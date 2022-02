Merit Riihosen esikoisromaanissa 15-vuotias Karri haluaisi vain soittaa kitaraa, mutta joutuu maksamaan harrastuksestaan liian kalliin hinnan.

Merit Riihonen: Mitä ikinä haluat. Karisto. 361 s.

Miestä ei saa raiskata, eikä poikaa käyttää hyväksi yhtään sen enempää kuin muitakaan sukupuolia. Teoriassa, sanoina paperilla, asia on itsestään selvä, mutta käytännössä tilanne on toinen: miestä, tai poikaa, ei nähdä uhrina, ja usein tapahtuneista vaietaan.

Kirjailijanimellä Merit Riihonen kirjoittavan Helmi Riihosen esikoisromaanissa Mitä ikinä haluat 15-vuotias Karri haluaisi vain soittaa kitaraa. Yksinhuoltajaäidin pojalla ei kuitenkaan ole varaa kitaratunneille, ja lahjakkuus uhkaa jäädä koulun bändissä rämpyttelyyn.

Ratkaisun tarjoaa äidin uuden miehen sisko Tuija, rikas ja älykäs nainen, joka kuuntelee ja ymmärtää Karria. Maksaa soittotunnit Lapin musiikkiopistossa, ostaa uuden hienon kitaran, vie keikalle Helsinkiin asti.

Mesenaatin palvelukset eivät kuitenkaan ole ilmaisia, Karri saa pian huomata. Elämässä mikään ei ole ilmaista, kaikki on vaihtokauppaa, Tuija opettaa. Samalla romaani muistuttaa, että vastuu on aina aikuisen.

Riihosen kuvaus groomingista, ”lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin” (rikoslaki 20 luku 8 b §), näyttää kylmäävästi kuukausien aikana rakentuvan, uhrin harteille työntyvän häpeän vyyhdin.

”Hetkittäin on olemassa kaksi Karria. On minä – tai luultavasti se olen minä, tai ehkä Karreja onkin kolme ja minä olen kuviossa täysin ylimääräinen – joka vain katson ja yritän turhaan olla näkemättä. Sitten on Karri, joka tekee asiat, joita minä en halua tehdä.”

Karri rimpuilee, mutta irti hän ei pääse.

Nimensä romaani on napannut Sallan ja Miron matka maailman ympäri -yhtyeen kappaleesta, jonka sanoituksiin sisältyy tärkeä lisäviesti: ”kunhan et sitten koskaan luule että haluan sua”. Tuija väittää Karrin haluavan häntä, ikään kuin vaihtoehtoa ei olisi - ikään kuin erektio olisi todiste tunteista.

Tampereella asuvan Riihosen kirja sijoittuu Rovaniemelle, jonka katuja Karri suhaa pyörällä ystäviensä kanssa. Kaupungista rakentuu herkullisen monipuolinen kuva etenkin, kun Karri ryhtyy kisailemaan ihastuksensa, Amalin, kanssa tuntemattomamman nähtävyyden keksimisessä.

Kerronta kulkee kahdessa aikatasossa sujuvasti yhdeksännen luokan joulukuusta kesäkuuhun ja kahdeksannen luokan elokuusta takaisin yhdeksännen luokan joulukuuhun. Alusta asti on selvää kuka teki mitä: Riihosen romaani kartoittaakin syy-seuraussuhdetta, teot mahdollistavaa kulttuuria.

Hyväksikäytön lisäksi Riihonen on mahduttanut romaaniin muitakin isoja aiheita. Karrin äidin alkoholismin, parhaan ystävän mielenterveysongelmat, väkivallan ja haukkumisen koulussa, Karrin biseksuaalisuuden, Amalin islaminuskon. Paikoin tekstissä maistuukin nykypäivän tendenssiromaani, jonka ensisijainen tarkoitus on yhteiskunnallisten epäkohtien käsittely, ei niinkään kirjallisuus taiteena.

Ja hyvä niin. Minna Canthin teokset muuttivat asenteita omana aikanaan, ja samaan voi pyrkiä nytkin.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.