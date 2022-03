Toiseksi eniten ehdokkuuksia sai maailmallakin palkittu, ensimmäinen somalinkielinen suomalaiselokuva Guled & Nasra.

Vuoden 2021 Jussi-ehdokkaat on valittu.

Eniten ehdokkuuksia sai Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6. Se sai kaikkiaan 12 ehdokkuutta eli elokuva on ehdolla lähes kaikissa mahdollisissa sarjoissa.

Elokuva on ehdolla muun muassa parhaan elokuvan ja ohjaajan palkintoihin. Parhaasta naispääosasta on ehdolla elokuvassa näyttelevä Seidi Haarla, miespääosasta taas on ehdolla venäläisnäyttelijä Juri Borisov.

Elokuva on menestynyt hyvin myös kansainvälisesti. Kesällä se voitti Cannesin päätösjuhlassa Grand Prix’n eli festivaalin niin sanotun kakkospalkinnon. Hytti nro 6 oli lähellä päästä ehdolle myös Oscar-gaalaan kisaamaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnosta, mutta karsiutui viime vaiheessa.

Jussi-ehdokkaista päätti Filmiauran asiantuntijaraati, joka oli keskustellut päätöksistä pitkään. Raati toteaa tiedotteessa, että vuosi 2021 oli kotimaiselle elokuvalle ”haastava, mutta laadullisesti hieno”.

Elokuvateatterien laajoista sulkemisista huolimatta ensi-illassa oli viime vuoden aikana kaikkiaan 18 Jussi-kriteerit täyttävää pitkää elokuvaa sekä kahdeksan dokumenttielokuvaa.

Lisäksi Filmiaura muistuttaa, että suomalaista elokuvaa huomioitiin viime vuonna useilla kansainvälisillä palkinnoilla ja festivaaleilla.

Omar Abdi ja Yasmin Warsame elokuvassa Guled & Nasra.

Toiseksi eniten Jussi-ehdokkuuksia sai Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama ja käsikirjoittama Guled & Nasra, kaikkiaan yhdeksän.

Elokuva on ehdolla muun muassa parhaan elokuvan ja ohjaajan palkintoihin. Omar Abdi on ehdolla parhaan miespääosan palkintoon, Yasmin Warsame taas parhaan naissivuosan palkointoon.

Huomion arvoista on, että tekijöiden taustat ovat alun perin muualla kuin elokuva-alalla.

Guled & Nasra on ensimmäinen pitkä fiktioelokuva, jonka Khadar Ayderus Ahmed on ohjannut. 16-vuotiaana Somaliasta Suomeen muuttanut Ahmed on elokuvantekijänä itseoppinut.

Warsame taas on Kanadassa kuuluisa, kansainvälistä uraa tekevä huippumalli. Guled & Nasra on hänelle ensimmäinen elokuvarooli. Omar Abdi on ammatiltaan nuoriso-ohjaaja.

Djiboutissa kuvattu Guled & Nasra on ensimmäinen suomalaiselokuva, joka on kuvattu kokonaan Afrikan mantereella. Se on myös ensimmäinen somalinkielinen suomalaiselokuva.

Suomalais-saksalais-ranskalaista elokuvaa pidetään myös maailman ensimmäisenä kansainvälisenä ammattituotantona, jossa puhutaan somalin kieltä.

Elokuva valittiin vuoden 2021 Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikko -esityssarjaan ensimmäisenä suomalaisena pitkänä elokuvana, ja Afrikan suurimmilla elokuvafestivaaleilla se palkittiin pääpalkinnolla.

Elokuva oli Somalian ehdokkaana tavoittelemassa Oscar-palkintoa ei-englanninkielisten elokuvien sarjassa.

Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia sai Hannaleena Haurun ohjaama Fucking with Nobody (6), Juha Wuolijoen ohjaama koko perheen elokuva Vinski ja näkymättömyyspulveri (5), Petri Poikolaisen ohjaama, Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon voittanut Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (4), Johanna Vuoksenmaan ohjaama 70 on vain numero (2) sekä dokumenttielokuvat Invisible Demons – Tuhon merkit (2), Meren tuomat (2) ja Näin pilvet kuolevat (2).

Yhden ehdokkuuden saivat Omerta 6/12, Tunturin tarina, Vuosisadan häät sekä lyhytelokuvat Haikara, Hei hei Tornio ja Kansanradio – runonlaulajien maa.

