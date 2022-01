The New York Times ostaa hitti-ilmiöksi nousseen Wordle-sanapelin

The New York Timesin mukaan peli pysyy toistaiseksi ilmaisena.

The New York Timesia julkaiseva The New York Times Company ostaa hitiksi nousseen Wordle-verkkosanapelin.

Kaupasta ilmoitettiin myöhään maanantaina Suomen aikaa. The New York Times Company hankki pelin sen luojalta, ohjelmistokehittäjä Josh Wardlelta. Kauppahinta on ”alhainen seitsennumeroinen summa”, The New York Times kertoi. Se tarkoittaa siis vähintään miljoonaa dollaria eli noin 900 000 euroa.

Lehti kuitenkin kertoo, että kauppa osoittaa pelien kasvavan merkityksen The New York Times Companyn strategiassa nostaa digitaalisten tilausten määrä kymmeneen miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Toisin sanoen peli saattaa jossain vaiheessa siirtyä osaksi The New York Timesin maksullisia pelejä, joihin kuuluu muun muassa erittäin suosittu verkkosanaristikko.

Wordlen nimi on sanaleikki pelinkehittäjän Wardlen sukunimestä. Hän kertoi aiemmin tammikuussa The New York Timesille suunnitelleensa pelin kumppanilleen, joka rakastaa sanapelejä. Pelistä tuli pakkomielle sukulaisten ryhmächatissa, ja tämän menestyksen siivittämänä Wardle päätti julkaista pelin koko maailmalle lokakuussa.

Todelliseen lentoon peli lähti, kun Wardle tajusi lisätä peliin tuloksen jakomahdollisuuden joulukuussa. Tämän hän oppi eräältä uusiseelantilaiselta Twitter-käyttäjältä, joka esitteli tuloksensa emojeilla.

Wordlella oli tammikuun puolivälissä kaksi miljoonaa päivittäistä pelaajaa. Määrä on todennäköisesti kasvanut parissa viikossa merkittävästi lisää.