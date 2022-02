Mutkia oikovan dokumentin yhdeksi sankariksi nousee aiemminkin tavattu Rose Valland, joka piti salaa kirjaa natsien Ranskasta ryöväämistä taideaarteista.

”La collection du sang”, Veren tahrima taidekokoelma. Alussa vilahtava ranskalaislehden otsikko osuu asian synkkään ytimeen tarkemmin kuin illan dokumentti tai sille annettu nimi Hermann Göringin katalogi (Ranska 2020).

Mainittu katalogi, johon natsi-Saksan valtakunnanmarsalkka Hermann Göring kirjautti ryöväämänsä taideaarteet, löytyi Ranskan diplomaattiarkistosta vuonna 2015. Kansio todistaa osaltaan maailman laajimmasta taidevarkaudesta, jossa natsien haltuun siirtyi 650 000 taide-esinettä.

Itse katalogista dokumentti antaa virheellisiä lukuja. 1376 on oikeasti yksinomaan taidemaalausten lukumäärä. Yhteensä merkintöjä on 1794, mukaan luettuna 250 veistosta ja 168 seinävaatetta.

Sen sijaan, että kirjaukset yhdistettäisiin dokumentissa suoraan taideteoksiin, pääasiassa tyydytään luettelemaan nimiä: Da Vinci, Botticelli, Tintoretto, myös ”rappiotaiteilija” Picasso ja Göringin suosikkina Cranach, joka Suomessa tunnetaan parhaiten Martti Lutherin muotokuvista.

Rikossarjan kutsuminen ”lähes unohtuneeksi historian episodiksi” on outoa. Varkauksista salaa kirjaa pitänyt ranskalainen Rose Valland (1898–1980) esiteltiin jo dokumentissa Taiteen pelastaja (2015). Lisäksi aihe on ollut esillä muun muassa elokuvissa The Monuments Men (2014) ja Kultainen nainen (2015), jonka käsittelemää omistajasukujen tuskaa saada teokset takaisin sivutaan dokumentissakin.

On katsojaa kohtaan armollista, mutta kokonaisuutta ajatellen harhaanjohtavaa, että ryöstelyn pahin osa, murhaaminen, jää yhden juutalaisen avioparin kohtalon esittelyn varaan.

