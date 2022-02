Genrehyppely onnistuu riemastuttamaan vain musikaalijaksossa.

Christopher Miller ja Phil Lord ovat ohjanneet ja käsikirjoittaneet animaatioelokuvat Poutapilviä ja lihapullakuuroja (2009) sekä Lego Movie (2014) ja ohjanneet Jump Street -toimintakomediat (2012, 2014). Tuottajina he ovat olleet mukana voittamassa Oscaria animaatiosta Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), jolle he ovat sittemmin käsikirjoittaneet kaksi jatko-osaa, ensi-iltavuosille 2022 ja 2023.

Kaksikon Apple TV+:lle tuottama kahdeksanosainen, jaksoittain lajityypistä toiseen loikkiva uutuussarja The Afterparty on Millerin ohjaama ja ideoima.

Aluksi afterpartyssa, siis jatkoilla, vierailee viikatemies. Ryhmä kolmekymppisiä miehiä ja naisia on siirtynyt high schoolin luokkakokouksen jälkeen suureen merenrantataloon. Sen omistaa hittiartistina leuhkaantunut luokkatoveri Xavier (Dave Franco), joka putoaa parvekkeelta ja kuolee.

Tapausta tutkimaan saapuu puolihölmö rikosetsivä Danner. Roolissa nähdään parhaan komedia-albumin Grammylla viime vuonna palkittu standup-koomikko Tiffany Haddish.

Danner alkaa kuulustella paikalla olleita. Ponnettomassa asetelmassa Aniq (Sam Richardson) on jäänyt haikailemaan Zoen (Zoe Chao) perään. Tämä on vastikään eronnut helposti suuttuvasta Brettistä (Ike Barinholtz). Aniqia kannustaa rohkeuteen hänen kaverinsa Yasper (Ben Schwartz).

Samalla kun kuulusteltu vaihtuu, vaihtuu myös jakso ja lajityyppi. Ainakin periaatteessa.

Hauskan genrehyppelyidean vesittää se, että lajityypit eivät eroa toisistaan riittävästi saati siirrä tarinaa uudenlaiseen asentoon. Vaikkapa kauhujakso voisi keikauttaa murhamysteerin sarjamurhamysteeriksi, mutta Miller tyytyy uhkaaviin viesteihin ja varjoisiin siluetteihin. Nuoruusvuosiin sijoittuva ”high school -elokuva” on vastaavanlainen menetetty mahdollisuus. Liioittelua on liian vähän.

Ilahduttavana poikkeuksena joukosta pomppaa kolmososan musikaali. Siinä kliseinen musikaaliriemukkuus viedään äärimmilleen esimerkiksi tulkitsemalla nuiva vastaus ”whatever” lauleskellen muotoon: ”Mahdollisuudet ovat rajattomat!”

The Afterparty, Apple TV+. (K12)