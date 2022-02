Rihanna paljasti raskausvatsansa, ja himoitun kuvan sai kunnian ottaa yksi tietty kuvaaja – tästä syystä ”Diggzy” on nyt julkkiskuvaajien kärkeä

Miles Diggs edustaa uusien kuvaajien sukupolvea, joka tekee yhteistyötä kuvaamiensa kuuluisuuksien kanssa ja osallistuu näiden julkisuuskuvan kehittämiseen.

Yksi maailman menestyneimmistä artisteista, laulaja ja muotimoguli Rihanna on raskaana, ja kuvat pyöristyneestä vatsasta leviävät parhaillaan ympäri maailman medioita. Kuvissa vaaleanpunaiseen toppatakkiin pukeutunut Rihanna kulkee New Yorkin katuja yhdessä kumppaninsa, räppäri ASAP Rockyn kanssa.

Mutta kuka kuvat on oikein ottanut?

Julkisuuden henkilöiden ja heitä kuvaavien ihmisten välinen suhde on aina ollut ristiriitainen, ja valokuvaajat on niputettu yksityisyyttä loukkaaviksi paparazzeiksi. Muutaman viime vuoden aikana asetelma on kuitenkin muuttunut, väittää Vogue: uusi kuvaajien sukupolvi tekee nyt yhteistyötä julkkisten kanssa osallistuen näiden yksilöllisen tyylin ja julkisuuskuvan kehittämiseen.

Näiden uudenlaisten julkkiskuvaajien kärkihahmoja on 27-vuotias yhdysvaltalainen, nimellä Diggzy tunnettu Miles Diggs, jonka Instagramissa julkaisemat kuvat ovat herättäneet niin muotitoimittajien kuin eri julkisuuden henkilöiden fanilaumojen huomion. Kuvan Rihannan raskausvatsasta Diggs julkaisi Instagramissa maanantaina, ja tiistai-iltapäivään mennessä se on jo kerännyt lähes 470 000 tykkäystä ja 5 788 kommenttia.

Diggs aloitti valokuvaamisen jo lapsena kotikaupungissaan New Jerseyssä, jossa hän kuvasi nuorten baseball-pelejä ja muita urheilutapahtumia – ja keksi jo 11-vuotiaana myydä kuvia urheilijoiden vanhemmille. ”Luulin, että minusta tulisi urheilukuvaaja”, Diggs kertoo Voguen haastattelussa kesäkuussa 2021. ”Ajattelin, miten siistiä olisi osallistua kaikkiin isoihin urheilutapahtumiin tai istua Yankee Stadiumin laidalla, mutta loppujen lopuksi yhdistetty rakkauteni urheiluun, valokuvaamiseen ja kuuluisuuteen toi minut tähän.”

Matka urheilukuvaajasta julkkiskuvaajaksi kävi nimikirjoitusten keräilyn kautta, kun teini-ikäinen Diggs kiersi New Yorkin mediatapahtumia keräämässä ja myymässä nimikirjoituksia. Vuonna 2012 hän kuitenkin törmäsi laulaja Alicia Keysiin ja tämän puolisoon, rap-artisti ja musiikkituottaja Swizz Beatsiin. Diggsillä ei ollut mitään, mihin nämä olisivat voineet nimikirjoituksensa kirjoittaa, joten hän otti valokuvan – odotettuaan ensin, että Keys laittoi tukkansa kuntoon.

Alla Diggzyn omakuva hänen Facebook-sivullaan.

Kuvattavien suostumuksella otetut kuvat ovat tärkeä osa Diggsin kuvaajan imagoa: luottamusta luodaan, ketään ei vainota. Julkisuuden henkilöt saavat vapaa-ajallaankin vaikuttaa siihen, minkälainen kuva heistä maailmalle annetaan. Diggsin ottamissa kuvissa kuvattavat eivät piilottele kasvojaan tai muuten pakoile kameraa, vaan usein jopa katsovat kameraan hymyillen.

Kuvat raskaana olevasta Rihannasta ovatkin osoitus tarkkaan harkitusta, yhdessä suunnitellusta julkistuksesta, jonka kautta artisti hallitsee kuvaansa julkisuudessa. ”Rihanna kertoo maailmalle raskaudestaan rihannamaisimmalla mahdollisella tavalla”, uutisoi The Guardian, joka myös nimitti Rihannaa ja ASAP Rockya ”musiikin ikuisesti parhaiten pukeutuneeksi pariskunnaksi”.

”Kuvat eivät kerro pelkästään heistä, vaan ne heijastavat myös minun työtäni, ja tavoitteeni on varmistaa, että ihmiset ovat kuvissa parhaimmillaan. Julkkiksia haukutaan kun he näyttävät kuvissa pahalta – eikä kukaan näytä hyvältä yllätettynä”, Diggs toteaa Voguelle.

Los Angelesiin muuttanut Diggs on kuvannut valtavan määrän tähtiä laulajista näyttelijöihin, mutta hänen suosikkinsa on Rihanna.

”Hänestä ei saa huonoa kuvaa vaikka yrittäisi!”