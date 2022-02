Bändidokumentti Fanny: The Right to Rock tuo hyvän lisän niin rockin, naisten kuin marginalisoitujen historiaan

Dokumentti kertoo puolituntemattoman yhdysvaltalaisen Fanny-yhtyeen tarinan.

Jean ja June Millington puhuvat näkymättömyyden kokemuksesta. Filippiiniläisäidin ja yhdysvaltalaisisän lapset muuttivat Kaliforniaan 1961 ja tulivat usein ohitetuiksi. Dokumentissa Fanny: The Right to Rock (2021) siskokset kertovat kaiken muuttuneen, kun he tarttuivat kitaraan ja bassoon. Veljen mukaan takapihatreenejä saattoi tulla katsomaan ”satamäärin” ihmisiä.

Millingtonit saivat rinnalleen muita muusikoita ja muodostivat vähitellen hardrock-yhtye Fannyn. Bobbi Jo Hartin dokumentti kertoo bändin tarinan muusikoiden omin sanoin. Vain keskeinen biisintekijä, kosketinsoittaja Nickey Barclay, uupuu joukosta.

Vanhoista yhtyeistä kertovat dokumentit ovat toisinaan rutinoitunutta suosion vuosien kertausta ja läpinäkyviä yrityksiä promota uutta tulemista. Fannyn kohdalla asetelmassa on vähän samaa – kokoonpano tekee uusia biisejä noin 47 vuoden tauon jälkeen – mutta myös jotain erilaista.

Fannyllä ei varsinaisesti ollut suosion vuosia, vaikka se oli muusikoiden fanittama. Bändin kulttuurisesta painoarvosta käy lausumassa muun muassa kitaristi Bonnie Raitt. Suitsuttajiin ja lähipiiriin kuului aikoinaan myös David Bowie.

Dokumentti tuo hyvän lisän niin rockin, naisten kuin marginalisoitujen historiaan: bändin kokoonpanoon on kuulunut ruskeita ja valkoisia, heteroita ja lesboja. Teos huomioi muusikoiden taustat ja niiden tuomat vaikeudet mutta ei jumitu identiteettikysymyksiin.

Parhaita ovat nykypätkät, joissa rumpali Brie Howard-Darlingin täydentämä kolmikko nauraa, treenaa ja levyttää yhdessä. Päällimmäiseksi jää yhdessä soittamisen ilo.

