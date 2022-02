Tosipohjainen Philomena nostaa esiin katolisten nunnien väärinkäytökset mutta siinä on falski vivahde

Sinänsä hyvin tehty elokuva edustaa samaa melodraamaa kuin tunteisiin vetoava tabloidijournalismi, josta elokuvan päähenkilö tuntee syyllisyyttä.

Draama

Philomena ★★★

Britannia 2013

Liv klo 21.00 (K7)

Katolisen kirkon mainetta ovat tahranneet toistuvasti skandaalit varsinkin papeista, jotka ovat käyttäneet hyväksi lapsia. Stephen Frearsin elokuva Philomena nostaa vaihteeksi esiin irlantilaisten nunnien tapauksen 1950-luvulta.

Nuorten ”langenneiden” naisten kaltoin kohtelua on kuvannut aiemmin ainakin Peter Mullanin Magdalena-sisaret (2002). Philomena tarttuu heidän aviottomien lastensa kohtaloon. Nunnat myivät tuhansia lapsia adoptoitaviksi varsinkin Yhdysvaltoihin.

Elokuvan päätarina sijoittuu nykyaikaan. Ministeriön töistä potkut saanut Martin Sixsmith (Steve Coogan) palaa vastahakoisesti toimittajaksi ja lähtee etsimään Philomena Leen (Judi Dench) 50 vuotta sitten kadonnutta poikaa.

Tarina perustuu löyhästi Sixsmithin artikkeliin ja siitä laajentamaan kirjaan vuodelta 2010. Elokuvassa yläluokkainen snobi Sixsmith ja rahvaanomainen iäkäs Lee kurottavat luokkaerojen yli yhteisellä etsintämatkalla, joka vie heidät Amerikkaan.

Aihe on ilmeisesti ollut läheinen Sixsmithiä näyttelevälle Cooganille. Hän on käsikirjoittanut sen Jeff Popen kanssa. Veteraaniohjaaja Frears on usein ennenkin käsitellyt yhteiskunnallisia aiheita yksilötarinoilla.

Philomena napsi palkintoja, sen kaksi kantavaa tähteä näyttelevät hienosti ja muutenkin se on tehty hyvin. Siksi jää helposti huomaamatta, että se edustaa samaa melodraamaa kuin tunteisiin vetoava tabloidijournalismi, josta Sixsmithin roolihahmo potee tunnontuskia.

Ei se elokuvaa pilaa, mutta antaa sille vähän falskin vivahteen.