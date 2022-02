Cd-tasoista ääntä saa jo monesta suoratoistopalvelusta.

Suoratoistopalvelu Spotifyn ja artisti Neil Youngin välinen kiista sai viikonloppuna uuden kierteen, kun Young kritisoi voimakkaasti myös Spotifyn äänenlaatua.

Young veti koko tuotantonsa Spotifystä, koska palvelu ei suostunut poistamaan Joe Roganin podcastia, jossa oli esitetty harhaanjohtavia tietoja koronarokotuksista.

Perjantaina Young julkaisi verkkosivuillaan lausunnon, jossa hän kertoi tuntevansa olonsa paremmaksi jätettyään Spotifyn.

Youngin mukaan Spotify tarjoaa musiikista teknisesti vajavaista versiota, jotta suoratoisto toimisi nopeammin ja kappaleita kuunneltaisiin enemmän.

Youngin mielestä Spotifyn äänenlaatu on ”paska, huononnettu ja kuohittu”.

Youngin kova kritiikki perustuu teknisesti siihen, että Spotifystä kuultava musiikki on pakattu digitaalisiksi tiedostoiksi, joissa osa alkuperäisestä datasta on poistettu. Vaikka osa äänen taajuuksiin ja voimakkuuksiin liittyvästä informaatiosta puuttuu, ihminen hahmottaa kuulemansa musiikin ”ehjäksi”.

Pakatun digitaalisen äänen laatu on kohentunut vuosien mittaan ja nykyisten formaattien puutteita on vaikea huomata, varsinkin jos musiikki soi taustalla, tai jos sitä kuunnellaan vaatimattoman tasoisilla kuulokkeilla tai pienellä peruskaiuttimella.

Suoratoistopalveluista voi myös kuunnella musiikkia, jonka äänenlaatu on sama kuin cd-levyltä kuunneltaessa. Hifi-tasoinen striimi on yleensä kalliimpi. Suomessa tällaisia palveluita tarjoavat muiden muassa Tidal, Apple Music, Deezer ja Qobuz.

Myös Spotify ilmoitti jo vuosi sitten käynnistävänsä cd-tasoisen Spotify HiFi -palvelun, mutta se ei ole vielä saatavilla.

Spotify-suoratoistopalvelun tunnus puhelimen näytöllä.

Masteroija Daniel Hagström Finnvox-studioilta tuntee työnsä takia suoratoistopalvelujen tekniset ominaisuudet.

Masteroija huolehtii muun muassa siitä, että valmiiksi miksatun musiikin äänen tasot ovat julkaisuun sopivat ja että albumilla julkaistavien kappaleiden soinnissa ei ole häiritseviä eroja. Suoratoistojulkaisussa julkaistavaan ja cd:llä julkaistavaan musiikkiin sovelletaan masteroinnissa yleensä samoja laatukriteerejä.

Hagström muistuttaa, että riittävän hyvän äänen käsite on yksilöllinen ja tilanteesta ja äänentoistolaitteista riippuva asia.

”Olen harjaannuttanut korviani vuosia, ja rakastan hyvää soundia, mutta jos laitan kotona jotain Spotifysta soimaan taustalle tai lähden ulos kauppareissulle ja laitan napit korvaan, niin en siitä erosta välitä”, Hagström sanoo.

Hänen mukaansa Spotifyn pakatussa äänessä ja pakkaamattomassa hifi-tasoisessa äänessä on kuitenkin eroja, jotka paljastuvat, kun vertailua tekee tavallista paremmilla äänentoistolaitteilla.

”Eroja on, se on fakta, mutta onko sillä väliä, se riippuu ihmisestä.”

Korkeatasoisen äänentoiston harrastajat ja ääniammattilaiset vertailevat laitteiden ominaisuuksia kuuntelemalla tuttua referenssiäänitettä, joka on usein klassisen musiikin tallenne tai jokin muu äänite, jossa akustisten soittimien ääntä on taltioitu huolellisesti. Tällöin pienetkin erot on helpompi havaita.

Suoratoistomarkkinoilla on tarjolla lisähinnasta myös cd-tasoa parempaa ääntä. Esimerkiksi Qobuz ja Tidal tarjoavat korkearesoluutioisia versioita monista albumeista. Tämä formaatti voi tarjota paremman äänenlaadun erityisesti, jos musiikki on alun perin taltioitu ja prosessoitu cd-tasoa korkeammalla resoluutiolla.

”Jos master on alun perin tehty cd-tasoisena, niin silloin sen yksinkertaisesta muuntamisesta korkeampaan resoluutioon jälkikäteen ei ole käytännössä mitään soundillista hyötyä.”, Hagström sanoo.

Tidalin Hifi Plus -palvelussa käytetty teknologia on herättänyt audioharrastajien ja ääniammattilaisten keskuudessa myös kritiikkiä, koska cd-tasoa tarkempia ja suurempia tiedostoja on pakattu sujuvamman tiedonsiirron takia.

Neil Young kuvattuna Helsingin konsertissa heinäkuussa 2016.

Neil Young ei ole ensimmäistä kertaa huolehtimassa äänentoiston laadusta.

Vuonna 2012 hän yritti päästä digitaalisille musiikkimarkkinoilla omalla Pono-järjestelmällään. Pono oli musiikkisoitin, johon pystyi lataamaan verkosta musiikkia suurina pakkaamattomina tiedostoina.

Hankkeeseen saatiin joukkorahoitusta, ja alkuvaiheessa Youngilla oli tukenaan myös suuret levy-yhtiöt. Pono tuli markkinoille alkuvuodesta 2015, mutta palvelu jouduttiin sulkemaan vain puolentoista vuoden jälkeen, kun Ponon latauspalveluja hoitava kumppaniyhtiö ajautui konkurssiin. Lisäksi Pono-soitinta pidettiin ylihintaisena.

Keväällä 2018 Young ilmoitti käynnistävänsä Xstream-nimisen suoratoistopalvelun, joka tarjoaisi kiinteällä hinnalla musiikkia pakkaamattomilta korkearesoluutioisilta tallenteilta. Toistaiseksi Xstream ei ole aloittanut toimintaansa.

1.2. klo 13:23 Lisätty tieto Apple Musicin cd-tasoisesta äänestä.

