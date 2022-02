Iranin hallinto kielsi vuonna 2010 Jafar Panahilta elokuvien tekemisen 20 vuodeksi. Tämä ei ole estänyt ohjaajaa työssään.

Draama

Kolme naista ★★★

Se rokh, Iran 2018

Teema klo 21.50 ja Yle Areena (K12)

Vuonna 2010 Iranin hallinto kielsi Jafar Panahilta elokuvien tekemisen 20 vuodeksi. Kolme naista on hänen neljäs elokuvansa sinä aikana.

Kolme aiempaa Panahi teki hyvin rajallisissa tiloissa, kotonaan ja autossa. Kolme naista on isompi tuotanto. Käsikirjoitus palkittiin Cannesin festivaalilla.

Panahi esittää itseään, samoin näyttelijä Behnaz Jafari. He lähtevät syrjäiseen Saranin kylään selvittämään, mistä on kysymys nuoren Marziyen (Marziye Rezai) lähettämässä itsemurhavideossa.

Kylään vievälle kapealle tielle mahtuu vain yksi auto kerrallaan. Asukkaat ovat sopineet, kuinka ajojärjestyksestä päätetään autojen äänimerkeillä mutkien takaa. Kylässä eletään perinteisemmin kuin pääkaupunki Teheranissa.

Panahi tekee vaivihkaa lempeää pilaa takapajuisesta elämästä. Väki on vieraanvaraista ja tarjoaa teetä ahkerasti. Selän takana kaupunkilaisia kuitenkin ylenkatsotaan. Näyttelijöitä, elokuvantekijöitä ja muita tyhjänpäiväisiä komeljanttareita paheksutaan.

Se on Marziyenkin ongelma. Hän haluaa palavasti tehdä elokuvia, ja hänet on hyväksytty Teheraniin taideyliopistoon, mutta perhe ei halua päästää häntä moisiin turhuuksiin.

Elokuvan nimi Kolme naista viittaa Marziyeen, näyttelijä Jafariin sekä Šahrazadiin, joka tanssi elokuvissa ennen islamilaista vallankumousta. Vanhojen syntiensä vuoksi Šahrazad asuu kylän laidalla eristyksissä.

Pääpaino on kolmen sukupolven naisissa. Näkökulma on Panahin, mutta hän on pikemmin tarkkailija kuin osallistuja. Šahrazadia ei nähdä kuin etäältä. Näkymättömyys korostaa naisten asemaa. Tuhannen ja yhden yön tarinoiden kertojan Šeherazaden kaima on vaiennettu.

Kolme naista sijoittuu seudulle, jota asuttavat turkkilaissukuiset Iranin azerit. Panahin vanhemmat ovat kotoisin sieltä, ja hän puhuu azeria. Syrjäisyys on varmaankin auttanut tekemään elokuvan salaa.

Paikallisia näyttelevät sikäläiset asukkaat. Sikäli Kolme naista muistuttaa italialaista neorealismia. Panahin käsikirjoitus on niin hienovarainen, että eurooppalaisilta osa vivahteista saattaa jäädä huomaamatta.

Se on sääli, sillä Iranissa Panahin elokuvia ei voi esittää. Alun perin hänen tuomioonsa kuului myös kuusi vuotta vankeutta, mutta laaja kansainvälinen painostus muutti sen kotiarestiksi. Panahi ei edelleenkään saa matkustaa Iranin ulkopuolelle.

Panahin ongelmat alkoivat samoihin aikoihin, kun iranilainen elokuva muutenkin melkein katosi maailman festivaaleilta.

On ihme, että Panahi ja toinen kapinallinen Mohammad Rasulov pystyvät tekemään elokuvia Iranissa. Se osoittaa suurta rohkeutta ja jääräpäisyyttä hirmuvallan edessä.