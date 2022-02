Vuoden odotetuimpiin kuuluva levy Laurel Hell on suorastaan takuuvarma, mutta lauluja vaivaa innottomuus, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Indie/albumi

Mitski: Laurel Hell. Dead Oceans. ★★★

Syyskuussa 2019 polvisuojiin ja urheilushortseihin pukeutunut Mitski käveli pois lavalta ja sanoi bäkkärillä: olen tehnyt suuren virheen.

Japanilais-amerikkalainen Mitski Miyawaki (s. 1990) oli alle kolmikymppisenä jo valmis lopettamaan uransa. Hän oli noussut sukupolvensa indietähdeksi ja suunnilleen niin suosituksi kuin Mitskin esittämällä indierockilla voi tänä päivänä nousta.

Mitski tekee napakoita mutta kunnianhimoisia biisejä, jotka ovat vyöryviä, samastuttavia, vilpittömiä ja klimaattisia tunteenpurkauksia. Parhaat niistä tuntuvat loppuvan aina liian aikaisin, vaikka tietää sen olevan oikein.

Suosion nousu alkoi omakustannelevyjen jälkeisellä Bury Me At Makeout Creekillä (2014) ja sinetöityi Puberty 2:lla (2016), jolla pääsoitin piano sai rinnalleen kitaran, ja sovitukset muuttuivat elektronisemmiksi. Mitski paransi joka levyllä. Mestarillinen Be the Cowboy (2018) kuulosti jo lakipisteeltä, josta olisi vaikea mennä eteenpäin kompuroimatta pienen ryteikön kautta.

Julkisesti Mitski sanoi vain lopettavansa keikkailun, mutta joulukuisen Rolling Stonen haastattelun mukaan suunnitelmissa oli oikeasti jättää musiikkibisnes kokonaan taakse kaiken suosion ahdistamana. Hän poisti sosiaalisen median tilit ja muutti Nashvilleen. Takana oli läpimurron jälkeiset viisi vuotta tiukkaa keikkailua eikä edes vakituista osoitetta. Alkaahan siinä Canned Heat soida päässä ja maalle lähtö kiinnostaa.

Luonnollisesti Mitski muutti mielensä musiikin suhteen koronan aikana. Näistä lähtökohdista syntyi tuorein levy Laurel Hell, joka on varmasti yksi vuoden odotetuimpia poplevyjä, ja jonka ilmestyessä sen tekijä on suositumpi kuin koskaan. Yksi kuvaava mittari Mitskin asemasta on se, minkälaiset ihmiset haluavat muistuttaa erinomaisesta maustaan ja nostaa profiiliaan hänen avullaan: The Only Heartbreaker päätyi viime vuoden lopussa Barack Obaman vuoden parhaimpien biisien Spotify-listalle.

Laurel Hell on se Mitskin ryteikkö, mutta hän astelee sen läpi vähintään odotetuin tuloksin. Levy on nimetty Appalakeilta löytyvän myrkkykasvin mukaan, jonka kiemuraisia oksia on vaikea ohittaa.

Mitskin mittapuulla levyä on tehty pitkään ja kappaleille on haettu oikeaa muotoa. Artistin mukaan jossain vaiheessa albumista oli tulossa kantria. Sen sijaan kitarassa on kireä discosointi ja syntikasta on säädetty päälle suunnilleen asetuksista parhaat: seko-McCartney ja Alphaville.

Mitski ei edelleenkään ylikäytä parhaimpia ideoita. Hän malttaa lopettaa kappaleet ajoissa, vaikka niissä olisi niinkin hyvä kertosäe kuin The Only Heartbreakerissa on. Kappale oli jäädä viimeistelemättä, mutta Mitski hyödynsi urallaan ensimmäistä kertaa co-writeria, Dan Wilsonia, jonka avulla biisi nousi huippuunsa.

Mitskin levyt ovat olleet hädin tuskin puolituntisia. Laurel Hell pysyy samassa mitassa. Laulut kertovat yhä rakastamisen vaikeudesta ja tuottajana on edellislevyjen tapaan Patrick Hyland.

Mitski on siitä hyvä kirjoittaja, että hän kaihtaa yksinkertaistuksia ja tyypillisiä asetelmia. Levy on hyvä, suorastaan takuuvarma, mutta kenties liiallinen itsetietoisuus tähteydestä sekä ryteikön läpi kulkeminen repii osaa lauluista myös alaspäin ei-tarkoitukselliseen innottomuuteen.

Lakoninen Everyone kaihtaa tunnistettavaa laulumelodiaa ja instrumentit soittavat soitinkaupan oletuskomppeja ja pitkiä ääniä. Dekonstruktio lienee tehty omaksi iloksi tai merkiksi sen puutteesta, mutta albumilla biisi tuntuu olevan väärässä paikassa.

