Podcasteista väitetään valheellisesti muun muassa, että juutalaiset edistävät ”massamaahanmuuttoa” Ruotsiin ”ruotsalaisia vastaan”.

Uusi selvitys paljastaa, että ainakin 15 ruotsalaista podcastia Spotifyssa levittää rasistista propagandaa ja vihaa. Selvityksen on tehnyt Expo-säätiö, joka keskittyy toiminnassaan äärioikeistolaisuuden ja uusnatsismin paljastamiseen.

Expon mukaan ruotsalainen ”rotuideologinen ympäristö” käyttää Spotifyta propagandansa levittämiseen. Sen selvitys osoittaa, että 15 eri podcastia voidaan linkittää äärioikeistolaisen ekosysteemin toimijoihin.

Tämän ekosysteemin toiminta on viime vuosina vaikeutunut valtavirran alustoilla, kuten Youtubessa ja Facebookissa, jotka ovat alkaneet tehdä entistä selvempiä rajoituksia palvelussa hyväksyttävien sisältöjen suhteen, Expo kertoo. Spotifyssa äärioikeistolainen löyhä verkosto on voinut toimia suhteellisesti vapaammin ja levittää propagandaansa, vaikka Spotifyllakin on periaatteessa oma toimintaperiaatteensa vihaa ja kiihottamista vastaan.

Expon mukaan aktiivisin verkoston toimija Spotifyssa on nationalistinen ja antisemitistinen Det fria Sverige -järjestö (DFS), jonka vastuulla on nyt löydetyistä podcasteista kahdeksan. Lisäksi nyt löydettyjen podcastien takana on muun muassa Alternativ för Sverige, Nordisk alternativhöger ja ihmisiä, joilla on tai on ollut yhteyksiä uusnatsistiseen ja avoimen rasistiseen Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen.

Useammassa näistä podcasteista väitetään valheellisesti muun muassa, että juutalaiset edistävät ”massamaahanmuuttoa” Ruotsiin ”ruotsalaisia vastaan”. Niissä edistetään myös antisemitististä salaliittoteoriaa, jonka mukaan juutalaiset painostivat Ruotsia muuttumaan monikulttuuriseksi maaksi, Expo kertoo. Lisäksi podcasteissa esiintyy äärioikeistolaisissa piireissä hyvin yleinen salaliittoteoria ”väestönvaihdosta”.

Expo muistuttaa kiinnittäneensä jo aiemmin julkista huomiota yhteen DFS-podcastiin, jossa pohditaan, että väkivalta perinteisiä naisen ihanteita noudattamattomiin naisiin voi olla hyväksyttävää. Podcastien kautta pyydetään myös taloudellista tukea uusnatsistiseen toimintaan ja kehotetaan liittymään mukaan.

Vuonna 2020 Expo paljasti, että Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä oli yksi podcast Spotifyssa. Yritys poisti podcastin. Samana vuonna Ruotsissa annettiin tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun eräs Spotify-käyttäjä oli pannut julkisen soittolistan otsikkoon kaksi hakaristiä.

”Kaikki suuret it-alustat ovat vastuussa siitä, keiden he antavat käyttää alustaansa yleisön tavoittelemiseen. Esimerkiksi Facebook ja Youtube ovat alkaneet tunnustaa, että niillä on ongelmia alustoillaan olevien kiihkoilijoiden kanssa, ja ovat poistaneet sisältöjä”, Expon tutkija ja kouluttaja Morgan Finnsiö sanoi Ruotsin yleisradiolle SVT:lle.

SVT pyysi lausuntoa Spotifylta, mutta yrityksellä ei ollut ”tällä hetkellä erillistä kommenttia näihin podcasteihin” ja viittasi sen omaan toimintalinjaan vihaa vastaan.

Millenium-trilogian kirjoittanut toimittaja–kirjailija Stieg Larsson oli yksi Expo-säätiön perustajista vuonna 1995.

Expon selvitys tulee Spotifylle kiusalliseen aikaan, kun sen on jo valmiiksi keskellä sisältönsä moderointiin liittyvää kohua ja kiistaa. Viime viikolla Spotify ja sen suosituin podcastaaja, Spotifyn yksinoikeudella julkaisema Joe Rogan joutuivat muusikko Neil Youngin ukaasin takia entistä tarkemman suurennuslasin alle koronaviruksesta ja koronavirusrokotteista levitettyjen väärien tietojen takia.

Rogan on podcastissaan muun muassa sanonut, että nuorten ihmisten ei kannata hakea koronarokotetta ja että lapset eivät rokotetta tarvitse. Hän on toistuvasti ylistänyt ivermektiini-lääkkeen toimivuutta koronavirustartuntaa vastaan, vaikka tutkimusten mukaan lääkkeen tehokkuus ihmiselle sopivilla annostuksilla on hyvin heikko. Rogan on väittänyt mRNA-rokotteiden olevan geeniterapiaa, mikä ei pidä paikkaansa.

Rogan on myös sanonut, että yhteiskuntien täyssulut vain pahentavat taudin leviämistä, minkä tilastot ympäri maailmaa osoittavat valheelliseksi väitteeksi. Roganin vieraana on ollut salaliittoteoreetikko Alex Jones, jonka mielestä ihmisiin on asennettu mikrosiruja koronaviruksen varjolla. Myöhemmässä jaksossa Rogan sanoi, että Jones oli jotakuinkin oikeassa, ja ylipäätään ”enemmän oikeassa kuin väärässä”.

Kun Rogan siirtyi yksinoikeudella Spotifylle, Alex Jones -jakso poistettiin saatavilta.