Hanna Bergholmin ohjaamalle Pahanhautojalle sai fantasiaan ja kauhuun keskittyvillä Gérardmerin elokuvajuhlilla kilpailusarjan pääpalkinnon sekä nuorisoraadin palkinnon.

Kauhudraama Pahanhautoja voitti Gérardmerin elokuvajuhlilla kilpailusarjan ykköspalkinnon Grand Prix’n. Lisäksi sille myönnettiin nuorisoraadin antama Youth Jury Award.

Gérardmerin elokuvajuhlat on vuodesta 1994 järjestetty kauhuun ja fantasiaan keskittynyt festivaali. Mukana kisassa oli esimerkiksi norjalaiselokuva The Innocents, joka valittiin viime vuonna Cannesin elokuvajuhlille. Se sai yleisö- ja kriitikkopalkinnon. Tuomaristo palkitsi myös kaksi kauhuelokuvaa: espanjalaisen La abuelan ja You Are Not My Motherin.

Ohjaaja Hanna Bergholm oli ottamassa palkintoa vastaan Ranskassa ja piti kiitospuheen.

”Minulle elokuvantekijänä kaikkein suurin palkinto oli nähdä oma elokuvani nyt ensimmäistä kertaa yleisön kanssa, ja kuulla yleisön elävän elokuvan mukana ja reagoivan juuri oikeissa kohdissa”, Bergholm sanoi puheessa.

Tinja (Siiri Solalinna) hautoo munaa elokuvassa Pahanhautoja.

Ilja Rautsin käsikirjoittama elokuva kertoo telinevoimistelijatytöstä, joka saa pakkomielteen äitinsä miellyttämisestä. Sitä on tehty suomalaiselokuvaksi poikkeuksellisen suurella, lähes neljän miljoonan budjetilla. Pääosissa nähdään Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen ja Reino Nordin.

Ranskaksi Pahanhautojan nimi on Egō, englanniksi Hatching.

”Sundancen arviot ja tuplapalkinto Gérardmerissä ovat koko työryhmän yhteinen voitto”, Pahanhautojan tuottaja Mika Ritalahti sanoo tiedotteessa.

Elokuva sai maailmanensi-iltansa Sundancen elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa tammikuussa. Se sai ylistäviä kritiikkejä.

Seuraavaksi Pahanhautoja esitetään Göteborgin elokuvajuhlilla.

Elokuva saa Suomessa ensi-iltansa 4. maaliskuuta.