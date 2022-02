Viime aikoina dokumentaristi ja kirjoittaja Carmen Baltzar (s. 1989) on miettinyt paljon kuolemaa. Sitä, mitä kuolema kenellekin tarkoittaa ja miten eri tavoin aihetta voi lähestyä. Jopa niinkin arkinen asia kuin syksy, parisuhteen päättyminen tai muutto – mikä tahansa muutos elämässä – voi joistakin ihmisistä tuntua kuin pieneltä kuolemalta.

Kuoleman kautta avautuu mahdollisuus käsitellä elämän syklisyyttä, Baltzar sanoo.

”Kuolemanpelko on nykyään kulttuurillisesti kova, se kuoleman siivoaminen näkymättömiin ja kuulumattomiin sekä kyvyttömyys käsitellä asiaa. Se on aika uutta, mutta kuitenkin todellinen ilmiö nykyajassa.”

Viimeistään koronapandemia on tuonut kuoleman esiin ennennäkemättömällä voimalla.

”Sellainen haavoittumattomuuden illuusio, joka on meille tosi tärkeä, jotta voidaan elää ja toimia ilman jatkuvaa tosi vahvaa tietoisuutta omasta kuolevaisuudesta, se on rikkoutunut yleisellä tasolla. Eihän noin iso kollektiivinen tietoisuuden muutos voi olla vaikuttamatta.”

Kun koronapandemia kaksi vuotta sitten alkoi, Baltzar oli juuri alkanut työstää teosta Ohi – kirjoituksia kuolemasta ja sen vierestä (WSOY). Se on Baltzarin yhdessä Aurora Lemman kanssa toimittama esseekokoelma, jossa on kirjoituksia 12:lta eri kirjoittajalta, muun muassa Laura Eklund Nhagalta, Maryan Abdulkarimilta, Teo Ala-Ruonalta sekä Niillas Holmbergilta.

Tammikuun lopussa julkaistussa moniäänisessä teoksessa etsitään esimerkiksi sielun paikkaa ruumiista ja kiedotaan yhteen yksilökeskeisyys, kuolemattomuuden harha ja ekokatastrofi.

Omassa tekstissään Baltzar listaa erilaisia kuolemisen ”lajityyppejä” tähän tyyliin:

Elävä kuollut

On varma, että on kuollut vaikka on elossa

Pystyyn kuollut

sellainen pelkää eniten elämää.

Kuollut lehti

On vielä pitkään kaunis ennen kuin muuttuu siksi samaksi, joksi me kaikki aikanaan muutumme ja jota kukaan meistä ei halua ajatella.

”Ajattelen, että eläessä oppii elämän rajallisuudesta koko ajan enemmän. On tasapainoilua, että onnistuu pysymään rajan sillä puolella, että se tieto ei muserra. Ja jos ei se muserra, se on tapa olla enemmän elossa ja päästä enemmän elämään kiinni.”

Elämän päättymisen teemaa Baltzar käsittelee myös tulevassa dokumentissaan. Työnimeä I curse you with all the love in my body kantava dokumentti kertoo romanien kohtaamasta väkivallasta ja kuolemasta Euroopassa. Projekti on vasta käsikirjoitusvaiheessa.

”Se on aihe, jonka ympärillä on suuri hiljaisuus. Siksi tuntuu tärkeältä tarttua siihen jollain tavalla, vaikka hyvin usein itsekin kyseenalaistan taiteen keinoin vaikuttamisen. Mutta toisaalta pakkohan täällä on jotain tehdä, mikä tuntuu itsestä tärkeältä. Muuten missään ei ole mitään järkeä.”

Carmen Baltzar on paitsi dokumentaristi myös kirjoittaja, jonka yhdessä Aurora Lemman kanssa toimittama tuore esseekokoelma käsittelee kuolemaa eri näkökulmista.

Alkusysäyksen dokumenttinsa aiheeseen Baltzar sai eurooppalaisen romaniaktivistiverkostonsa kautta.

Baltzarin mukaan pandemian alkuaikoina suomalainenkin media kirjoitti vähemmistöjen suurista kuolemantapausten määristä Pohjois-Amerikassa. Sitä ihmeteltiin ensin, kunnes tajuttiin asian liittyvän vähemmistöjen sosioekonomiseen asemaan.

”Minun näkökulmastani on älytöntä, että kenellekään ei tule mieleen, mitä se tarkoittaa eurooppalaisessa kontekstissa, koska täälläkin on vähemmistöjä”, Baltzar sanoo.