Musiikkiopinnot kuuluvat Mitskin musiikissa, mutta eivät lainkaan rasittavalla tavalla. Stay Soft on dynamiikaltaan hieno popkappale. Sovituksellisesti kekseliäin on Should’ve Been Me, joka rytmikitaroineen ja pianoineen yhdistelee lyhyessä ajassa niin Abban mahtipontisuutta kuin The Supremesin formaalia ja suoraviivaista ilottelua.

Suosion kaksiteräinen miekka haavoittaa artistia kuin artistia. Skenaariosta tuntuu tulleen musiikkiteollisuuden uuden ansaintalogiikan ja somen aikakaudella entistä yleisempi. Mitskillä on uraa takana kymmenen vuotta ja Laurel Hellin puristuksessa kuulee, että hän ei ole täysin palautunut vuonna 2019 punaisen tason saavuttaneesta ylikuormituksesta.

Tunteissa ei säästellä, mutta musiikillisesti kaista ei ole yhtä vapautuneesti auki kuin vielä muutama vuosi sitten.

Kriitikon valinnat: Brasilialaisen nykymusiikin taidonnäyte ja Big Thiefin mahdoton onnistuminen

Nykymusiikki / kokoelma

Jocy de Oliveira: Raga na Amazônia. Discos Nada. ★★★★

Brasilialaisen pianistin ja säveltäjän Jocy de Oliveiran tuore julkaisu Raga na Amazônia sisältää teoksia vuosilta 1987–1993. Hänen sävellyksissään kuuluu yksi nykymusiikin parhaista piirteistä: kaikki rajat ylittävä uteliaisuus.

Teoksissaan de Oliveira käsittelee niin prostituutiota, ympäristönsuojelua kuin feminismiä ja yhdistelee tyylillisesti esimerkiksi intialaista kansanmusiikkia, oopperaa, avantgardea, elektroakustista musiikkia ja serialismia.

Elektroakustisesta Fata Morgana -oopperasta (1987) peräisin oleva O Contar de Uma Raga saa karvat pystyyn, kun sähköviulu vuorottelee kauhun ja surumielisyyden välillä.

Folkrock / albumi

Big Thief: Dragon New Warm Mountain I Believe In You. 4AD. ★★★★

Beach Housen tulevalla levyllä on 18 kappaletta, mutta Big Thief pistää vielä paremmaksi ja lyö tiskiin 20 kappaletta. Dragon New Warm Mountain I Believe In You onnistuu liki mahdottomassa tehtävässä, kun tunnelmat vaihtuvat juuri oikeissa paikoissa ja kokonaisuus ei lunasta pelkoa notkahduksesta.

Adrianne Lenkerin laulama folkrock tuntuu syntyvän tilassa, jossa muita bändejä ei ole olemassakaan. Mieleen tulee The Band levyttämässä Big Pinkissä.

Välitön ja vaivaton levy on alkuvuoden kohokohtia, ja sen loihtima valo näkynee tunnelin päässä vielä pitkään tänä vuonna heille, joita ei haittaa kahlata farkkuhaalareissa heinikossa ja herkutella pidemmän kaavan mukaan.

Pop, tanssimusiikki / single

Malla: Moi. Solina Records. ★★★★

Vielä kymmenisen vuotta sitten kaikki Mallan kaltainen musiikki olisi tehty epätoivoisten vientihoureiden sokaisemana englanniksi. Nykyään omalla kielellä laulaminen toimii oikeastaan millä tahansa areenalla paremmin.

Mallan viimevuotinen debyytti puristi pieneen tilaan kotimaisen musiikin täyttämättömiä tekoja pitkältä ajalta, kuten Robynin house-vaikutteisen discon lokalisoinnin. Tulevalta kakkoslevyltä ulos jäävä Moi on muotisuunnittelija Rolf Ekrothin uuden malliston mainosbiisi. Tuottaja Kalifornia-Keken kanssa on löytynyt juuri oikea resepti, jossa on 90-luvun intensiivistä reiviä eikä kappaleessa lauleta mitään tarpeeksi täsmällistä, joka häiritsisi tanssimista.

Post-metal / albumi

Anna von Hausswolff: Live at Montreux Jazz Festival. Southern Lord. ★★★★

Ruotsalainen Anna von Hausswolff on genressään suvereeni esteetikko ja dynamiikan hallitsija. Post-metalliksi kutsuttu musiikki saa liki transsinomaista syvyyttä von Hausswolffin soittamista kirkkouruista.

Nelisen vuotta sitten Montreux’n festivaalilla taltioitu konsertti on toistaiseksi hänen paras julkaisunsa. Tunnelma ei jää etäiseksi ja yhdentekeväksi useimpien livelevyjen lailla, vaan von Hausswolffin karisma esiintyjänä tulee väkisin läpi. Saisipa The Truth the Glow the Fallin kuulla joskus vielä Suomessa kirkkokonsertissa.