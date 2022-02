Hurja musta laatikko saa kevennystä sisustuksen pinkistä ja julkisivun ”paljeteista”, kirjoittaa arkkitehtuuritoimittaja Paula Holmila.

Tanssin talon sisäänkäynti on Kaapelitehtaan katetulla sisäpihalla.

Tanssin talon kolme julkisivua ovat kaikki erilaisia: Lauttasaarentielle päin julkisivua hallitsevat leikittelevät alumiinikiekot, toisaalla pinnat ovat ”leijuviksi” tarkoitettua heijastelevaa levyä. Tanssin talo ei erottaudu röyhkeästi teollisesta ympäristöstään, vaan sovittautuu siihen.

Maaliskuussa yleisölle aukeava Tanssin talo Salmisaaressa on käytännössä Kaapelitehtaan lisärakennus. Suunnittelusta ovat vastanneet Teemu Kurkela (JKMM-arkkitehdeistä) ja Pia Ilonen (Ilo-arkkitehdeistä) työryhmineen. Ilonen johti Pannuhallin muutostöitä, uudisosan suunnittelu on Kurkelan.

JKMM-arkkitehdit – Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä – on saanut suunniteltavakseen monta merkittävää kulttuurirakennusta viime vuosina: tuoreimpina Taideyliopiston uudisrakennus eli Kuvataideakatemian Mylly sekä Kirkkonummen kirjasto, joka sai juuri Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon.

JKMM on tuonut töihinsä mukanaan kaksi merkittävää uutta käytäntöä. Tärkein on ajattelu, että jos uudisrakennus tulee vanhan tilalle tai yhteyteen, mahdollisimman paljon olemassa olevaa säästetään uuden rakennuksen osaksi. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Tiedekulma rakennettiin purettavan rakennuksen betonirunkoon, Kirkkonummella taas vanhan kirjaston toimisto-osa muutettiin osaksi uutta rakennusta.

Kaapelitehtaalla Pannuhalli otettiin nyt Tanssin talon käyttöön, ja osa vanhoista pinnoista on säilytetty sellaisinaan, mikä luo kodikasta, rosoista tunnelmaa.

Toinen käytäntö on jatkuva yhteistyö osittain samojen taiteilijoiden ja sisustusarkkitehtuurin kanssa, ja heidän ottamisensa mukaan suunnitteluun alusta pitäen. Tanssin talon sisustusarkkitehdillä Noora Liesimaalla on jo tunnistettava JKMM-käsialansa.

Hurja musta laatikko saa välillä kevennystä ja huumoria hämäävistä, heijastelevista pinnoista ja burleskiin viittaavasta pinkistä, jota pilkahtelee eri sävyissä siellä täällä.

Julkisivuissa on otettu huomioon teollinen ympäristö. Kaapelitehtaan sisäänkäynnin puoleinen heijasteleva, seinän kokoinen teräslevy on löydetty sirpalesuojaelementtejä valmistavasta yrityksestä. Lauttasaarentien puoleisen julkisivun alumiinikiekoilla, ”paljeteilla” on funktiokin: estää tanssin talon toiminnan näkymistä viereisen talon asuntoihin.

JKMM-arkkitehdit on kärkitoimistojamme, ja tilaus heiltä varmistaa suunnittelun korkean laadun. Mutta kannattaa muistaa, että myös tämän nelikon työ alkoi voitoilla yleisissä, avoimissa arkkitehtuurikilpailuissa, joiden käyttö varsinkin kulttuurirakennusten suunnittelussa olisi edelleen arkkitehtuurimme kehityksen kannalta tärkeää ja toivottavaa.