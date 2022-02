Ane ja Signe Gyllenbergin kiinnostus henkisiin asioihin näkyy kokoelmassa. Pöydän esineistöstä osa on ensimmäistä kertaa esillä, kuten etualan tuntemattoman naispyhimyksen pyhäinjäännösastia. Sen takana on buddhalainen reliefi 1500–1600-luvulta. Seinällä vasemmalla tuntemattoman tekijän Fortuna-maalaus, joka on konservoitu ja esillä ensi kertaa, oikealla Rembrandtin Omakuva piirtäen ikkunan ääressä (1648).