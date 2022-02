On mukava huomata muuttuneensa kolmessakymmenessä vuodessa juuri siihen suuntaan kuin tv-tuottaja Darren Star ajattelikin, kirjoittaa Sanna Kangasniemi.

Darren Star.

Sitä luulee keski-ikäistyneensä ja jättäneensä kevytmielisyyden ja haihatukset nuoruuteen. Vaan siinä se sitten taas on tv-ruudulla. Sinun nimesi Darren Star.

Eikä vain yhden vaan kahden paraikaa katsomani sarjan lopputeksteissä.

Executive producer Darren Star, lukee toisessa. Created by Darren Star toisessa.

Toinen sarjoista on vuonna 2020 alkanut Emily in Paris, jonka luulin sivuuttaneeni tyystin. (Liian kepeänä. Niinpä niin.)

Ja toinen tietenkin Sex and the Cityn jatkosarja And Just Like That... (Jota ajattelin katsoa yleissivistyksen vuoksi ihan hiukan, ehkä jopa ironisesti. Juupa juu.)

Lopputulema ”sivuuttamisesta” ja ”ironisuudesta” on siis tämä: Olen kovin onnellinen, että Emilyä on olemassa kaksi kautta, ja And Just Like Thatin uusimman jakson tuijotan ahneesti aina mahdollisimman pian sen ilmestyttyä.

Damn you Darren Star.

Edellistä lausetta ei kuultaisi kummankaan edellä mainitun sarjan jakson lopussa, mutta Melrose Placen loppurepliikiksi sen voisi hyvinkin kuvitella.

Muistatteko Melrose Placen? Darren Star -sarjan, jonka alkamisesta tulee muuten tänä vuonna kuluneeksi kolmekymmentä vuotta. Melrose Placessä todella tapahtui verrattuna sitä edeltäneeseen Darren Star -keksintöön Beverly Hills 90210:aan.

Jos Beverlystä jäi rajuimpana mieleen ”Donna Martin graduates” -mielenosoitus (jossa koko high school Brandon etunenässä osoitti mieltä Donnan valmistumisen puolesta), oli Melrose räjähdyksineen ja Marcia Crossin näyttelemän Kimberlyn peruukinrepäisykohtauksineen toista maata.

Ai että, näitä kun alkaa kaivella internetistä, melkein unohtuu tämä alkuperäinen asia.

Siis, Darren Star. Olet vuonna 1961 syntynyt yhdysvaltalainen tuottaja ja käsikirjoittaja, ja kolmen vuosikymmenen ajan olet koukuttanut etenkin naiskatsojat tuijottamaan tv-sarjojasi.

Mikä on salaisuutesi? Miten ihmeessä onnistut tekemään sarjoja, jotka ovat oikeantuntuisia juuri oikealla hetkellä? Minullekin, vaikka emme edes tunne.

Syksyllä 2020 tehdyssä The New York Timesin haastattelussa korostat, ettei visuaalinen viehättävyys – täydelliset kampaukset, korkeat korot, yltiöupeat muotiluomukset ja sydämeenkäyvät kaupunkimaisemat – missään nimessä ole pääasia sarjoissasi. Kiinnostavat hahmot ovat kaikki kaikessa.

Ylivertaisuudestasi naisten maun ymmärtäjänä et oikeastaan halua edes puhua. Kirjoittamasi naiset eivät eroa kirjoittamistasi miehistä, sanot.

Ja: ”Ajattelen naisia ihmisinä, en naisina.”

Sekä: ”Naiset ilmaisevat tunteitaan. He puhuvat. He ovat verbaalisia. He ovat hauskoja.”

Niinpä niin Darren Star. Miten saatoin ikinä luulla, että olisin päässyt sinusta yli?