Hän on itsekin romani.

”Romanit ovat Euroopan suurin vähemmistö ja meidän asemamme on monessa maassa häpeällisen huono, ja nimenomaan sosioekonominen asema. Siitähän voi jo maalaisjärjellä tajuta, mitä se tarkoittaa romanien ja koronakuolleisuuden suhteen.”

Baltzarin mukaan koronapandemiaa on joissain maissa käytetty hyväksi esimerkiksi siihen, että romanileireillä on tehty laittomia sulkuja eli niiltä ei ole päässyt töihin, hankkimaan ruokaa, puhdasta vettä tai sairaalahoitoa.

”Ne ovat aiheuttaneet tosi paljon kuolemaa. Toinen osa dokumenttia käsittelee poliisiväkivaltaa ja muuta väkivaltaa, joka on lisääntynyt. Siihen ei puututa tarpeeksi”, Baltzar kertoo.

Dokumentin aihe ei ole kevyt, ja osittain sen takia työn eteneminen on ollut vaikeaa.

”Aihe on raskas. Miten sen saan dokumentin muotoon niin, että se on katsottava, niin se on vielä vähän kysymysmerkki.”

Baltzarin elämässä kirjallisuudella on aina ollut iso merkitys. Hän sanoo rakastavansa kirjoja. Niiden pariin Baltzar löysi jo lapsena satujen kautta syntymäpaikkakunnallaan Rautalammilla. Hän itse ajattelee olevansa dokumentaristi ja kirjoittaja osittain juuri siksi, että hänelle luettiin pienenä iltasatuja, eritoten eurooppalaisia klassikkosatuja Grimmistä HC Anderseniin.

Erityisen hienolta tuntui saada oma kirjastokortti.

”Asuin pienellä paikkakunnalla, ja kun aloitin koulun, saatoin itse käydä kirjastossa koulun jälkeen. Siihen liittyi tietty itsenäisyyden kokemus: kirjasto on portti niin moniin erilaisiin maailmoihin, ja sain itse valita, mihin niistä halusin astua.”

Taideala ei silti ollut Carmen Baltzarin ensimmäinen uravalinta. Hän halusi opiskella psykologiaa ja hankki siitä kanditutkinnon Englannista.

”Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja tykkäsin ihan hirveästi niistä opinnoista. Vieläkin saatan lukea psykologista tutkimusta niistä aiheista, joita taiteen keinoin tutkin”, Baltzar kertoo puhelimitse Portugalista, jossa hän nykyään osittain asuu.

Psykologian opintojen jälkeen Baltzar alkoi suorittaa Lontoossa dokumenttiohjaajan maisteritutkintoa, koska halu kertoa tarinoita tavalla tai toisella oli kasvanut niin suureksi. Ainoastaan yksi asia alanvaihdossa hieman mietitytti.

”Taiteilijana olet aika paljaana, teet itsesi näkyväksi ja se kuuluu siihen. Koin jollain tavalla, että ehkä helpompi tie olisi ollut joku muu, joka ei vaadi samaa.”

Kun nimi on Baltzar, on vaikea sivuuttaa Carmen Baltzarin sukutaustaa. Pelkästään romanitausta voi jo aiheuttaa monissa ennakko-oletuksia. Hänen isänsä on lisäksi tunnettu romanitaiteilija, kirjailija ja teatteriohjaaja Veijo Baltzar, jonka elämänuraa on käsitelty viime aikoina eri medioissa laajasti, sillä häntä syytetään muun muassa ihmiskaupasta.

Carmen Baltzar ei halua puhua haastattelussa perheestään.

Baltzar ei välitä myöskään puida julkisesti omaa romani-identiteettiään, sillä hän ei ole käsitellyt sitä töissään vuosiin.

”Olen vapauttanut itseni siitä”, hän sanoo.

Vastaavaa ’itsensä selittämisen’ taakkaa ei hänen mielestään ole valkoisillakaan taiteilijoilla.

Baltzarilta on ilmestynyt tähän mennessä kaksi dokumenttia. Lopputyö Gypsy - mustalainen (2016) käsitteli toiseutta ja toiseuden katsomista ja vuonna 2018 valmistunut Maailman onnellisin maa millenniaalien ilmastoahdistusta.

Pari vuotta sitten Baltzar kertoi, että hänelle on usein ehdotettu dokumentin tekoa romaniaiheista, mutta hän mieluiten valitsisi aiheensa itse.

