalainen Cecilie Fjellhøy havahtui ”poikaystävänsä” epärehellisyyteen, luottoyhtiö Amex kehotti naista lukemaan alkuun suomalaisen MTV:n rikosuutisen.

Ilman norjalaisen Cecilie Fjellhøyn rohkeutta israelilaishuijarin tarina ei olisi saanut maailmanlaajuista huomiota. Hän päätti kertoa tarinansa norjalaislehti VG:lle.

MTV:n artikkelissa muun muassa kerrottiin, miten Hayutilta löytyi hänen jäädessään Suomessa kiinni ”kaksi väärennettyä Israelin passia, kolme väärennettyä israelilaista ajokorttia, kaksi väärää israelilaista lentolupakirjaa ja viisi väärää American Express-luottokorttia”.

Googlen kääntäjän avulla norjalainen ymmärsi, että suomalaismedian uutinen käsitteli hänen ”poikaystäväänsä”, miestä, joka oli puhaltanut häneltä vastikään eri verukkein yli 200 000 euroa eikä aikonut maksaa mitään takaisin.

Dokumentissa kerrotaan lisäksi, miten Hayutin Suomessa huiputtamista naisista yksi olisi saanut hänen kanssaan lapsen, ja miten tämä äiti olisi liikkunut vankilatuomion jälkeen Hayutin seurueessa huijarin liehitellessä uusia uhrejaan.

Dokumentissa seurataan yksityiskohtaisesti Hayutin paljastumista, mutta dokumentissa nähty selvitystyö on tehty suurelta osin jo aiemmin ja muiden toimesta. Mukana on paljon samaa materiaalia, tarinoita ja lähteitä, jotka olivat esillä jo vuonna 2019 norjalaisen VG:n artikkelissa.

Hollantilainen Ayleen Charlotte on yksi Netflix-dokumentissa kuulluista israelilaishuijarin naisystävistä.

Netflix on ohjeistanut mediaa olemaan kertomatta hollantilaisen Ayleen Charlotten roolista tarinassa. Se onkin sarjahuijarin tarinassa uutta.

Simon Hayut oli onnistunut kietomaan hollantilaisnaisen verkkoonsa samoihin aikoihin, kun norjalaislehti jo paljasti huijauksen koko maailmalle. Sen verran tarinan tätä kohtaa voinee kuitenkin paljastaa, että Ayleen Charlotten rohkeus ja neuvokkuus johti lopulta siihen, että Hayut pidätettiin Kreikassa paikallisen poliisin ja Interpolin yhteisoperaatiossa. Edessä oli lyhyt vankilatuomio Israelissa.

Miten tarinan ihmisillä menee nyt? Dokumentin mukaan hyväksikäytetyt ja elokuvassa haastatellut naiset maksavat edelleen velkojaan.

Dokumentti päättyy paljon puhuviin kuviin, joissa Simon Hayut elää vapaana kotimaassaan Israelissa. Lifestyle vaikuttaa samalta kuin ennenkin eli äveriäältä. On loistoautot ja mannekiini naisystävänä. Työkseen Hayut myy bisnesvinkkejä.

Elokuvassa hän ei ole halunnut olla mukana. Yhteistyön sijasta dokumentin päähenkilö uhkailee elokuvantekijöitä ja syyttää heitä valehtelijoiksi.

Dokumenttielokuva Tinder-huijarin jäljillä (Tinder Swindler) Netflixissä ke 2.2. alkaen.