Jussi-palkinnot vuoden 2021 parhaille suomalaisia elokuville jaetaan Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa järjestettävässä gaalassa 6. toukokuuta. Palkintojen jako esitetään suorana lähetyksenä MTV3-kanavalla.

Voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä.

Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan. Lisäksi gaalassa jaetaan 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto, joka on rahalliselta arvoltaan yksi suurimmista Suomessa jaettavista taide- ja kulttuurialan tunnustuspalkinnoista ja suurin elokuva-alan palkinto.

Jussi-ehdokkaat vuonna 2021

Paras elokuva

Hytti nro 6 – tuottajat Jussi Rantamäki, Emilia Haukka / Elokuvayhtiö Aamu

Fucking with Nobody – tuottajat Emilia Haukka, Jussi Rantamäki / Elokuvayhtiö Aamu

Guled & Nasra – tuottajat Misha Jaari, Mark Lwoff, Risto Nikkilä / Bufo, Thanassis Karathanos, Martin Hampel / Twenty Twenty ja Stéphane Parthenay, Robin Boespflug-Vonier / Pyramide Productions

Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia – tuottajat Jani Pösö ja Teemu Nikki / It’s Alive

Vinski ja näkymättömyyspulveri – tuottajat Juha Wuolijoki ja Laura Salonen / Snapper Films

Ohjaus

Khadar Ayderus Ahmed – Guled & Nasra

Hannaleena Hauru – Fucking with Nobody

Juho Kuosmanen – Hytti nro 6

Naispääosa

Seidi Haarla – Hytti nro 6

Hannele Lauri – 70 on vain numero

Yasmin Warsame – Guled & Nasra

Miespääosa

Omar Abdi – Guled & Nasra

Yuriy Borisov – Hytti nro 6

Petri Poikolainen – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

Naissivuosa

Tanja Heinänen – Fucking with Nobody

Matleena Kuusniemi – Vuosisadan häät

Marja Packalén –70 on vain numero

Miessivuosa

Tomi Alatalo – Hytti nro 6

Sverrir Gudnason – Omerta 6/12

Lasse Poser – Fucking with Nobody

Käsikirjoitus

Khadar Ayderus Ahmed – Guled & Nasra

Andris Feldmanis, Livia Ulman, Juho Kuosmanen – Hytti nro 6

Hannaleena Hauru, Lasse Poser – Fucking with Nobody

Kuvaus

Teemu Liakka – Tunturin tarina

Mika Orasmaa, Kjell Lagerroos – Vinski ja näkymättömyyspulveri

J-P Passi – Hytti nro 6

Musiikki

Kristian Eidnes Andersen – Näin pilvet kuolevat

Andre Matthias – Guled & Nasra

Tapani Rinne – Meren tuomat

Äänisuunnittelu

Sami Kiiski, Heikki Kossi – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

Pietu Korhonen – Hytti nro 6

Susmit Bob Nath – Invisible Demons – Tuhon merkit

Leikkaus

Hannaleena Hauru – Fucking with Nobody

Jussi Rautaniemi – Hytti nro 6

Jussi Sandhu – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

Lavastussuunnittelu

Arūnas Čepulis – Vinski ja näkymättömyyspulveri

Kari Kankaanpää– Hytti nro 6

Antti Nikkinen – Guled & Nasra

Pukusuunnittelu

Anu Gould – Guled & Nasra

Kristina Mališauskienė – Vinski ja näkymättömyyspulveri

Jaanus Vahtra – Hytti nro 6

Maskeeraussuunnittelu

Žaneta Jasiūnienė – Vinski ja näkymättömyyspulveri

Nadine Otsobogo Boucher – Guled & Nasra

Liina Pihel – Hytti nro 6

Dokumenttielokuva

Invisible Demons - Tuhon merkit – ohjaus Rahul Jain, tuottajat Iikka Vehkalahti, Heino Deckert / Toinen katse

Meren tuomat – ohjaus Anna Antsalo, tuottajat Venla Hellstedt ja Juha Löppönen / Tuffi Films

Näin pilvet kuolevat – ohjaus Tuija Halttunen, tuottajat Niina Virtanen, Pasi Hakkio / Wacky Tie Films

Lyhytelokuva

Haikara – ohjaus Siiri Halko

Hei hei Tornio – ohjaus Emilia Hernesniemi

Kansanradio – runonlaulajien maa – ohjaus Virpi Suutari