”Kyllä minä koen, että minulla on vapaus valita aiheeni siinä määrin mitä kenelläkään on”, hän sanoo nyt.

Toki jonkun muunkin, kuten rahoittajatahojen, on innostuttava ideasta, jotta työn tekeminen olisi ylipäätään mahdollista.

”On monien tekijöiden tulos, miten se työ tulee tehdyksi, mutta en voi lähteä itseäni rajoittamaan, olen rajoittanut ihan tarpeeksi.”

Baltzarin omassa esseessä on pysäyttävä kohta, jossa hän kuvailee vuosisatojen ajan näihin päiviin saakka jatkunutta romanien kokemaa rasismia ja syrjintää. Se on aihe, josta vain harva pitää julkisuudessa mitään ääntä. Kokeeko Baltzar, että hänen on otettava se rooli?

”Olen siitäkin itseni vapauttanut. Kirjoitan niistä aiheista, jotka itselle tuntuvat tärkeiltä tai mitkä milloinkin vievät mukanaan, ja se [romaniaihe] on vain yksi aihe niiden joukossa.”

Tekijänä Carmen Baltzar kertoo pohtivansa dokumenttielokuvan etiikkaa hyvin paljon. ”Jos olen ihan rehellinen, mietin sitä niin paljon, että saatan jopa siirtyä dokumenttielokuvista johonkin fiktiivisempään kerrontaan.”

Valtaväestön edustajien vähemmistöistä tekemiä dokumentteja kritisoidaan usein ongelmallisesta asetelmasta. Yhtä lailla myös Baltzar joutuu miettimään representaation kysymyksiä ja omaa asemaansa tekijänä työstäessään romaniaiheisia dokumenttielokuvia.

”Dokumenttielokuvan etiikkaa olen miettinyt muutenkin aika paljon riippumatta siitä, mitä ihmisryhmää kamerassa olevat henkilöt edustavat. Jos olen ihan rehellinen, mietin sitä niin paljon, että saatan jopa siirtyä dokumenttielokuvista johonkin fiktiivisempään kerrontaan”, Baltzar sanoo.

Hän sanoo miettivänsä asiaa perin pohjin nyt työn alla olevan projektinsa valmistuttua.

”Henkilökohtaisesti koen eettiset ongelmat niin problemaattisiksi, että minun on välillä vaikea sen takia päästä eteenpäin. Vaikka olen tutkinut ja miettinyt asiaa pitkään, en ole saanut ratkaistua sitä tavalla, johon olisin tyytyväinen. Enkä tiedä, tuleeko tässä tulevassakaan dokumentissa olemaan oikeita ihmisiä kameran edessä vai kenties joitain animoituja hahmoja.”

Baltzar muistuttaa, että dokumenttielokuvan kerronta voi olla hyvin monenlaista, ja kurjuudella mässäily on vain yksi tapa. Henkilöiden ja esiintyjien kunnian ja arvon voi säilyttää monin eri tavoin. Dokumenteissa, jotka eivät sitä tee, tulee tärkeäksi tekijän ja esiintyjän valta-asema, ja se ei ole pelkästään etnisyyskysymys, Baltzar sanoo.

Baltzar toivoo, että dokumentintekijät voisivat käydä näistä asioista enemmän avointa ja entistä syvempää keskustelua, ja kysyä itseltään, onko oma toiminta perusteltua ollenkaan.

”Jos me lähdemme keskusteluun siltä olettamukselta, että meidän työpaikkojemme pitää säilyä ja meidän pitää saada jatkaa työtä meidän omilla ehdoillamme, silloinhan se ei ole rehellinen keskustelu. Mielestäni keskustelua pitäisi käydä sillä olettamuksella, että lopputulema voi olla toteamus, että näin ei voi tehdä, vaan pitää tehdä jotain muuta.”

Kuka? Carmen Baltzar Syntynyt Rautalammilla vuonna 1989. Asuu Helsingissä ja Portugalissa.

Opiskellut kaksi tutkintoa Englannissa: psykologian kandidaatti (City, University of London) ja dokumenttielokuvan maisteri (University College London).

Dokumentteja: Gypsy – Mustalainen (2016) ja Maailman onnellisin maa (2018).

Toimittanut Aurora Lemman kanssa teoksen Ohi – kirjoituksia kuolemasta ja sen vierestä (WSOY, 2022). Kirjoittanut teokseen 13 katseluasentoa : miltä televisio tuntuu? (Kosmos, 2020). Kirjoittanut myös useisiin verkko- ja printtijulkaisuihin.